3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Архангельск вчера и сейчас

Вы увидите недавно отстроенный Кафедральный собор Архистратига Божия Михаила и погуляете по «главной улице города» — набережной Северной Двины. Я покажу место, откуда начался Архангельск, Гостиный двор, Немецкую слободу и бывшую лютеранскую церковь. Расскажу, кто такие поморы, как менялась роль Архангельска во внешнеполитической жизни страны и за что здесь не любят Петра I. Следом вы рассмотрите самые примечательные здания прошлых столетий — дома Суркова, Шаврина, Плотниковой, особняк на Набережной — и узнаете о них любопытные факты.

История и легенды Архангельска

Я расскажу о первом деревянном небоскребе города и покажу значимые места неподалеку от набережной: Соловецкое подворье, церковь Николая Чудотворца и памятник Петру I, изображенный на обороте 500-рублевой купюры. Вы узнаете, откуда началась арктическая экспедиция Седова к Северному полюсу, какое название хотели дать городу в советские времена и почему в Архангельске установлен памятник тюленю. А еще — какой след здесь оставили скульпторы Антокольский и Мартос, как связан Архангельск с появлением национального флага и каким видели город жители Немецкой слободы накануне революции.