Групповая
до 19 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, Остановка №1. Южный выезд из города
«Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан»
Расписание: Понедельник в 8:00
8 июл в 08:00
15 июл в 08:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Проникнуться атмосферой аула-призрака и «иноземными» видами ущелья на групповой автобусной экскурсии
Начало: У южного выезда из города
«Первые остановки — у малых гидроэлектростанций Дагестана, где вы откроете живописные виды ущелий, рек и водохранилищ»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
5 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
Хунзах, Матлас, водопад Тобот и ущелье «Каменная чаша»
Начало: Г. Избербаш, ул. Буйнакского, 113
«В этом месте сохранились уникальные природные и исторические памятники, такие как водопад Тобот, ущелье каменная чаша, Карадахская теснина и Матласское плато»
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
«Салтинское ущелье Салтинское ущелье - это одно из красивейших и живописных мест Республики Дагестан»
Расписание: Ежедневно
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Чегемское ущелье»
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