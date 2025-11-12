Необычный маршрут по Кабардино-Балкарии: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
14 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
93 300 ₽ за всё до 4 чел.
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай в индивидуальном формате
Увидеть все главные достопримечательности, попробовать местную кухню и полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро, точное время по ...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
85 000 ₽ за всё до 3 чел.
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж/д вокзале, в 12:30 в аэропорту Минера...
31 мая в 08:00
7 июн в 08:00
68 600 ₽ за человека
