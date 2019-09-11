3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Архангельск сквозь века

Погулять по главным местам города и узнать о нем самое интересное на дружеской обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы услышите о знаковых исторических событиях, выдающихся людях прошлого и современности, северной природе, культуре и традициях Архангельска.

Поймете, как складывалась судьба города на протяжении столетий и чем он «дышит» сегодня.
2300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века

Что вас ожидает

Архангельск вчера и сейчас
Вы увидите недавно отстроенный Кафедральный собор Архистратига Божия Михаила и погуляете по «главной улице города» — набережной Северной Двины. Я покажу место, откуда начался Архангельск, Гостиный двор, Немецкую слободу и бывшую лютеранскую церковь. Расскажу, кто такие поморы, как менялась роль Архангельска во внешнеполитической жизни страны и за что здесь не любят Петра I. Следом вы рассмотрите самые примечательные здания прошлых столетий — дома Суркова, Шаврина, Плотниковой, особняк на Набережной — и узнаете о них любопытные факты.

История и легенды Архангельска
Я расскажу о первом деревянном небоскребе города и покажу значимые места неподалеку от набережной: Соловецкое подворье, церковь Николая Чудотворца и памятник Петру I, изображенный на обороте 500-рублевой купюры. Вы узнаете, откуда началась арктическая экспедиция Седова к Северному полюсу, какое название хотели дать городу в советские времена и почему в Архангельске установлен памятник тюленю. А еще — какой след здесь оставили скульпторы Антокольский и Мартос, как связан Архангельск с появлением национального флага и каким видели город жители Немецкой слободы накануне революции.

Организационные детали

  • Экскурсия закончится на пересечении Набережной и ул. Логинова.
  • В случае непогоды мы можем сократить некоторые участки маршрута на общественном транспорте. Проезд стоит 26 рублей.
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века
Архангельск сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась не на Севере, но, переехав сюда, влюбилась в этот сильный край. Поморье — mon amour! Традиции и культура Русского Севера невероятно богаты, и о них хочется рассказывать. В экскурсии мне кажется важным не перечисление дат, ведь город — это не цифры, а живой организм. Интересно узнать, какой у него характер и чем он обусловлен. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, эмоциями, «фишечками» Архангельска и всем, что меня в нем вдохновляет. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 сентября 2019
Отличная экскурсия для беглого ознакомления с городом! Наталья молодец! Спасибо!
8 августа 2019
Экскурсия, которую проводила Наталья, очень интересная, не скучная, время на экскурсии пролетело незаметно, узнали много нового. Видно, что Наталья профессионал. Спасибо за интересную экскурсию
3 августа 2019
Экскурсовод Наталья рассказывает очень интересно, живо, толково и информативно. При этом Никто не устаёт слушать. Очень помогают фотографии по теме экскурсии, которых у Натальи множество. Экскурсия подойдёт тем, кто любит ходить пешком. Очень рекомендую Наталью.

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