1 день

Встреча, Белый Ключ, Двуглавая сопка

06.00 — встреча группы в г. Челябинск (аэропорт, ж/д вокзал или центр города — по согласованию с группой), переезд в г. Златоуст, к Центральной усадьбе национального парка «Таганай», по пути — остановка на завтрак в кафе.

Златоуст — уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами — настоящими произведениями искусства. Но мы не задержимся здесь надолго: нас ждет увлекательное путешествие по горам Южного Урала.

Ориентировочно 08.30 — регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту; переход до приюта Белый ключ (6,5 км).

Белый Ключ – родник, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой. Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.

Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину «Двуглавая сопка» (1,5 км в одну сторону).

Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.

На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.

Спуск к Белому ключу, обеденный перекус; переход до приюта Гремучий ключ (2, 5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.