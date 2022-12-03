Спасибо огромное за 5 дней незабываемых впечатлений! Поездка на Байкал была мечтой, которая с 03 по 06.10 осуществилась! Я из Волгограда, ездила с дочкой 16 лет. Нам понравился туристический дух, который присутствовал везде: когда мы корабкались на горы, обедали сваренной для нас ухой на берегу Байкала, мчались по "массажной" дороге на УАЗике, окунали руки в родник, к которому долго шли через лес с веселым щенком, увязавшимся за нами, искали глазами, сидя в катере, места обитания нерп, вели "беседы" о жизни и приключениях в гостиной мини-отеля Байкал с зажжеными звёздами на окнах! У нас был клёвый гид-Александр, с юмором, непосредственный, ненавязчивый и от него веяло Свободой! Той свободой, которой многим из нас не хватает в душных кабинетах и вечных ограничениях… А ещё, у нас подобралась отличная команда единомышленников! Мы не могли наговориться… и то, что все мы их разных мест (Казань, Карелия, Якутия, Нижний Новгород, Москва, Пермь и Волгоград) только сближало нас! Потому что не в месте жительства дело, а в душе! Мы все жаждали глотка Свободы, масштаба, приключений и Красоты природы! И мы все это получили! Каждый день был насыщен экскурсиями, побывали даже в бурятской деревне и отведали домашней сметаны и сливок под выступления членов бурятской семьи. Водители Валерий и Анатолий выше всяких похвал! Валерий-водитель гид! Пока ехали, узнали изнутри жизнь на Ольхоне, а Анатолий - весельчак и юморист! С ним никакие кочки-буераки не страшны! А уж какую уху и чай с чебрецом он готовит! За все это низкий поклон!