Рождество на Золотом кольце

5
3 отзыва
Программа по дням
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Города Золотого кольца — самое подходящее место, чтобы встретить Рождество! В этом туре Вас ждут величественные храмы и нарядные улицы старейших городов нашей страны, интересные открытия и приятные знакомства.

Вы увидите своими глазами достопримечательности Сергиева Посада и Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля, Костромы и Ивановo, Владимира и Суздаля.

Именно здесь под перезвон церковных колоколов наиболее ярко ощущается праздничное рождественское настроение.
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Рождество на Золотом кольце
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Рождественские города
Рождественские города
Окунетесь в праздничную атмосферу народных гуляний и пройдетесь по нарядным улицам городов Золотого кольца
Старинные храмы
Старинные храмы
Увидите своими глазами потрясающе красивые церкви и монастыри — памятники белокаменного и деревянного зодчества
Обед с фольклорной программой
Обед с фольклорной программой
Приятно проведете время на рождественском обеде за просмотром выступления фольклорного коллектива, слушая народные поверья и песни-колядки
Уютное чаепитие
Уютное чаепитие
После активной программы в Костромской слободе выпьете чая с пряниками за интересными разговорами
Дегустация медовухи
Дегустация медовухи
Попробуете самые разные сорта исконно русского напитка и при желании приобретете и увезете их домой, чтобы порадовать близких
Сувениры ручной работы
Сувениры ручной работы
Выберете подарки себе и родным на территории ремесленного двора "Жар-птица" в Ростове Великом

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Переславь-Залесский, переезд в Ростов Великий

08:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта.

Берем с собой хорошее настроение и отправляемся в Сергиев Посад — старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.

Город известен благодаря своей главной достопримечательности — Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия по Лавре с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.

Наша сказочная рождественская поездка продолжается в раскинувшемся на берегу Плещеева озера Переславле-Залесском. Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.

В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города. В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которая успешно завершилась в 1692 году.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади.

Переезд в Ростов Великий.

Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков. Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть — роспись эмальерных миниатюр.

Размещение в гостинице «Азимут Отель Ростов».

Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Переславь-Залесский, переезд в Ростов ВеликийСергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Переславь-Залесский, переезд в Ростов ВеликийСергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Переславь-Залесский, переезд в Ростов ВеликийСергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Переславь-Залесский, переезд в Ростов Великий
2 день

Экскурсия по кремлю в Ростове Великом, ремесленный двор, обзорная экскурсия по Ярославлю

Завтрак в ресторане гостиницы.

Экскурсионная программа: осмотр архитектурного ансамбля кремля.

Посещение ремесленного двора «Жар-птица» для приобретения сувениров.

Переезд в Ярославль — столицу Золотого кольца России.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по сказочному зимнему Ярославлю.

Волжская набережная, самая древняя часть — стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому — основателю города.

Вершиной ярославского храмового зодчества называют церковь Иоанна Предтечи. Это единственный в России пятнадцатикупольный храм. Фасады украшены изразцами и резным кирпичом. Храм изображен на 1000-рублевой купюре, посвященной Ярославлю.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице «Турист».

Экскурсия по кремлю в Ростове Великом, ремесленный двор, обзорная экскурсия по ЯрославлюЭкскурсия по кремлю в Ростове Великом, ремесленный двор, обзорная экскурсия по ЯрославлюЭкскурсия по кремлю в Ростове Великом, ремесленный двор, обзорная экскурсия по ЯрославлюЭкскурсия по кремлю в Ростове Великом, ремесленный двор, обзорная экскурсия по Ярославлю
3 день

Костромская слобода, экскурсия по Костроме, экскурсия по Владимиру

Завтрак в ресторане гостиницы.

Переезд в Кострому.

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки».

Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» — рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей — чай с пряниками.

В программу включена обзорная экскурсия по музею.

Обзорная экскурсия по Костроме. Заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Обед.

Переезд во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России. Город расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Экскурсионная программа: вечерняя обзорная экскурсия по новогоднему Владимиру. Ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.

Размещение в гостинице «Заря».

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4 день

Экскурсия по Суздалю, возвращение во Владимир, отъезд

Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Увидим потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Возвращение во Владимир.

Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек). Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки. Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!

17:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Суздалю, возвращение во Владимир, отъездЭкскурсия по Суздалю, возвращение во Владимир, отъездЭкскурсия по Суздалю, возвращение во Владимир, отъездЭкскурсия по Суздалю, возвращение во Владимир, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • «Азимут Отель Ростов» 3* (г. Ростов Великий);
  • «Турист» 3* (г. Иваново);
  • «Заря» 3*/ ГРК «Русская Деревня» (г. Владимир).
Размещение2-местное1-местное
Стандарт28 90035 900

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1000 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.

Варианты проживания

Отель «Азимут Отель Ростов»

1 ночь

Отель «AZIMUT Ростов Великий» расположен в центре города Ростов Великий, в 10 минутах ходьбы от Ростовского кремля.

К услугам гостей номера с балконом и собственной ванной комнатой.

В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi.

При отеле «AZIMUT Ростов Великий» открыт большой ресторан европейской кухни. Также работает открытое кафе с террасой у декоративного озера.

На территории отеля «AZIMUT Ростов Великий» можно сыграть в бильярд и пинг-понг.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и доставки еды и напитков в номер.

На территории обустроена бесплатная частная парковка.

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Отель «Турист» 3

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi. Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

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Отель «Заря»

1 ночь

Гостиница «Заря» находится в городе Владимир.

Из удобств - бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации. Для прибывших на личном транспорте доступна парковка.

В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.

Гости могут выбрать проживание с завтраком или без. На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.

В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры.

Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»Отель «Заря»

Отель «Русская Деревня»

1 ночь

Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира.

К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником.

В числе удобств собственная ванная комната.

В распоряжении гостей 2 ресторана.

Стойка регистрации работает круглосуточно

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание с 04.01.24 по 07.01.24
  • Питание по программе: 3 завтрака, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 1000 рублей.

Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2023
Маме очень понравилась поездка. Спасибо организаторам.
М
25 сен 2023
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких проблем. Благодарность гиду Сергею, водителям автобуса, и организаторам тура.
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких
О
24 сен 2023
Спасибо организатору!

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