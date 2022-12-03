Бархатная осень на Байкале

Осень на Байкале - это яркие краски, бескрайние просторы, приятная погода, множество самобытных и загадочных мест

5
3 отзыва
Осень на Байкале – это яркие краски, бескрайние просторы, приятная погода, множество самобытных и загадочных мест.

Путь пройдет на остров Ольхон, в разных уголках которого расположились мысы, скалы, названия которых говорят сами за себя – скала Шаманка, пик Любви и другие.

Это редкая возможность увидеть озеро с разных точек и слиться с природой, прогуливаясь вдоль, впитывая в себя местные легенды, тайны и мудрость коренных жителей.
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Бархатная осень на Байкале
Ближайшие даты:
3
сен
10
сен
17
сен
24
сен
1
окт
8
окт

Что вас ожидает 🤩

Скала Шаманка
Скала Шаманка
Узнаем легенды и мифы святого мыса Ольхона
Ольхон
Ольхон
Зарядимся энергией этого шаманского острова
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Увидим одну из главных достопримечательностей острова

Программа тура по дням

1 день

Остров Ольхон, мыс Бурхан

Утром мы встречаем вас в 09:30 на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Через 4 ч мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.

Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.

Прибытие в п. Хужир.

Размещение, свободное время для небольшого отдыха.

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.

Ужин.

Питание включено: ужин.

2 день

Мыс Хобой

После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.

По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.

Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!

После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

3 день

Юг острова Ольхон

Завтрак.

Экскурсия в южную часть острова, откуда вы сможете увидеть Большой Байкал (так называют участок Байкала между Ольхоном и Бурятией).

Тихая прогулка по лесу к берегу Байкала позволит вам увидеть все великолепие осенних красок.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

4 день

Свободный день

Сегодня у вас свободный день.

Можно просто гулять по берегу Байкала или арендовать велосипед и прокатиться по острову.

Также вы сможете проехать на лошади, а вечером попариться в сибирской баньке!

Все услуги оплачиваются дополнительно.

Питание включено: завтрак и ужин.

5 день

Возвращение в Иркутск

Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!

После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск (сквер им. Кирова).

Размещение в гостиницах по предварительной заявке, оплачивается отдельно.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в мини-отеле «Байкал» в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).

Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:

РазмещениеЭконом вариант Стандартный вариант
Двухместное размещение30 900 33 900
Доплата за одноместное размещение7 000 9 000

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

4 ночи

Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон и может похвастаться действительно отличным расположением, т. к. расположен всего в 150 метрах от берега Байкала, а из окон номеров открывается прекрасный вид на озеро.

Гостям предоставляются номера «Стандарт» и «Эконом». Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. Номера оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов. Экскурсии проводятся ежедневно в составе группы или индивидуально.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансфер Иркутск – о. Ольхон – Иркутск
  • Размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный или полублагоустроенный номер категории стандарт или эконом
  • Питание по программе: 1 день – ужин 2 и 3 день – завтрак, обед-пикник и ужин 4 день –завтрак и ужин 5 день – завтрак
  • Экскурсии по программе:обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова Ольхон.
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как построена программа?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
3 дек 2022
В туре нам повезло с погодой и с гидом, очень хороший был гид Леонид ему хотелось бы выразить особую благодарность. Тур оставил не забываемые впечатления. На Байкале обязательно надо побывать, конечно было бы здорово на него посмотреть во все времена года.
А
12 окт 2022
Тур понравился, интересные экскурсии, масса новых впечатлений. Но хочется выразить особую благодарность гиду Буйнову Леониду Сергеевичу за его доброе, деликатное отношение, за знание и любовь к Байкалу, которыми он щедро поделился с группой, мне очень понравилась подача материала. Все быстро и своевременно организовано. Оперативная обратная связь, на все вопросы Юлия Антропова давала исчерпывающие ответы. Грамотно была сформирована группа - немного++. Проживание комфортное. Надеюсь в дальнейшем пользоваться вашими услугами.
Н
11 окт 2022
Спасибо огромное за 5 дней незабываемых впечатлений! Поездка на Байкал была мечтой, которая с 03 по 06.10 осуществилась! Я из Волгограда, ездила с дочкой 16 лет. Нам понравился туристический дух, который присутствовал везде: когда мы корабкались на горы, обедали сваренной для нас ухой на берегу Байкала, мчались по "массажной" дороге на УАЗике, окунали руки в родник, к которому долго шли через лес с веселым щенком, увязавшимся за нами, искали глазами, сидя в катере, места обитания нерп, вели "беседы" о жизни и приключениях в гостиной мини-отеля Байкал с зажжеными звёздами на окнах! У нас был клёвый гид-Александр, с юмором, непосредственный, ненавязчивый и от него веяло Свободой! Той свободой, которой многим из нас не хватает в душных кабинетах и вечных ограничениях… А ещё, у нас подобралась отличная команда единомышленников! Мы не могли наговориться… и то, что все мы их разных мест (Казань, Карелия, Якутия, Нижний Новгород, Москва, Пермь и Волгоград) только сближало нас! Потому что не в месте жительства дело, а в душе! Мы все жаждали глотка Свободы, масштаба, приключений и Красоты природы! И мы все это получили! Каждый день был насыщен экскурсиями, побывали даже в бурятской деревне и отведали домашней сметаны и сливок под выступления членов бурятской семьи. Водители Валерий и Анатолий выше всяких похвал! Валерий-водитель гид! Пока ехали, узнали изнутри жизнь на Ольхоне, а Анатолий - весельчак и юморист! С ним никакие кочки-буераки не страшны! А уж какую уху и чай с чебрецом он готовит! За все это низкий поклон!

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