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гид Абдул, рассказывал живо, с юмором, не давал скучать) Нам открылись великолепные виды! Это не передать ни словами, ни фотографиями. Это просто нужно увидеть! В поезде нас накормили потрясающими блюдами кавказкой кухни. Подавали ароматный суп, великолепную долму, отварной картофель с зеленью, плов, овощи, чуду с творогом и местный хлеб. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать! Всем рекомендую Амиров-тур! У них много разнообразных маршрутов! Ребята свое дело знают и делают с душой!