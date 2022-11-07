1 день

Обзорная экскурсия по Перми

Прибытие в Пермь.

Встреча в аэропорту в 5 утра.

Встречаем на жд вокзале ПЕРМЬ II в 05:30 утра.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Кама.

Обед-дегустация блюд Пермской кухни.

Экскурсия в Пермскую Художественную галерею “Пермские боги”.

(Входные билеты оплачиваются отдельно).

Одним из чудес Прикамской земли являются пермские боги.

Эти удивительные резные деревянные скульптуры поражают совершенством работы неизвестных мастеров, сумевших создать неповторимые образы.

Еще в XIV веке монах Стефан Пермский принес на Пермскую землю христианство, а местные жители были идолопоклонниками и искусно вырезали из дерева своих истуканов, перед которыми совершали жертвоприношения.

В XVII веке специальным указом все иконы-скульптуры должны были свозиться в Петербург, во двор Святейшего Синода, и сжигаться там, поскольку от язычества на Руси уже давно отошли.

Вскоре жителям Прикамья было дозволено делать деревянную скульптуру, но только образы православных святых.

Народные мастера стали вырезать Параскеву Пятницу, Иоанна Богослова, Марию Магдалину, Иисуса Христа.

Местное население почитало эти скульптуры за главное божество.

С ними связывались все удачи и неудачи, к ним шли с поклоном и пожертвованиями по любому поводу.

Сегодня коллекция деревянной скульптуры украшает собрание Пермской художественной галереи.

Свободное время.