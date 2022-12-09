Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие по приволжским городам! В Плёсе вы увидите старинные церкви, подниметесь на Соборную гору, полюбуетесь чарующей природой и узнаете, какие знаменитые картины здесь были созданы. А в Волгореченске вас ждет посещение рыбного хозяйства с дегустацией осетра, бестера и стерляди.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рыбное хозяйство в Волгореченске

Вы побываете в действующем рыбном хозяйстве. Услышите историю его создания и увидите разные виды рыбы в специальном демонстрационном бассейне. Среди них: 70-ти килограммовая белуга, сибирский и русский осетр, стерлядь, радужная форель и восьмилетний карп. С декабря по май можно понаблюдать за процессом инкубации осетровой и форелевой икры. Также в любое время года для вас будет проведена дегустация местной продукции.

Идиллический Плёс

Мы пройдем по тропинкам старинного города, поднимемся на вершину Соборной горы и увидим Успенский собор 1699 года. А еще посетим Троицкую слободу — центральную площадь, где расположены зимняя и летняя церкви Живоначальной Троицы. Оценим памятник основателю города, князю Василию Дмитриевичу, и рассмотрим старинные Присутственные места. Прогуляемся по Волжской набережной и Заречью. Кроме того, поговорим о местных художниках: Левитане, Репине, Жукове и Саврасове.

Организационные детали