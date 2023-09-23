Поход за звездами. Таганай

Групповой тур в Челябинске
5
3 отзыва
Маршрут проходит по территории природного парка Таганай. Множество легенд связано с этими местами, старинных и современных. Этот поход идеален для тех, кто впервые для себя решил побывать в зимнем походе среди гор. Нам вовсе не придется прорубаться через сугробы: тропы здесь широкие, расчищенные. А ночевка будет в зимнем лесу в уютном домике.
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Поход за звездами. Таганай
Ближайшие даты:
22
дек

Что вас ожидает:

Магия Уральских гор
Магия Уральских гор
Нас ждут незабываемые рассветы и закаты в горах и огромное количество звезд
Отдых от гаджетов
Отдых от гаджетов
Будем гладить рыжего кота, пить чай, разговаривать разговоры и играть в настольные игры
Жаркая баня
Жаркая баня
Попаримся в русской бане и плюхнемся в пушистый сугроб

Программа тура по дням

1 день

Выезд в национальный парк. Пеший переход до первого домика

Выезжаем рано утром (с 5 до 7 утра место встречи жд вокзал, аэропорт) и добираемся до Златоуста, обедаем в кафе Парус (оплачивается самостоятельно), где готовят пельмени ручной лепки, вареники с адыгейским сыром и делают вкусные пирожные.

Прибываем к началу пешего маршрута – центральному входу в национальный парк «Таганай».

Собираем рюкзаки и выходим на маршрут (идем 14 км по нижней тропе через Тещин язык и Большую каменную реку к нашему первому домику).

Важно. Каждый несет свои личные вещи, спальник + 2 кг общественного (продукты).

Снежные величественные сосны и ели встречают нас свежестью хвойного леса, и мы отправляемся по широкой тропе навстречу новым впечатлениям.

Вечером паримся в бане, отдыхаем, играем в настолки, пьем чай и общаемся.

Связи нет, пропасть в телефоне не получится.

Выезд в национальный парк. Пеший переход до первого домикаВыезд в национальный парк. Пеший переход до первого домикаВыезд в национальный парк. Пеший переход до первого домикаВыезд в национальный парк. Пеший переход до первого домика
2 день

Подъем на хребет Дальний Таганай

Завтракаем.

При возможности и желании участников встречаем рассвет на горе Круглица.

Сегодня нам предстоит идти 10 км с подъемом на хребет Дальний Таганай.

Обед - сухой паек.

Оставляем вещи в доме, гуляем по хребту, любуемся закатом.

Ночуем прямо на хребте в тур. приюте с большим окном, в которое можно смотреть на закат, звезды и рассвет, гладить рыжего кота, пить чай, разговоры разговаривать и играть в настольные игры.

Ужин.

При наличии ясной погоды вечером можно наблюдать огромное количество звезд на небе.

Подъем на хребет Дальний ТаганайПодъем на хребет Дальний ТаганайПодъем на хребет Дальний ТаганайПодъем на хребет Дальний Таганай
3 день

Встреча рассвета. Переход до г. Златоуст

Встречаем рассвет.

Завтракаем.

Выход в сторону города Златоуст.

Расстояние в пути 24 км.

Обед - сухой паек по пути.

16:00 Выезд в Екатеринбург.

21:00 Прибытие в город.

Встреча рассвета. Переход до г. ЗлатоустВстреча рассвета. Переход до г. ЗлатоустВстреча рассвета. Переход до г. ЗлатоустВстреча рассвета. Переход до г. Златоуст

Проживание

Проживание в туприютах. Отапливаемые домики с печкой (в доме двухэтажные кровати с матрасами из непромокаемой ткани, печка, стол) приют Таганай и приют Метеостанция. Туалет на улице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отапливаемом (печное отопление) домике в турприюте Таганай и на метеостанции
  • Сборы национального парка, баня
  • Услуги инструкторов
  • Горячее питание и перекусы
  • Транспорт из Екатеринбурга и обратно
  • Страховое покрытие – 30 000 рублей (несчастный случай)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
  • Питание в кафе по пути
Место начала и завершения?
Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
  • паспорт;
  • путевка;
Одежда и снаряжение: в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь:
  • зимние треккинговые ботинки;
  • бахилы - гамаши для защиты от снега;
  • рюкзак (60-80 л);
  • пуховик;
  • ветрозащитный костюм;
  • термобелье;
  • флиска;
  • теплые штаны;
  • шапка;
  • теплые варежки;
  • личная посуда (кружка, ложка, тарелка);
  • термос;
  • фонарик;
  • предметы гигиены;
  • банные принадлежности;
  • тапочки;
  • купальный костюм;
  • полотенце;
  • спальник (0+10).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Челябинска

ПешеходныеМногодневные туры3-дневные турыМногодневные походы

Похожие туры из Челябинска

Новогодний поход по Уралу
🚶 Пешая
Новогодний тур 🎄
7 дней
3 отзыва
Новогодний поход по Уралу
Россия, Челябинск
2 янв
45 000 за человека
Таганай - Тургояк: большой поход
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Таганай - Тургояк: большой поход
Челябинская область, Златоуст
10 июня
5 авг
24 500 за человека
Таганай и Тургояк. Легенды Южного Урала
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Таганай и Тургояк. Легенды Южного Урала
Челябинск
14 июля
4 авг
15 сен
4100035 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Челябинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