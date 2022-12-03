Утром мы встречаем вас в 09:30 на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 ч мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Прибытие в п. Хужир.
Размещение, свободное время для небольшого отдыха.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.
Ужин.
Питание включено: ужин.
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.
Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!
После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Завтрак.
Экскурсия в южную часть острова, откуда вы сможете увидеть Большой Байкал (так называют участок Байкала между Ольхоном и Бурятией).
Тихая прогулка по лесу к берегу Байкала позволит вам увидеть все великолепие осенних красок.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Сегодня у вас свободный день.
Можно просто гулять по берегу Байкала или арендовать велосипед и прокатиться по острову.
Также вы сможете проехать на лошади, а вечером попариться в сибирской баньке!
Все услуги оплачиваются дополнительно.
Питание включено: завтрак и ужин.
Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!
После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск (сквер им. Кирова).
Размещение в гостиницах по предварительной заявке, оплачивается отдельно.
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в мини-отеле «Байкал» в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Размещение
|Эконом вариант
|Стандартный вариант
|Двухместное размещение
|30 900
|33 900
|Доплата за одноместное размещение
|7 000
|9 000
Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон и может похвастаться действительно отличным расположением, т. к. расположен всего в 150 метрах от берега Байкала, а из окон номеров открывается прекрасный вид на озеро.
Гостям предоставляются номера «Стандарт» и «Эконом». Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. Номера оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов. Экскурсии проводятся ежедневно в составе группы или индивидуально.
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.