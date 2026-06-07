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Групповая
до 15 чел.
Лучший выборХолмогоры - родина Ломоносова. Групповая экскурсия
Начало: Гостиница «Пур-Наволок», наб. Северной Двины 88
25 июл в 07:30
22 авг в 07:30
6400 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия на родину Ломоносова и в старинное село Холмогоры
Начало: В холле гостиницы «Двина», пр. Троицкий, 52
«Ломоносова Холмогорская земля — родина великого русского учёного М»
26 июл в 07:30
2 авг в 07:30
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на родину М.В. Ломоносова - остров Куростров
Посетите место, где начинался путь великого учёного, и откройте для себя северную природу и культуру. Вдохновляющее путешествие на остров Куростров
Начало: По договоренности
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника,
29 июл в 07:45
30 июл в 07:45
20 200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Прекрасная экскурсия, с яркими впечатлениями и новой информацией! Отличный экскурсовод Алексей, который очень добросовестно и внимательно исполняет свои обязанности! Его
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М
Очень понравилась поездка в Холмогоры-Ломономово. Ездили с детьми, переправлялись на пароме. Милый уютный музей М. В. Ломоносова, хорошая подробная экскурсия.
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Н
Выезд был из Архангельска, автобус хороший, отправление вовремя! По дороге до Холмогор экскурсовод рассказала много интересного из истории Севера и
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А
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И
Прекрасно составлен маршрут! Места интереснейшие! Заповедные! Музей в Ломоносово поразил! Аккуратный! Много доступной информации, чтоб и без гида было доступно! Но гид выше всех похвал!
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Г
С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового
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О
С гидом Алексеем посетили 3 экскурсии- обзорная по Архангельску, Северодвинск и родина Ломоносова и остались под впечатлением. Узнали много нового
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А
Спасибо большое за интересную экскурсию! Очень приятный экскурсовод.
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О
Экскурсия интересная, но для меня очень длинная и тяжёлая.
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Ю
Здравствуйте. Мы парой были на экскурсии 4 августа. Нам понравилась поездка, но считаем что цена завышена.
Я общалась с туристами из
Я общалась с туристами из
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Всего 16 отзывов в Архангельске в категории "Родина-мать зовёт!"
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Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Родина-мать зовёт!»
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Сейчас в Архангельске в категории "Родина-мать зовёт!" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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