Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Невероятное горное Хунзаское плато, откуда открывается шикарный вид на окружающие просторы, водопад Тобот высотой 70 метров, Цолотлинский каньон, впечатляющий своей стометровой глубиной, и экстрим-парк — все это будет на нашем пути»
Расписание: ежедневно
3 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль и Салтинский водопад из Избербаша. Все включено
Начало: Улица Буйнакского, 113
«Салтинский водопад — Является памятником природы Республиканского значения — единственный в Дагестане подземный водопад»
Расписание: Каждый вторник, четверг и воскресенье в 07:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
«И подтверждение тому — Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай»
Расписание: Ежедневно
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
Начало: Г. Избербаш, ул. Буйнакского, 113
«В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато»
3600 ₽ за человека
Групповая
Гуниб и Салтинский водопад
Начало: Г. Избербаш, ул. Буйнакского 113
«Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад»
3600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чегемские водопады»
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