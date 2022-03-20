Знакомство с Байкалом. Круиз

Познакомиться с Байкалом за одну неделю - узнать его характер, прикоснуться к обычаям местных народов, попробовать все

5
3 отзыва
Познакомиться с Байкалом за одну неделю – узнать его характер, прикоснуться к обычаям местных народов, попробовать все деликатесы региона, прочувствовать силу и энергетику великого озера – всё это возможно в нашем круизе! Всего за одну неделю вы проедете на подготовленных экспедиционных внедорожниках по Тажеранским степям, пройдёте по реке на аэролодке, побываете на священном острове Ольхон, совершите трекинг до водопада, отведаете национальные бурятские блюда в этническом парке. И пройдёте половину Байкала на теплоходе, с полным погружением в морскую жизнь!
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Знакомство с Байкалом. Круиз
Ближайшие даты:
5
июл

Что вас ожидает 🤩

Остров Ольхон
Остров Ольхон
Посетим самый большой и единственный населенный остров Байкала
Байкальский круиз
Байкальский круиз
Пройдем на теплоходе по байкальским просторам
Лазурная бухта
Лазурная бухта
Расслабимся на чистейшем пляже бухты Песчаная

Программа тура по дням

1 день

Иркутск – Листвянка – КБЖД

Добро пожаловать в Сибирь!

В аэропорту вас встретит гид, знакомство и небольшой инструктаж и мы отправляемся к Байкалу!
Уже через час пути вас ждёт посадка на теплоход – ваш дом на ближайшие 4 дня. 

Здесь вас встретит капитан – настоящий профессионал, знаток своего дела, прошедший не одну сотню миль по байкальским просторам.

Маршрут начнется вдоль западного побережья Байкала, в сторону легендарной Кругобайкальской железной дороги.

Вы увидите хорошо сохранившиеся порталы и своды, виадуки, мощные подпорные стенки и деревянные строения начала прошлого века. 

На величественные своды мостов и каменные тоннели идеально смотреть с воды – архитектура железной дороги удивительно гармонично сочетается с природой берегов Байкала! 

В этот день теплоход пройдет около 50 км вдоль западного берега озера.

А вечером, под уютными закатными лучами, поужинаем, посмотрим карту, сделаем первые заметки в бортовом журнале. Любители рыбалки могут попытать удачу и порыбачить с берега.

Иркутск – Листвянка – КБЖДИркутск – Листвянка – КБЖДИркутск – Листвянка – КБЖДИркутск – Листвянка – КБЖД
2 день

КБЖД – Выдрино – река Снежная

Сегодня вас ждёт знакомство с восточным берегом озера – теплоход пришвартуется у подножья горного хребта Хамар-Дабан, откуда начнётся ваше путешествие на аэролодках в глубины горного ущелья.

Путь по реке Снежная займёт около часа – аэролодка способна развивать хорошую скорость даже вверх по течению. Хамар-Дабан часто называют «Сибирскими тропиками» – здесь вы увидите настоящие таёжные джунгли на фоне горных хребтов.

На слиянии рек Снежной и Селенгинки мы оставим наш катер и отправимся на прогулку по живописнейшей тропе.

По пути вам будут встречаться чистейшие ручьи, гигантский папоротник, реликтовые растения, вы увидите небольшой водопад и навесной мост через горную реку.

А по завершению пешего пути вас будет ждать обед-пикник на свежем воздухе. С собой обязательно возьмём снасти для речной рыбалки

И если погода и удача вам улыбнется, из вашего улова приготовим ароматную уху прямо костре. Ближе к вечеру спуск на лодках обратно к Байкалу.

Ужин, отдых и еще одна ночь на борту теплохода.

3 день

Выдрино – бухта Песчаная

Сегодня мы держим путь к одной из его визитных карточек Байкала – бухте Песчаной. Вы наверняка видели фотографии и картины этой лазурной бухты.

Она по праву считается одной из самых живописных, здесь вас ждёт экскурсия к знаменитым «ходульным деревьям», «камням силы», скалам Малая и Большая Колокольня и в знаменитую бухту Бабушка.

По прибытию в бухту вас встретит чистейший песчаный пляж, окруженный скалами, которые защищают бухту от байкальских ветров.

Здесь у вас будет возможность расслабиться на лазурном байкальском пляже.

Ужин и ночь на борту теплохода.

Выдрино – бухта ПесчанаяВыдрино – бухта ПесчанаяВыдрино – бухта ПесчанаяВыдрино – бухта Песчаная
4 день

Бухта Песчаная – остров Ольхон

Рано утром корабль отправится на север к острову Ольхон. Завтрак на борту, отдых на палубе.

Ближе к обеду корабль войдет в Ольхонские ворота и вашему взгляду откроется знаменитый пролив Малое море и остров Ольхон.

