1 чел.
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Групповая
14 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Точный адрес после бронирования
Расписание: В любой день недели в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От аула Гамсутль до Чохских террас: завораживающее путешествие по Дагестану
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль с местным жителем
Начало: Северный автовокзал г. Махачкалы
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра30 мая 2024Ездили с гидом Будайчи, огромное спасибо за шикарную экскурсию. рекомендую 👍👍👍
- ЕЕкатерина30 мая 2024Отличная организация экскурсии от Амиров-тур. В поездке предложили воду, микроавтобус комфортный, есть usb порт для зарядки, кондиционер. У нас был великолепный
- ТТатьяна16 мая 2024Очень увлекательное путешествие в горный Дагестан. Шикарные локации, много интересной информации и фактов о Республике Дагестан. Магомед отвечал абсолютно на все вопросы, был терпелив и весел. Отличное место для обеда👍
- ККсения26 апреля 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Поездка прошла отлично! Ездили семьей! Комфортная езда, доброжелательное общение! Всё на высшем уровне! Узнали много интересного! Мы в восторге от красот Дагестана!
- ННаталия9 ноября 2023Очень интересная продолжительная экскурсия по горному Дагестану! Нас сопровождал Арсен, показал очень красивые локации, узнали много интересных фактов о жизни в горах, пообедали в уютном семейном кафе с домашней вкуснейшей кухней, поднялись в заброшенное горное село. Большое спасибо, гостеприимный Дагестан!
- ЕЕвгения4 ноября 2023Одна из самых красивых экскурсий, где прекрасно все от первой до последней локации. Если хотите увидеть нетипичный маршрут в аул-призрак - Вам сюда. Бонусом много красивых фото от гида обеспечено.
- ЛЛена2 октября 2023Посещали с Шамилем экскурсию в село Гамсутль. Природа, виды просто завораживающие. Дорога из Махачкалы правда долгая, не менее 4-х часов.
- ЕЕлена9 сентября 2023нам нужно было быстро организовать поездку, так как было ограниченное количество времени в отпуске приобрели данный экскурсионный тур, нашим гидом был
- AAlexander7 сентября 2023Не хватит пятисот символов, чтобы описать наш восторг от поездки в Гамсутль! Побывав там, вы погрузитесь в природную красоту, и
- ВВера29 июня 2023Замечательная поездка! Большре количество красивых мест. Неизгладимое впечатление оставил Салтинский водопад: непередааемая мощь природы! Посещение Гамсуля позволило проникнуться духом старины
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Андалал»
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