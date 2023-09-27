Классическое Золотое кольцо России
Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы и Иваново, Владимира и Суздаля.
Именно здесь, под перезвон церковных колоколов, наиболее ярко ощущается праздничное рождественское настроение.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало путешествия, экскурсия по Владимиру
08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта.
Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России. Город расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек). Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки.
Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!
Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города - новогодняя ёлка.
Размещение в гостинице «Русская Деревня»
Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, экскурсия по Иваново
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед.
Переезд в Иваново.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице «Турист».
Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе
Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в Кострому.
Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.
Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Обед.
Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки». Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» — рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей — чай с пряниками.
В программу включена обзорная экскурсия по музею.
Размещение в гостинице «Астра Парк Отель».
Экскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-Залесский
Завтрак в ресторане гостиницы (накрытие).
Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю. Волжская набережная, самая древняя часть — стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города.
Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-ти купольный храм. Фасады украшены изразцами и резным кирпичом.
Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Обед.
Отъезд в Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля кремля.
Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.
Переезд в Переславль-Залесский.
Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.
В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.
Размещение в гостинице «Переславль».
Экскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади.
Переезд в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
14:00 Окончание программы.
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- «Заря» 3*/ ГРК «Русская Деревня» (г. Владимир);
- «Турист» 3* (г. Иваново);
- «Астра Парк Отель» 3* (г. Ярославль);
- «Переславль» 3* (г. Переславль).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|31 900
|41 900
Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1500 рублей.
Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 500 рублей.
Варианты проживания
Отель «Заря»
Гостиница «Заря» находится в городе Владимир.
Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры.
Отель «Русская Деревня»
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира.
К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником.
В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана.
Стойка регистрации работает круглосуточно
Отель «Турист»
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.
В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.
На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.
Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Астра Парк Отель
Отель «Астра» находится на окраине города Ярославль в тихом, уединенном месте. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен исключительно категорией "Люкс".
В каждом имеется удобная кровать, необходимая мебель и техника, а также собственная ванная комната.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi, Гости могут воспользоваться услугами прачечной, экскурсионного бюро.
В отеле работает ресторан, в котором можно вкусно подкрепиться. Также можно заказать доставку блюд и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта составляет менее километра, до железнодорожного вокзала - 21 км. Добраться до них можно как общественным транспортом, так и воспользоваться трансфером или вызвать такси.
Отель «Переславль»
Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.
К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.
В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.
В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.
В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.
Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание с 03.01.24 по 07.01.24
- Питание по программе: 4 завтрака, 5 обедов
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградский вокзал
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1500 рублей.
Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 500 рублей.
- Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
- Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.