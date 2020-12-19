3 отзыва оставили туристы

Покорения Ставри-Кая Вы увидите самый высокий водопад Крыма Учан-Су, полюбуетесь рекой Яузлар, пройдете по Чертовому мостику и подниметесь на знаменитую гору Ставри-Кая. Приготовьтесь увидеть с нее фантастическую панораму ялтинского амфитеатра, могучих гор ⛰️ и бескрайнего моря! А я расскажу, каким образом на высоте 692 метров появился деревянный крест и какие легенды связаны с этим загадочным местом.
История 📖 и природа Крыма Боткинская и Штангеевская тропы — первые туристические маршруты России, проложенные еще в конце 19-начале 20 веков. Вы узнаете, в честь кого они названы, кто больше всего повлиял на их развитие и почему в те времена по ним рекомендовали гулять 👣 больным туберкулезом. А также вдохнете фитоциды крымской сосны и познакомитесь с редкими представителями местной флоры.
Организационные детали
Общая протяженность маршрута — 7, 5 км. Тропа средней сложности, без резких подъемов.
До места начала мы добираемся на общественном транспорте, на вашей машине или на моем автомобиле 🚘 (за дополнительную плату)
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Алушты
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
В Алуште я живу 35 лет. Походами увлекаюсь давно, последние 10 лет занимаюсь туризмом профессионально. Больше всего интересуюсь геологией Крымских гор. Буду рад показать гостям Крыма захватывающие высоты и рассказать о невероятной природе, истории и легендах нашего края.
Александр, спасибо Вам за вклад в копилку воспоминаний о насыщенных днях отпуска в Крыму! Горная прогулка с профессионалом в туризме - что может быть лучше погожим нежарким летним утром? Много впечатлений и информации)) .... как завязывать шнурки на спуске и подъеме, когда пить воду, как дышать, если вдруг начали покидать силы.... И это всё еще под многочисленные увлекательные истории) про внезапных диких козлов на горных тропах)) про тис ягодный и кубок врага... в общем - время. отведенное на экскурсию, пролетает незаметно. РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Татьяна
19 окт 2020
Фантастические впечатления от экскурсии - красоты гор и открывающихся панорам захватывают дух !!! Александр - кладезь ценной информации ))) с ним скучать некогда !!! Маршрут составлен очень комфортно. Основная нагрузка на подъеме, а спуск - просто отдыхаешь и любуешься пейзажами. Искренне всем рекомендую провести время на экскурсии с Александром, уверена на 100%, что все его маршруты также интересны и незабываемы.
Нина
15 авг 2020
Вчера была на экскурсии Открыть природу горного Крыма с Александром. До сих пор под впечатлением. Экскурсия и экскурсовод великолепны. У меня была индивидуальная экскурсия. Свой путь мы начали от водопада Учан-Су по Штангеевская тропе. Идет плавный набор высоты и через 30-40 мин открываются потрясающие виды на Ялту. Внизу под нами водопад, а мы идем все выше и выше. Александр подстраивается под ваш ритм движения. Устать не успеете. По пути получите много интересной и познавательной информации. Цель нашего путешествия - подъём к вершине горы Ставри-Кая. Мы прошли по Чертовому мостику и поднялись к Кресту. Обратная наша дорога была вниз по Боткинской тропе. По дороге заглянули и полюбовались каскадом водопадов на реке Яузлар. При желании, можно было искупаться - вода чистейшая. Спустились мы к Поляне Сказок, откуда берет своё начало Боткинская тропа. При спуске навстречу нам попадались несчастные путешественники, идущие на покорение Ставри-Кая от Поляны Сказок. Я им посочувствовала. Маршрут, которым меня вёл Александр, гораздо легче для прохождения и намного интереснее. Очень рекомендую всем эту экскурсию.