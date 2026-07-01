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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 5 экскурсий в категории «Чегемские водопады» в Избербаше, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
Пешая
На автобусе
12 часов
33 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Невероятное горное Хунзаское плато, откуда открывается шикарный вид на окружающие просторы, водопад Тобот высотой 70 метров, Цолотлинский каньон, впечатляющий своей стометровой глубиной, и экстрим-парк — все это будет на нашем пути»
Расписание: ежедневно
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Все включено
На автобусе
11 часов
9 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Все включено
Начало: Улица Буйнакского, 113
«Салтинский водопад — Является памятником природы Республиканского значения — единственный в Дагестане подземный водопад»
Расписание: Каждый вторник, четверг и воскресенье в 07:30
3700 ₽ за человека
Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
На автобусе
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
«И подтверждение тому — Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай»
Расписание: Ежедневно
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
На автобусе
12 часов
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
Начало: Г. Избербаш, ул. Буйнакского, 113
«В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато»
3600 ₽ за человека
Гуниб и Салтинский водопад
На автобусе
12 часов
Групповая
Гуниб и Салтинский водопад
Начало: Г. Избербаш, ул. Буйнакского 113
«Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад»
3600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша;
  2. Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Все включено;
  3. Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»;
  4. Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»;
  5. Гуниб и Салтинский водопад.
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон;
  2. Бархан Сарыкум;
  3. Хунзах;
  4. Матлас;
  5. Гамсутль;
  6. Гуниб;
  7. Чегемские водопады;
  8. Каменная чаша;
  9. Чегемское ущелье;
  10. Озеро Мочох.
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июле 2026
Сейчас в Избербаше в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3600 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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