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жизни его народов. Из Холмогор на пароме мы переправились на остров, где родился Ломоносов. В музее экспозиция посвящена жизни Ломоносова, но там же в нескольких залах собрана коллекция необыкновенных изделий из кости. Мастер-класс по резьбе тоже заслуживает внимания. Поездка очень интересная, правильно спланированная по времени, сопровождают её знающие экскурсоводы, увлеченные своим делом! Спасибо вам за организацию и проведение поездки!