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изумительный гид и человек! Невероятно опытный, интересный, угощал нас чаем и фруктами на треках! Программа хорошая, правда, хотелось бы несколько большей нагрузки и более длительных треков. По разным причинам (перекрытие маршрута из соображений безопасности и времени года) не попали в несколько мест. Возможно, если бы попали и дошли до них, чувствовалась бы та самая нагрузка. Но нам всегда находили интересную и красивую альтернативу. Не жалею, что поехала именно в это время - в осени есть своя изюминка и романтика. Свежо и ярко. По организации - всё четко. Жили в Снежном Барсе. В целом, отвечает 3*. Но несколько раз отключали любую воду или горячую воду (на два дня), отопление, свет. Хочется надеяться, что это только нам не повезло и это были разовые неполадки.