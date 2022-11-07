Пермский край - впечатлений через край

Пермский край - это одно из красивейших мест России

5
3 отзыва
Пермский край – это одно из красивейших мест России. Урал встретит вас гостеприимством современных городов и ореолом старинных легенд.

Именно в здешних краях собирал свои уральские сказы, самые мистические из русских преданий, Павел Бажов.

Здесь Данила-мастер спускался в подземное царство, чтобы выточить для хозяйки Медной горы каменный цветок, здесь до сих пор рассказывают про заколдованные города и древних пермских богов. Здесь расположен удивительный Каменный город. Край богат старинными особняками, церквями, этнографическими музеями и прекрасной природой.
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Пермский край - впечатлений через край
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сочная местная кухня
Сочная местная кухня
По желанию нас ждет обед-дегустация блюд Пермской кухни
Каменный город
Каменный город
Совершим путешествие лабиринтам и площадям «заколдованного» города, осмотрим самую высокую точку, где расположен источник силы
Кунгурская ледяная пещера
Кунгурская ледяная пещера
Одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России
Музей "Хохловка"
Музей "Хохловка"
Полюбуемся на лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья
Белогорский монастырь
Белогорский монастырь
Посетим храм, святой источник и купель, расположенные на вершине Белой горы

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Перми

Прибытие в Пермь.

Встреча в аэропорту в 5 утра.

Встречаем на жд вокзале ПЕРМЬ II в 05:30 утра.

Групповой трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия по Перми.

В ходе экскурсии мы увидим исторический центр, Оперный театр, городские памятники и реку Кама.

Обед-дегустация блюд Пермской кухни.

Экскурсия в Пермскую Художественную галерею “Пермские боги”.

(Входные билеты оплачиваются отдельно).

Одним из чудес Прикамской земли являются пермские боги.

Эти удивительные резные деревянные скульптуры поражают совершенством работы неизвестных мастеров, сумевших создать неповторимые образы.

Еще в XIV веке монах Стефан Пермский принес на Пермскую землю христианство, а местные жители были идолопоклонниками и искусно вырезали из дерева своих истуканов, перед которыми совершали жертвоприношения.

В XVII веке специальным указом все иконы-скульптуры должны были свозиться в Петербург, во двор Святейшего Синода, и сжигаться там, поскольку от язычества на Руси уже давно отошли.

Вскоре жителям Прикамья было дозволено делать деревянную скульптуру, но только образы православных святых.

Народные мастера стали вырезать Параскеву Пятницу, Иоанна Богослова, Марию Магдалину, Иисуса Христа.

Местное население почитало эти скульптуры за главное божество.

С ними связывались все удачи и неудачи, к ним шли с поклоном и пожертвованиями по любому поводу.

Сегодня коллекция деревянной скульптуры украшает собрание Пермской художественной галереи.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по ПермиОбзорная экскурсия по Перми
2 день

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера

Завтрак в отеле.

Переезд в Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

Храм расположен на вершине Белой горы, высота которой — 453 метра над уровнем моря.

Свободное время для посещения святого источника и купели.

Переезд в Кунгур.

Обед.

В Кунгуре сохранилось много старинных купеческих особняков, церквей и других интересных памятников архитектуры прошлых веков.

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

(Входные билеты оплачиваются отдельно).

Кунгурская пещера – одна из крупнейших и наиболее длинных гипсовых пещер России.

Уникальность пещеры заключается не в том, что она ледяная.

В первую очередь необычны в Кунгурской пещере ее объемы – громадные гроты по 100 и более метров в поперечнике и 10-15 метров в высоту.

Кристаллические формы льда, встречающиеся в пещере, максимально разнообразны и впечатляющи по размерам.

Возвращение в Пермь.

Белогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещераБелогорский Свято-Николаевский монастырь. Кунгурская ледяная пещера
3 день

Каменный город

Завтрак в отеле.

Ранний выезд.

Переезд в Каменный город.

Экскурсия по парку.

В духе уральских легенд принято рассказывать, что Каменный город прежде был настоящим, но некогда один колдун обратил его в камень – со всеми улицами, домами и жителями.

Поверить в это несложно – останцы выветривания песчаников принимают такие причудливые формы, что отдельные из них даже получили собственные названия: «Каменные ворота», «Тюлень», «Идол», «Пернатый страж», «Черепаха».

Мы совершим путешествие по улицам, лабиринтам и площадям «заколдованного» города, увидим место, «где чудь под землю ушла», осмотрим самую высокую точку города, где расположен источник силы.

