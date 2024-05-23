И Ирина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏

А Алексей Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани Мы с супругой посетили впервые ваш город и ваш край. Благодаря Дарье, получили замечательные впечатления и новые воспоминания. Экскурсия прошла динамично, интересно и насыщено. Рекомендуем к обязательному посещению!)

К Камран В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте. Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху. Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪

М Марина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине

Е Екатерина Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани Это удивительная экскурсия. Дарья наш экскурсавод нам показала и рассказала все, что нам было интересно. Спасибо Дарья за все дни, что были с нами.

М Мария Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани Дарья профессионал своего дела, интересно, познавательно, с юмором. Не заметили как пролетело время. Приятно проводить время с человеком, влюбленным в свой город🫶 Спасибо🫶

Н Надежда Гора Богдо и озеро Баскунчак Большое спасибо Инне и Александру! Отличный эскурсовод с креативным мышлением и навязчивой подачей материала! Александр водитель супер: 4 часа туда и обратно пролетели на одном мгновении! Приедем к Вам на Лотосы)

Н Надежда Традиции Курмангазы. Центр казахской культуры Большое спасибо, Инне и Александру! Инна великолепный рассказчик, узнали много нового! Александр отличный водитель, ямки не почувствуешь! Погода подкачала, но у природы нет плохой погоды)