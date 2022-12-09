Из Иваново - в Волгореченск и Плёс

Погулять по заповедному Плёсу и посетить действующее рыбное хозяйство на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие по приволжским городам! В Плёсе вы увидите старинные церкви, подниметесь на Соборную гору, полюбуетесь чарующей природой и узнаете, какие знаменитые картины здесь были созданы. А в Волгореченске вас ждет посещение рыбного хозяйства с дегустацией осетра, бестера и стерляди.
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
Из Иваново - в Волгореченск и Плёс
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Описание

Что вас ожидает

Рыбное хозяйство в Волгореченске

Вы побываете в действующем рыбном хозяйстве. Услышите историю его создания и увидите разные виды рыбы в специальном демонстрационном бассейне. Среди них: 70-ти килограммовая белуга, сибирский и русский осетр, стерлядь, радужная форель и восьмилетний карп. С декабря по май можно понаблюдать за процессом инкубации осетровой и форелевой икры. Также в любое время года для вас будет проведена дегустация местной продукции.

Идиллический Плёс

Мы пройдем по тропинкам старинного города, поднимемся на вершину Соборной горы и увидим Успенский собор 1699 года. А еще посетим Троицкую слободу — центральную площадь, где расположены зимняя и летняя церкви Живоначальной Троицы. Оценим памятник основателю города, князю Василию Дмитриевичу, и рассмотрим старинные Присутственные места. Прогуляемся по Волжской набережной и Заречью. Кроме того, поговорим о местных художниках: Левитане, Репине, Жукове и Саврасове.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость: 3500 руб. за легковой автомобиль
  • Посещение рыбного хозяйства оплачивается дополнительно (входные билеты + дегустация) — 750 руб. с человека
  • С мая по октябрь можно добавить в программу речную прогулку в Плёсе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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