Остановка у острова Огой, где расположена буддистская ступа, экскурсия.

Далее корабль перейдет к острову Ольхон, высадит группу на причале п. Хужир. Здесь мы прощаемся с командой и переезжаем в отель.

Вечером можно прогуляться вдоль берега или сходить на проводы заката к легендарной скале Шаманка, мыс Бурхан – самое узнаваемое место, такое любимое для многих живописцев, воспетое в стихах и песнях. 

И, конечно, искупаться в Байкале на одном из окрестных пляжей.

Бухта Песчаная – остров ОльхонБухта Песчаная – остров ОльхонБухта Песчаная – остров Ольхон
5 день

Хужир – мыс Хобой – Хужир (остров Ольхон)

Сегодня вас ждёт очередной насыщенный день – вы отправитесь осматривать остров до самой северной его части (протяженность – почти 72 км, для сравнения: Боракай на Филиппинах в 10 раз меньше, всего 7 км).

Этот маршрут – с юга на север, позволяет увидеть все природное многообразие острова: Сначала дорога пройдет через небольшой лес, затем вы будете наблюдать холмы и степи, далее вас ожидает переезд через урочище Песчаное. 

Бухта оправдывает свое название, вашему взору предстанут настоящие дюны!

Дальше вы увидите уникальные «скальные комплексы», особенно выделяется мыс Саган-Хушун (мы называем его также «Три брата»). Каждый уголок острова сопровождает множество легенд, историй и баек.

И, наконец, вы прибудете на самый север острова – мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место особенное, сакральное. Именно здесь можно почувствовать себя как на краю острова, так и на краю Земли.

Обрывистые скалы, абсолютная тишина, бесконечность неба и водной глади – идеальное место чтобы осознать величие Байкала.

Здесь же будет накрыт обед из блюд Сибирской кухни, приготовленный шеф-поваром специально для вас.

После обеда, наполненные впечатлениями и настоящей байкальской силой, вы отправитесь в обратный путь.

6 день

Ольхон – Тажеранские степи – Иркутск

Утро на Ольхоне всегда особенное время. Солнце заливает остров и Байкал – как зеркало, по утрам на Малом море полный штиль.

Вас доставят к знаменитой паромной переправе Ольхонские ворота, где вы попрощаетесь с островом и пересядете на внедорожники, на которых отправитесь через Тажеранские степи, мимо удивительных соленых озер, песчаных дюн и реликтового ельника и гигантских пещер.

В пути гид расскажет множество интереснейших историй и преданий, связанных с этими местами. Во время переезда Вы посетите наскальные рисунки в Тажеранских степях, которым уже более 2500 лет и сделаете остановку у памятника Бродяге.

Здесь, посреди степей мы сделаем остановку и пообедаем с шикарным видом на озеро.

После обеда продолжим путь в город, а по дороге остановимся в этно-центре Золотая орда, где вы прикоснётесь к культуре коренного населения Прибайкалья – услышите завораживающее горловое пение, поужинаете в огромной бурятской юрте, продегустируете местные напитки и поучаствуете в мастер-классе по лепке традиционного бурятского блюда – бууз.

Вечером прибытие в Иркутск. Размещение в отеле «History».

7 день

Отъезд домой

Расставаясь с Байкалом, не расстраивайтесь, ведь у вас есть возможность забрать с собой все те ощущения, что подарило вам это уникальное озеро, наше с вами озеро.

А когда вы почувствуете, что «запасы иссякают», можно будет снова навестить Байкал!

До новых теплых встреч!

Пожалуйста, приобретайте авиабилеты с вылетом в удобное для вас время, мы организуем персональный трансфер в зависимости от ваших полетных данных.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Baikal Wood (Хужир) 2 ночи (номера категории Люкс ), в отеле History (Иркутск) 1 ночь (номера категории Улучшенный), а также на теплоходе 3 ночи.

Стоимость тура за человека в зависимости от количества человек в группе:

При группе 4 человекаПри группе 6 человекПри группе 8 человек
526 600 руб.380 600 руб.321 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гидапитание согласно программе (в том числе организация кейтеринга на мысе Хобой и в Тажеранских степях)размещение в отеле Baikal Wood (Хужир)
  • Номера категории Люкс
  • 2 ночиразмещение в отеле History (Иркутск)
  • Номера категории Улучшенный
  • 1 ночьфрахт теплохода по маршруту Листвянка – КБЖД – Выдрино – бухта Песчаная – о. Огой – о. Ольхон (индивидуально, 4 суток + холостой ход)экскурсия на аэролодках по реке Снежнаярекреационные сборы нац. паркаэкскурсия на мыс Хобой (джипы)джиппинг по тажеранским степямфольклорная программа в этнопарке Золотая Орда (в том числе МК по лепке бууз)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратноалкогольная и табачная продукциямедицинская страховкапитание
  • Не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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