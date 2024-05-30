Андалал – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Андалал» в Махачкале, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
843 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000 за человека
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
Начало: Северный автовокзал г. Махачкалы
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Ездили с гидом Будайчи, огромное спасибо за шикарную экскурсию. рекомендую 👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Отличная организация экскурсии от Амиров-тур. В поездке предложили воду, микроавтобус комфортный, есть usb порт для зарядки, кондиционер. У нас был великолепный
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    гид Абдул, рассказывал живо, с юмором, не давал скучать) Нам открылись великолепные виды! Это не передать ни словами, ни фотографиями. Это просто нужно увидеть! В поезде нас накормили потрясающими блюдами кавказкой кухни. Подавали ароматный суп, великолепную долму, отварной картофель с зеленью, плов, овощи, чуду с творогом и местный хлеб. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать! Всем рекомендую Амиров-тур! У них много разнообразных маршрутов! Ребята свое дело знают и делают с душой!

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
    Очень увлекательное путешествие в горный Дагестан. Шикарные локации, много интересной информации и фактов о Республике Дагестан. Магомед отвечал абсолютно на все вопросы, был терпелив и весел. Отличное место для обеда👍
  • К
    Ксения
    26 апреля 2024
    Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Поездка прошла отлично! Ездили семьей! Комфортная езда, доброжелательное общение! Всё на высшем уровне! Узнали много интересного! Мы в восторге от красот Дагестана!
  • Н
    Наталия
    9 ноября 2023
    Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
    Очень интересная продолжительная экскурсия по горному Дагестану! Нас сопровождал Арсен, показал очень красивые локации, узнали много интересных фактов о жизни в горах, пообедали в уютном семейном кафе с домашней вкуснейшей кухней, поднялись в заброшенное горное село. Большое спасибо, гостеприимный Дагестан!
  • Е
    Евгения
    4 ноября 2023
    Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
    Одна из самых красивых экскурсий, где прекрасно все от первой до последней локации. Если хотите увидеть нетипичный маршрут в аул-призрак - Вам сюда. Бонусом много красивых фото от гида обеспечено.
  • Л
    Лена
    2 октября 2023
    Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Посещали с Шамилем экскурсию в село Гамсутль. Природа, виды просто завораживающие. Дорога из Махачкалы правда долгая, не менее 4-х часов.
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    По пути заезжали на Салтинский водопад, это конечно чудо природы. Далее по горным серпантинам через Чохские терассы и Вы в селе. Добираться пешком в гору. Будьте готовы попотеть:). Шамиль очень обходительный человек, но хотелось бы пожелать больше рассказывать."Вы спрашивайте, я отвечу"- это не работа гида, должна быть программа. В общем впечатление на 5!

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    нам нужно было быстро организовать поездку, так как было ограниченное количество времени в отпуске приобрели данный экскурсионный тур, нашим гидом был
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    Шамиль удивительно, как он смог скорректировать под нас маршрут и уложиться в необходимое время! показал все интересующие нас объекты, делал остановки по необходимости, рассказал о достопримечательных объектах, отвечал на наши вопросы шамиль стал не только нашим гидом, а почти другом, который прошел с нами огонь и воду спасибо за эмоции!!!

  • A
    Alexander
    7 сентября 2023
    Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Не хватит пятисот символов, чтобы описать наш восторг от поездки в Гамсутль! Побывав там, вы погрузитесь в природную красоту, и
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    сначала не поверите, это не кино картинка, а реальность! Спасибо Амину за интересные рассказы на местности и отличные пейзажи, которые мы увидели на своём пути, Гамсутль стоит того, чтобы в него возвращаться и изучать. Салтинский водопад так же шикарен и интересен! Тысяча благодарностей Амину! Очень рекомендуем эту экскурсию!

  • В
    Вера
    29 июня 2023
    От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
    Замечательная поездка! Большре количество красивых мест. Неизгладимое впечатление оставил Салтинский водопад: непередааемая мощь природы! Посещение Гамсуля позволило проникнуться духом старины
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    и поразиться людям, живущим в таком отдалённом месте. Даже сейчас, будучи поуинутым людьми, аул сохраняет своё величие! Отлельная огромная бланодарность Амину, сопровожлающему нашу небольшую группу!!! Выбраны самые лучшие места для фото, много рассказал о тех местах, которые посещали и проезжали!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Андалал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
  2. Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
  3. Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
  4. От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
  5. Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Андалал" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 878 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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