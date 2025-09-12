Мои заказы

Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
1.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
15 сен в 08:00
17 сен в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 14:00
14 сен в 15:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.

