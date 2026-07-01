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Чегемское ущелье – экскурсии в Избербаше

Найдено 4 экскурсии в категории «Чегемское ущелье» в Избербаше, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
На автобусе
11 часов
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, Остановка №1. Южный выезд из города
«Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан»
Расписание: Понедельник в 8:00
8 июл в 08:00
15 июл в 08:00
3900 ₽ за человека
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
На машине
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии
Начало: У южного выезда из города
«Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
5 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
На автобусе
12 часов
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
Начало: Г. Избербаш, ул. Буйнакского, 113
«В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато»
3600 ₽ за человека
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Пешая
На автобусе
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
«Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан»
Расписание: Ежедневно
23 000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша;
  2. В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша;
  3. Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»;
  4. Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша.
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон;
  2. Бархан Сарыкум;
  3. Хунзах;
  4. Матлас;
  5. Гамсутль;
  6. Гуниб;
  7. Чегемские водопады;
  8. Каменная чаша;
  9. Чегемское ущелье;
  10. Озеро Мочох.
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июле 2026
Сейчас в Избербаше в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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