Добро пожаловать в Сибирь!
В аэропорту вас встретит гид, знакомство и небольшой инструктаж и мы отправляемся к Байкалу!
Уже через час пути вас ждёт посадка на теплоход – ваш дом на ближайшие 4 дня.
Здесь вас встретит капитан – настоящий профессионал, знаток своего дела, прошедший не одну сотню миль по байкальским просторам.
Маршрут начнется вдоль западного побережья Байкала, в сторону легендарной Кругобайкальской железной дороги.
Вы увидите хорошо сохранившиеся порталы и своды, виадуки, мощные подпорные стенки и деревянные строения начала прошлого века.
На величественные своды мостов и каменные тоннели идеально смотреть с воды – архитектура железной дороги удивительно гармонично сочетается с природой берегов Байкала!
В этот день теплоход пройдет около 50 км вдоль западного берега озера.
А вечером, под уютными закатными лучами, поужинаем, посмотрим карту, сделаем первые заметки в бортовом журнале. Любители рыбалки могут попытать удачу и порыбачить с берега.
Сегодня вас ждёт знакомство с восточным берегом озера – теплоход пришвартуется у подножья горного хребта Хамар-Дабан, откуда начнётся ваше путешествие на аэролодках в глубины горного ущелья.
Путь по реке Снежная займёт около часа – аэролодка способна развивать хорошую скорость даже вверх по течению. Хамар-Дабан часто называют «Сибирскими тропиками» – здесь вы увидите настоящие таёжные джунгли на фоне горных хребтов.
На слиянии рек Снежной и Селенгинки мы оставим наш катер и отправимся на прогулку по живописнейшей тропе.
По пути вам будут встречаться чистейшие ручьи, гигантский папоротник, реликтовые растения, вы увидите небольшой водопад и навесной мост через горную реку.
А по завершению пешего пути вас будет ждать обед-пикник на свежем воздухе. С собой обязательно возьмём снасти для речной рыбалки.
И если погода и удача вам улыбнется, из вашего улова приготовим ароматную уху прямо костре. Ближе к вечеру спуск на лодках обратно к Байкалу.
Ужин, отдых и еще одна ночь на борту теплохода.
Сегодня мы держим путь к одной из его визитных карточек Байкала – бухте Песчаной. Вы наверняка видели фотографии и картины этой лазурной бухты.
Она по праву считается одной из самых живописных, здесь вас ждёт экскурсия к знаменитым «ходульным деревьям», «камням силы», скалам Малая и Большая Колокольня и в знаменитую бухту Бабушка.
По прибытию в бухту вас встретит чистейший песчаный пляж, окруженный скалами, которые защищают бухту от байкальских ветров.
Здесь у вас будет возможность расслабиться на лазурном байкальском пляже.
Ужин и ночь на борту теплохода.
Рано утром корабль отправится на север к острову Ольхон. Завтрак на борту, отдых на палубе.
Ближе к обеду корабль войдет в Ольхонские ворота и вашему взгляду откроется знаменитый пролив Малое море и остров Ольхон.
Остановка у острова Огой, где расположена буддистская ступа, экскурсия.
Далее корабль перейдет к острову Ольхон, высадит группу на причале п. Хужир. Здесь мы прощаемся с командой и переезжаем в отель.
Вечером можно прогуляться вдоль берега или сходить на проводы заката к легендарной скале Шаманка, мыс Бурхан – самое узнаваемое место, такое любимое для многих живописцев, воспетое в стихах и песнях.
И, конечно, искупаться в Байкале на одном из окрестных пляжей.
Сегодня вас ждёт очередной насыщенный день – вы отправитесь осматривать остров до самой северной его части (протяженность – почти 72 км, для сравнения: Боракай на Филиппинах в 10 раз меньше, всего 7 км).
Этот маршрут – с юга на север, позволяет увидеть все природное многообразие острова: Сначала дорога пройдет через небольшой лес, затем вы будете наблюдать холмы и степи, далее вас ожидает переезд через урочище Песчаное.
Бухта оправдывает свое название, вашему взору предстанут настоящие дюны!
Дальше вы увидите уникальные «скальные комплексы», особенно выделяется мыс Саган-Хушун (мы называем его также «Три брата»). Каждый уголок острова сопровождает множество легенд, историй и баек.
И, наконец, вы прибудете на самый север острова – мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место особенное, сакральное. Именно здесь можно почувствовать себя как на краю острова, так и на краю Земли.
Обрывистые скалы, абсолютная тишина, бесконечность неба и водной глади – идеальное место чтобы осознать величие Байкала.
Здесь же будет накрыт обед из блюд Сибирской кухни, приготовленный шеф-поваром специально для вас.
После обеда, наполненные впечатлениями и настоящей байкальской силой, вы отправитесь в обратный путь.
Утро на Ольхоне всегда особенное время. Солнце заливает остров и Байкал – как зеркало, по утрам на Малом море полный штиль.
Вас доставят к знаменитой паромной переправе Ольхонские ворота, где вы попрощаетесь с островом и пересядете на внедорожники, на которых отправитесь через Тажеранские степи, мимо удивительных соленых озер, песчаных дюн и реликтового ельника и гигантских пещер.
В пути гид расскажет множество интереснейших историй и преданий, связанных с этими местами. Во время переезда Вы посетите наскальные рисунки в Тажеранских степях, которым уже более 2500 лет и сделаете остановку у памятника Бродяге.
Здесь, посреди степей мы сделаем остановку и пообедаем с шикарным видом на озеро.
После обеда продолжим путь в город, а по дороге остановимся в этно-центре Золотая орда, где вы прикоснётесь к культуре коренного населения Прибайкалья – услышите завораживающее горловое пение, поужинаете в огромной бурятской юрте, продегустируете местные напитки и поучаствуете в мастер-классе по лепке традиционного бурятского блюда – бууз.
Вечером прибытие в Иркутск. Размещение в отеле «History».
Расставаясь с Байкалом, не расстраивайтесь, ведь у вас есть возможность забрать с собой все те ощущения, что подарило вам это уникальное озеро, наше с вами озеро.
А когда вы почувствуете, что «запасы иссякают», можно будет снова навестить Байкал!
До новых теплых встреч!
Пожалуйста, приобретайте авиабилеты с вылетом в удобное для вас время, мы организуем персональный трансфер в зависимости от ваших полетных данных.
Тур предусматривает проживание в отеле Baikal Wood (Хужир) 2 ночи (номера категории Люкс ), в отеле History (Иркутск) 1 ночь (номера категории Улучшенный), а также на теплоходе 3 ночи.
Стоимость тура за человека в зависимости от количества человек в группе:
|При группе 4 человека
|При группе 6 человек
|При группе 8 человек
|526 600 руб.
|380 600 руб.
|321 100 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».