Бадукские озера – туры в Минеральных Водах

Найдено 3 тура в категории «Бадукские озера» в Минеральных Водах, цены от 43 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Красоты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 55 000 за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900 за человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Красоты Домбая. Пеший тур
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Красоты Домбая. Пеший тур
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Г
    Горбунова
    25 сентября 2023
    Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
    Очень понравился! Идеальный формат трековых радиалок с комфортными гостиничными условиями. То, что нужно!
    Очень понравился! Идеальный формат трековых радиалок с комфортными гостиничными условиями. То, что нужно!
  • А
    Анна
    3 сентября 2023
    МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
    Активный и насыщенный треккинговый тур "МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга" (13-22 августа 2023). Программа отлично подойдет тем, кто готов
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    к интенсивным нагрузкам днем, а вечером хочет отдохнуть в комфортных гостиничных условиях. В туре предусмотрена интенсивная физическая нагрузка на ноги, и к этому следует быть готовым, если хотите увидеть все красоты, обозначенные в программе, и даже больше)). Очень рекомендую брать специальную треккинговую обувь и палки: они существенно облегчают физическую нагрузку. Маршрут грамотно выстроен по степени нарастания нагрузки и включает в себя неописуемые красоты Кавказа! Объекты размещения ("Айс черри" в Домбае и "Фаворит" в Архызе) очень достойные! В номерах есть все необходимое, кормят очень вкусно. Обед на маршруте простой (походный), но сытный.

  • М
    Марина
    30 августа 2023
    Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
    Поездка оставила много ярких впечатлений и эмоций! Невероятная красота гор, водопады, ущелья). Вернусь на Домбай обязательно)).
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
    Поездка очень понравилась. Красивые места, хорошие маршруты, условия, гид. Спасибо.)
  • Д
    Дарья
    28 октября 2021
    Красоты Домбая. Пеший тур
    Ездили в тур "Красоты Домбая" во второй половине октября. Потрясающе! Увидели красивейшие места, познакомились с прекрасными людьми. Алибек - просто
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    изумительный гид и человек! Невероятно опытный, интересный, угощал нас чаем и фруктами на треках! Программа хорошая, правда, хотелось бы несколько большей нагрузки и более длительных треков. По разным причинам (перекрытие маршрута из соображений безопасности и времени года) не попали в несколько мест. Возможно, если бы попали и дошли до них, чувствовалась бы та самая нагрузка. Но нам всегда находили интересную и красивую альтернативу. Не жалею, что поехала именно в это время - в осени есть своя изюминка и романтика. Свежо и ярко. По организации - всё четко. Жили в Снежном Барсе. В целом, отвечает 3*. Но несколько раз отключали любую воду или горячую воду (на два дня), отопление, свет. Хочется надеяться, что это только нам не повезло и это были разовые неполадки.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Бадукские озера»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Красоты Домбая. Пеший тур
  2. Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
  3. МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Бадукские озера" можно забронировать 3 тура от 43 900 до 61 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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