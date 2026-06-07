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Экскурсии к скульптуре «Родине-Мать зовёт!» в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Родина-мать зовёт!» в Архангельске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Холмогоры - родина Ломоносова. Групповая экскурсия
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Холмогоры - родина Ломоносова. Групповая экскурсия
Начало: Гостиница «Пур-Наволок», наб. Северной Двины 88
25 июл в 07:30
22 авг в 07:30
6400 ₽ за человека
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
На автобусе
8 часов
13 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
Начало: В холле гостиницы «Двина», пр. Троицкий, 52
«Ломоносова Холмогорская земля — родина великого русского учёного М»
26 июл в 07:30
2 авг в 07:30
6000 ₽ за человека
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Посетите место, где начинался путь великого учёного, и откройте для себя северную природу и культуру. Вдохновляющее путешествие на остров Куростров
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника,
29 июл в 07:45
30 июл в 07:45
20 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
Прекрасная экскурсия, с яркими впечатлениями и новой информацией! Отличный экскурсовод Алексей, который очень добросовестно и внимательно исполняет свои обязанности! Его
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рассказом выстроена вся хронология исторических событий! Масса ярких впечатлений, прекрасные пейзажи, очень доброжелательное отношение к туристам, где бы мы ни были! Спасибо большое за доставленное экскурсией удовольствие! Спасибо огромное за доброжелательность и внимание!

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М
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Очень понравилась поездка в Холмогоры-Ломономово. Ездили с детьми, переправлялись на пароме. Милый уютный музей М. В. Ломоносова, хорошая подробная экскурсия.
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Впечатлил всех мастер класс по костяной резьбе. Дети справились на отлично, сделали себе симпатичные брелочки! Поездка туда и обратно очень комфортная. Экскурсию у Любови заказывали уже не первый раз. Спасибо за такой теплый приём на русском севере!

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Н
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
Выезд был из Архангельска, автобус хороший, отправление вовремя! По дороге до Холмогор экскурсовод рассказала много интересного из истории Севера и
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жизни его народов. Из Холмогор на пароме мы переправились на остров, где родился Ломоносов. В музее экспозиция посвящена жизни Ломоносова, но там же в нескольких залах собрана коллекция необыкновенных изделий из кости. Мастер-класс по резьбе тоже заслуживает внимания. Поездка очень интересная, правильно спланированная по времени, сопровождают её знающие экскурсоводы, увлеченные своим делом! Спасибо вам за организацию и проведение поездки!

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А
Холмогоры - родина Ломоносова. Групповая экскурсия
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И
Холмогоры - родина Ломоносова. Групповая экскурсия
Прекрасно составлен маршрут! Места интереснейшие! Заповедные! Музей в Ломоносово поразил! Аккуратный! Много доступной информации, чтоб и без гида было доступно! Но гид выше всех похвал!
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Г
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового
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и интересного об этих местах, успели в них влюбиться. Алексей- кладезь знаний, интересный рассказчик, и любящий свои родные места житель., профессионал своего дела. Мы остались очень довольны поездками. Рекомендуем!

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О
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового
читать дальшеуменьшить

и интересного об этих местах, успели в них влюбиться. Алексей- кладезь знаний, интересный рассказчик, и любящий свои родные места житель., профессионал своего дела. Мы остались очень довольны поездками. Рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
Спасибо большое за интересную экскурсию! Очень приятный экскурсовод.
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О
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
Экскурсия интересная, но для меня очень длинная и тяжёлая.
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Ю
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
Здравствуйте. Мы парой были на экскурсии 4 августа. Нам понравилась поездка, но считаем что цена завышена.
Я общалась с туристами из
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Ярославской области, у них 4 -х дневный тур из Ярославля в Архангельск стоит 19500 тысяч рублей, на одного. Туда входит экскурсия на водопады и пещеры, поездка в Холмогоры, обзорная по Архангельску, обзорная по Северодвинску. Плюс размещение в отеле и двухразовое питание.
Думаю комментарии излишни.
Кстати тлф туроператора Ярославля я записала в свою телефонную книгу.

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Всего 16 отзывов в Архангельске в категории "Родина-мать зовёт!"

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Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Родина-мать зовёт!»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Холмогоры - родина Ломоносова. Групповая экскурсия;
  2. Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры;
  3. Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров.
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров Ягры;
  2. Набережная;
  3. Гостиный Двор;
  4. Набережная Северной Двины;
  5. Холмогоры;
  6. Северная Двина;
  7. Музей изобразительных искусств;
  8. Музей Малые Корелы;
  9. Площадь Ленина;
  10. Пинежские пещеры.
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июле 2026
Сейчас в Архангельске в категории "Родина-мать зовёт!" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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