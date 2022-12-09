Вы побываете в действующем рыбном хозяйстве. Услышите историю его создания и увидите разные виды рыбы в специальном демонстрационном бассейне. Среди них: 70-ти килограммовая белуга, сибирский и русский осетр, стерлядь, радужная форель и восьмилетний карп. С декабря по май можно понаблюдать за процессом инкубации осетровой и форелевой икры. Также в любое время года для вас будет проведена дегустация местной продукции.
Мы пройдем по тропинкам старинного города, поднимемся на вершину Соборной горы и увидим Успенский собор 1699 года. А еще посетим Троицкую слободу — центральную площадь, где расположены зимняя и летняя церкви Живоначальной Троицы. Оценим памятник основателю города, князю Василию Дмитриевичу, и рассмотрим старинные Присутственные места. Прогуляемся по Волжской набережной и Заречью. Кроме того, поговорим о местных художниках: Левитане, Репине, Жукове и Саврасове.