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Авторский тур
7 дней
Красоты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 55 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ГГорбунова25 сентября 2023Очень понравился! Идеальный формат трековых радиалок с комфортными гостиничными условиями. То, что нужно!
- ААнна3 сентября 2023Активный и насыщенный треккинговый тур "МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга" (13-22 августа 2023). Программа отлично подойдет тем, кто готов
- ММарина30 августа 2023Поездка оставила много ярких впечатлений и эмоций! Невероятная красота гор, водопады, ущелья). Вернусь на Домбай обязательно)).
- ТТатьяна21 августа 2023Поездка очень понравилась. Красивые места, хорошие маршруты, условия, гид. Спасибо.)
- ДДарья28 октября 2021Ездили в тур "Красоты Домбая" во второй половине октября. Потрясающе! Увидели красивейшие места, познакомились с прекрасными людьми. Алибек - просто
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Бадукские озера»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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