Обед.

Возвращение в Пермь.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный городКаменный городКаменный городКаменный город
4 день

Архитектурно-этнографический музей Хохловка

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в Хохловку.

Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей Хохловка.

(Входные билеты оплачиваются отдельно).

Музей «Хохловка» – это первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом.

Сегодня «Хохловка» объединяет 21 памятник деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX веков, которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Переезд в поселок Ильинский.

Экскурсия в Ильинский районный краеведческий музей (имение Строгановых).

(Входные билеты оплачиваются отдельно).

Село Ильинское с 1771 года и до революции было столицей пермских владений Строгановых.

Музей располагается в здании Главного Правления Пермским нераздельным имением графов Строгановых, построенном в 1805 году, а в 1995 году в бывшем доме Главного управляющего Пермским имением был открыт Выставочный зал Ильинского районного краеведческого музея.

В фондах музея собран значительный материал по старообрядчеству, крестьянскому и купеческому быту.

В коллекции есть уникальные экспонаты: “Костотряс, который всех потряс”, образцы строгановской иконописи и росписи по дереву в технике “Обвинская роза”.

Обед.

к 18:00 трансфер в аэропорт и к 18:30 на жд вокзал Пермь II.

Рекомендуемые вылеты после 20:00

Архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей Хохловка

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Прикамье или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двух-,трехместноеОдноместное
23 50026 000

Варианты проживания

Отель «Прикамье»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.

В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»Отель «Прикамье»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле Прикамье с завтраками
  • Пакет питания: 4 обеда
  • Раннее заселение с завтраком в день прибытия
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия по Перми
  • Экскурсия по Кунгуру
  • Экскурсия в Белогорский монастырь
  • Экскурсия в Каменный город
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Доп. ночь в Перми – от 4 600р. /3 600/6 000 TWIN/SGL/TRPL
  • Входной билет в Пермскую Художественную галерею – 200 руб.
  • Пожертвование в Белогорский монастырь – 100 руб.
  • Входной билет в Кунгурскую ледяную пещеру – 1200 руб.
  • Входной билет в Хохловку – 400 руб.
  • Входной билет в Ильинский районный краеведческий музей – 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что попробуем из местной кухни?

Примерное меню обеда-дегустации в первый день тура:

  • Салат по Коми-Пермяцки
  • Суп-крем из пистиков
  • Кундюмы с лесными грибами запеченные в сметане
  • Посикунчик с мясом
  • Посикунчик с пистиками
  • Соус "Макалка"
  • Соус "Хреновка"
  • Шанежка картофельная мини (тесто слоеное)
  • Туринув-ва (напиток из клюквы и рябины)
  • Бальзам "Парма"
Рекомендуемые рейсы
Отправление из Санкт-Петербурга:

Победа: Санкт-Петербург - Пермь DP569 23:25 - 03:55, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ
Аэрофлот: Санкт-Петербург - Пермь, SU6581 00:15 - 04:25
Пермь - Санкт-Петербург перелет через Москву в день окончания тура или утренний вылет на следующий день после окончания программы с оплатой дополнительной ночи в Перми.

Отправление из Москвы:

Победа Москва VKO - Пермь DP433 23:35 - 03:40, ВЫЛЕТ НАКАНУНЕ
Москва VKO - Пермь DP6511 00:30 - 04:35
S7 AIRLINES Пермь - Москва DME S71159 20:00 - 20:25
Аэрофлот: Пермь - Москва SVO SU1769 20:20 - 20:50

Так же возможен вылет утром на следующий день после окончания программы с доплатой дополнительной ночи в Перми.

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Может ли измениться программа тура?

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
7 ноя 2022
Замечательно
А
6 мая 2022
Очень интересный и насыщенный тур. Особая благодарность гиду Андрею Чурину. Он прекрасно рассказывал о родном крае, дополняя стихами исторические экскурсы, создавал бодрое настроение на протяжении всего путешествия. Также хороши гиды в Кунгурской пещере и Хохловке.
Из минусов: неприветливый персонал на ресепшене гостиницы "Прикамье", не здороваются с клиентами, просьбу исправить телевизор не выполнили.
Е
5 мая 2022
Благодарю за хорошо организованный тур «Пермский край впечатлений через край» тур действительно оправдывает своё название. Благодарю гида Андрея очень хорошо рассказывал со всеми подробностями. Забота о нас у него была на первом месте.

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