06.00 — встреча группы в г. Челябинск (аэропорт, ж/д вокзал или центр города — по согласованию с группой), переезд в г. Златоуст, к Центральной усадьбе национального парка «Таганай», по пути — остановка на завтрак в кафе.
Златоуст — уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами — настоящими произведениями искусства. Но мы не задержимся здесь надолго: нас ждет увлекательное путешествие по горам Южного Урала.
Ориентировочно 08.30 — регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту; переход до приюта Белый ключ (6,5 км).
Белый Ключ – родник, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой. Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.
Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину «Двуглавая сопка» (1,5 км в одну сторону).
Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.
На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.
Спуск к Белому ключу, обеденный перекус; переход до приюта Гремучий ключ (2, 5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.
Завтрак, сбор лагеря.
Минуя Откликной гребень и Долину сказок, мы совершим переход до приюта «Таганай» (6,5 км).
Откликной гребень — визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.
У подножья Откликного — уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса с полянами из ягодников (брусника, голубика, черника), горных трав и можжевельника. Это место принято называть Долиной сказок.
Установка лагеря, обеденный перекус.
Радиальный выход на гору Круглица — высшую точку Таганайского горного массива (1178 м) — 2 км в одну сторону.
Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов. На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки. Самый распространенный – знак Рериха.
Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов. Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.
Возвращение в лагерь, ужин.
Завтрак, сбор лагеря.
Переход до Киалимского кордона (7 км).
Установка лагеря, обеденный перекус.
Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции «Таганай-гора» (9 км).
Дальний Таганай (1146 м) — самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай. Здесь — самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.
На вершине стоят домики метеостанции «Таганай-гора» – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.
Возвращение в лагерь, ужин, вечерние посиделки у костра.
Завтрак, радиальный поход на г. Ицыл.
Возвращение в лагерь, ужин.
Ицыл — еще одна вершина Большого Таганая, с которой открываются панорамные виды на окрестные горы и хребты.
Сегодня мы не будем никуда ходить с большими рюкзаками, а вечером на кордоне сможем сходить в баню.
Завтрак, сбор лагеря, переход до реки Сухокаменка (12 км), обеденный перекус.
Переход до реки Куштумга.
Сегодня мы покидаем национальный парк «Таганай» и начинаем движение к озеру Тургояк.
Нам предстоит настоящий переход реки вброд!
На ночевку мы встанем на Куштумгинских полянах, откуда открывается прекрасный вид на весь Большой Уральский хребет.
Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.
Завтрак, сбор лагеря, переход до озера Тургояк.
Тургояк — жемчужина Челябинской области, второе по чистоте озеро России с водой, по качеству близкой к байкальской.
Вода здесь прохладная, потому что у берега бьют ключи, но все желающие все равно смогут искупаться.
На берегу озера Тургояк мы расположимся в палаточном лагере на территории базы «Кристалл», где сможем воспользоваться душем, устроим прощальный ужин и поделимся впечатлениями о путешествии у ночного костра.
Подъем, завтрак, сбор лагеря.
С утра у нас будет время, чтобы ещё раз насладиться видами озёра, искупаться, прогуляться по пляжу;
12.00 — отъезд в Челябинск;
14.00 – ориентировочное время прибытия в Челябинск.
Тур предусматривает ночевки в палатках.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
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