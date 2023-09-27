Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур

Классическое Золотое кольцо России

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В этом туре вы встретите Рождество в уютном городе Золотого кольца, полюбуетесь на старинные храмы и прогуляетесь по нарядным улицам городов. Вас ждут интересные открытия и приятные знакомства.

Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы и Иваново, Владимира и Суздаля.

Именно здесь, под перезвон церковных колоколов, наиболее ярко ощущается праздничное рождественское настроение.
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Старинные храмы
Старинные храмы
Полюбуетесь на прекраснейшие образцы белокаменного и деревянного зодчества, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Обед с фольклорной программой
Обед с фольклорной программой
Отведаете рождественский обед под выступление фольклорного коллектива, народные поверья и песни-колядки
Уютные города
Уютные города
Пройдетесь по самым значимым местам провинциальных городов с богатой многовековой историей
Дегустация медовухи
Дегустация медовухи
Попробуете исконно русский напиток и сможете приобрести и увезти наиболее понравившиеся его сорта с собой в подарок близким
Народные гуляния в Костроме
Народные гуляния в Костроме
Приятно проведете время в центре города, где в новогодние выходные весело и шумно: здесь водят хороводы, играют и катаются с горок.
Вкусные угощения
Вкусные угощения
Поучаствуете в интерактивной программе "Вокруг печки" в Костромской слободе, а после угоститесь ароматным чаем с пряниками

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия, экскурсия по Владимиру

08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта.

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России. Город расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек). Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки.

Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!

Экскурсионная программа: ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города - новогодняя ёлка.

Размещение в гостинице «Русская Деревня»

Начало путешествия, экскурсия по ВладимируНачало путешествия, экскурсия по ВладимируНачало путешествия, экскурсия по ВладимируНачало путешествия, экскурсия по Владимиру
2 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, экскурсия по Иваново

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

Переезд в Иваново.

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Размещение в гостинице «Турист».

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, экскурсия по ИвановоЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, экскурсия по ИвановоЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, экскурсия по ИвановоЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, экскурсия по Иваново
3 день

Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Кострому.

Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Обед.

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки». Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» — рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей — чай с пряниками.

В программу включена обзорная экскурсия по музею.

Размещение в гостинице «Астра Парк Отель».

Экскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободеЭкскурсия по Костроме, интерактивная программа в Костромской слободе
4 день

Экскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-Залесский

Завтрак в ресторане гостиницы (накрытие).

Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю. Волжская набережная, самая древняя часть — стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города.

Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России 15-ти купольный храм. Фасады украшены изразцами и резным кирпичом.

Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Обед.

Отъезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.

Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.

Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля кремля.

Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.

Переезд в Переславль-Залесский.

Город, раскинувшийся на берегу Плещеева озера, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.

В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Размещение в гостинице «Переславль».

Экскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-ЗалесскийЭкскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-ЗалесскийЭкскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-ЗалесскийЭкскурсия по Ярославлю, экскурсия по Ростову Великому, ремесленный двор, переезд в Переславль-Залесский
5 день

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади.

Переезд в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Обед.

14:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой ЛавреЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой ЛавреЭкскурсия по Переславлю-Залесскому, экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • «Заря» 3*/ ГРК «Русская Деревня» (г. Владимир);
  • «Турист» 3* (г. Иваново);
  • «Астра Парк Отель» 3* (г. Ярославль);
  • «Переславль» 3* (г. Переславль).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт31 90041 900

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1500 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 500 рублей.

Варианты проживания

Отель «Заря»

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир.

Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры.

Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»

Отель «Русская Деревня»

1 ночь

Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира.

К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником.

В числе удобств собственная ванная комната.

В распоряжении гостей 2 ресторана.

Стойка регистрации работает круглосуточно

Отель «Русская Деревня»Отель «Русская Деревня»Отель «Русская Деревня»Отель «Русская Деревня»Отель «Русская Деревня»Отель «Русская Деревня»Отель «Русская Деревня»Отель «Русская Деревня»

Отель «Турист»

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.

В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.

На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.

Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»

Астра Парк Отель

1 ночь

Отель «Астра» находится на окраине города Ярославль в тихом, уединенном месте. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд представлен исключительно категорией "Люкс".

В каждом имеется удобная кровать, необходимая мебель и техника, а также собственная ванная комната.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi, Гости могут воспользоваться услугами прачечной, экскурсионного бюро.

В отеле работает ресторан, в котором можно вкусно подкрепиться. Также можно заказать доставку блюд и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта составляет менее километра, до железнодорожного вокзала - 21 км. Добраться до них можно как общественным транспортом, так и воспользоваться трансфером или вызвать такси.

Астра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк ОтельАстра Парк Отель

Отель «Переславль»

1 ночь

Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера.

К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город.

В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.

В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе.

В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном.

Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.

Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»Отель «Переславль»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание с 03.01.24 по 07.01.24
  • Питание по программе: 4 завтрака, 5 обедов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1500 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 500 рублей.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2023
Маме очень понравилась поездка. Спасибо организаторам.
М
25 сен 2023
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких проблем. Благодарность гиду Сергею, водителям автобуса, и организаторам тура.
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких
О
24 сен 2023
Спасибо организатору!

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