2 отзыва оставили туристы

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Сказки крымского леса

Оценить панорамы и услышать легенды о местах силы на прогулке по горам Кудрявая Марья и Лысый Иван

5
2 отзыва
Алёна
Алёна – Гид из Алушты
Маршрут по хребтам Эльх-Кая и Пахкал-Кая — отличный вариант для тех, кто готовится к трекингу на Демерджи, и для тех, кто просто не готов к сложным подъемам.

Я буду вашим надежным проводником и помогу ощутить волшебство буковых чащ, рассказывая о местных Леших и Сатирах.

Покажу дивные панорамы знаменитых горных склонов Крыма и сделаю для вас несколько профессиональных фотографий.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От 20001 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Сказки крымского леса
Сказки крымского леса

Что вас ожидает

Сказочными тропами по буковому лесу 🌲
Представьте себе тихую лесную дорогу. Где-то запоет птица. Где-то застрекочут цикады. Солнце ☀️ пробивается через кроны деревьев, образуя ажурную тень. И вы вдыхаете насыщенный лесной аромат… Именно так начнется наше приключение. Через сказочный буковый лес 🌳 я проведу вас к удивительному дереву-символу местной чащи и расскажу легенду о том, как оно спасло жизнь здешнему Лешему.

Иван да Марья
Затем вы подниметесь на вершину Кудрявой Марьи (Эльх-Кая). Откроете чудесные виды на Алушту, с одной стороны, и на гору Лысый Иван (Пахкал-Кая) — с другой. Поговорим о происхождении их названий, а затем пройдемся по небольшому полю, где вы услышите еще одну легенду — о любви и коварстве злого Сатира. С вершины Лысого Ивана вам откроется головокружительный вид на все 360 градусов — на Алушту и Симферополь, Чатыр-Даг и Демерджи. Вы узнаете историю 📖 горы ⛰️, начиная с 10 века, и увидите остатки старинной церкви на вершине. Кроме того, считается, что это одно из самых мощных мест силы в Крыму, поэтому вы сможете использовать время отдыха, чтобы почувствовать энергетику возвышенности.

На обратном пути я проведу вас к роднику с чистой горной водой и сфотографирую на фоне потрясающих пейзажей.

Всесезонный маршрут
Прогулка 👣 по этому маршруту возможна в любое время года, и каждый сезон здесь прекрасен по-своему. Весной вас встретят пышно цветущие деревья 🌳. Летом вы насладитесь полями, усеянными ароматным разнотравьем, и цветочным морем. Осенняя тропа приведет нас в золотую сказку крымского леса. А зима встретит восхитительными снежными пейзажами.

Организационные детали

  • Продолжительность маршрута: около 10 км. Уровень сложности: простой. Подойдет для людей любого возраста.
  • Дополнительно оплачивается трансфер до Ангарского перевала и обратно (несколько остановок на общественном транспорте или 20 минут на автомобиле)
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви и одевайтесь по сезону. С собой нужно взять бутылочку воды и легкий перекус.
Начало и место завершения
🚩 на Ангарском перевале
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса
Сказки крымского леса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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2 отзыва оставили туристы

20 сен 2020
Отличная не сложная экскурсия по красивым лесам и горам! Головокружительные виды!!! Шикарная природа! Гид Алена интересный рассказчик и собеседник. Внимательный проводник, всегда идет на встречу. Сама экскурсия больше похожа не на официальное мероприятие, а на красивую прогулку с друзьями.
13 авг 2020
Все очень хорошо. Очень хорошая экскурсия. С собой рекомендую брать бинокль, хороший вид на море, горы.

Алёна проводит ещё 2 экскурсии

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