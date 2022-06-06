Таганай - Тургояк: большой поход

Пеший поход по воспетому бардами национальному парку «Таганай» с выходом к легендарному озеру Тургояк

5
3 отзыва
Пеший поход по воспетому бардами национальному парку «Таганай» с выходом к легендарному озеру Тургояк.

Нитка маршрута: Челябинск — Центральная усадьба национального парка «Таганай» — Белый ключ — Гремучий ключ — приют «Таганай» — Киплимский кордон — метеостанция «Таганай-гора» — озеро Тургояк – Челябинск.
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Ближайшие даты:
7
авг

Что вас ожидает 🤩

Таганай-гора
Таганай-гора
Проведем свои метеорологические наблюдения на самой высокогорной метеостанции на всем Урале
Озеро Тургояк
Озеро Тургояк
Встретим рассвет с чашечкой кофе на берегу прекрасного озера
Гора Круглица
Гора Круглица
Загадаем желание на высшей точке Таганайского горного массива
Посиделки у костра
Посиделки у костра
Вечерами будем наслаждаться уединением с природой и теплой дружеской компанией у костра

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Белый Ключ, Двуглавая сопка

06.00 — встреча группы в г. Челябинск (аэропорт, ж/д вокзал или центр города — по согласованию с группой), переезд в г. Златоуст, к Центральной усадьбе национального парка «Таганай», по пути — остановка на завтрак в кафе.

Златоуст — уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами — настоящими произведениями искусства. Но мы не задержимся здесь надолго: нас ждет увлекательное путешествие по горам Южного Урала.

Ориентировочно 08.30 — регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту; переход до приюта Белый ключ (6,5 км).

Белый Ключ – родник, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой. Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.

Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину «Двуглавая сопка» (1,5 км в одну сторону). 

Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез. 

На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.

Спуск к Белому ключу, обеденный перекус; переход до приюта Гремучий ключ (2, 5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.

2 день

Радиальный выход на гору Круглица

Завтрак, сбор лагеря.

Минуя Откликной гребень и Долину сказок, мы совершим переход до приюта «Таганай» (6,5 км).

Откликной гребень — визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.

У подножья Откликного — уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса с полянами из ягодников (брусника, голубика, черника), горных трав и можжевельника. Это место принято называть Долиной сказок.

Установка лагеря, обеденный перекус.

Радиальный выход на гору Круглица — высшую точку Таганайского горного массива (1178 м) — 2 км в одну сторону.

Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов. На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки. Самый распространенный – знак Рериха. 

Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов. Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.

Возвращение в лагерь, ужин.

3 день

Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции «Таганай-гора»

Завтрак, сбор лагеря.

Переход до Киалимского кордона (7 км).

Установка лагеря, обеденный перекус.

Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции «Таганай-гора» (9 км).

Дальний Таганай (1146 м) — самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай. Здесь — самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью. 

На вершине стоят домики метеостанции «Таганай-гора» – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.

Возвращение в лагерь, ужин, вечерние посиделки у костра.

4 день

Радиальный поход на г. Ицыл

Завтрак, радиальный поход на г. Ицыл.

Возвращение в лагерь, ужин.

Ицыл — еще одна вершина Большого Таганая, с которой открываются панорамные виды на окрестные горы и хребты. 

Сегодня мы не будем никуда ходить с большими рюкзаками, а вечером на кордоне сможем сходить в баню.

5 день

Путь к озеру Тургояк

Завтрак, сбор лагеря, переход до реки Сухокаменка (12 км), обеденный перекус.

Переход до реки Куштумга.

Сегодня мы покидаем национальный парк «Таганай» и начинаем движение к озеру Тургояк. 

Нам предстоит настоящий переход реки вброд! 

На ночевку мы встанем на Куштумгинских полянах, откуда открывается прекрасный вид на весь Большой Уральский хребет.

Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.

6 день

Озеро Тургояк

Завтрак, сбор лагеря, переход до озера Тургояк.

Тургояк — жемчужина Челябинской области, второе по чистоте озеро России с водой, по качеству близкой к байкальской. 

Вода здесь прохладная, потому что у берега бьют ключи, но все желающие все равно смогут искупаться.

На берегу озера Тургояк мы расположимся в палаточном лагере на территории базы «Кристалл», где сможем воспользоваться душем, устроим прощальный ужин и поделимся впечатлениями о путешествии у ночного костра.

7 день

Отъезд в Челябинск

Подъем, завтрак, сбор лагеря.

С утра у нас будет время, чтобы ещё раз насладиться видами озёра, искупаться, прогуляться по пляжу;

12.00 — отъезд в Челябинск;

14.00 – ориентировочное время прибытия в Челябинск.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Челябинск — Златоуст (Центральная усадьба национального парка «Таганай») озеро Тургояк (база «Кристалл») — Челябинск на комфортабельном микроавтобусе туристического классаоплата пребывания на территории национального парка «Таганай»оплата за размещение в палаточном лагере на турбазе «Кристалл» (оз. Тургояк)питание на маршруте (6 горячих завтраков
  • 5 обеденных перекусов
  • 1 горячий обед на оз. Тургояк
  • 6 горячих ужинов)групповое снаряжение (палатки
  • Тент
  • Посуда для приготовления пищи
  • Средства связи и навигации)инструкторское сопровождениесувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Челябинск и обратнопитание в кафе (завтрак в первый день, обед после завершения маршрута)баня на маршрутедуш на базе «Кристалл» (200 руб.)медицинская страховкачаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак 80-100 л.;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок;
  • треккинговые палки;
  • сидушка на резинке (хоба, поджопник).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
  • гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок);
  • сандалии (с фиксированной пяткой);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант — полиэтиленовый);
  • куртка или жилетка утепленная;
  • шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки (лучше синтетические);
  • носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 1 пара;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • купальные принадлежности.

Что взять еще:

  • 1 кг сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5-1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара spf 20-30;
  • помада гигиеническая;
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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