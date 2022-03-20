1 день

Иркутск – Листвянка – КБЖД

Добро пожаловать в Сибирь!

В аэропорту вас встретит гид, знакомство и небольшой инструктаж и мы отправляемся к Байкалу!

Уже через час пути вас ждёт посадка на теплоход – ваш дом на ближайшие 4 дня.

Здесь вас встретит капитан – настоящий профессионал, знаток своего дела, прошедший не одну сотню миль по байкальским просторам.

Маршрут начнется вдоль западного побережья Байкала, в сторону легендарной Кругобайкальской железной дороги.

Вы увидите хорошо сохранившиеся порталы и своды, виадуки, мощные подпорные стенки и деревянные строения начала прошлого века.

На величественные своды мостов и каменные тоннели идеально смотреть с воды – архитектура железной дороги удивительно гармонично сочетается с природой берегов Байкала!

В этот день теплоход пройдет около 50 км вдоль западного берега озера.

А вечером, под уютными закатными лучами, поужинаем, посмотрим карту, сделаем первые заметки в бортовом журнале. Любители рыбалки могут попытать удачу и порыбачить с берега.