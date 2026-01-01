Верхом по Архызу: тур для конников с любой подготовкой (всё включено)
Попрактиковаться в езде, дойти к Софийским водопадам, искупаться в озере прямо на лошади
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
30 апр в 12:00
11 июн в 12:00
37 000 ₽ за человека
Пешком по просторам Архыза: поход без рюкзаков с проживанием в палатках
Прогуляться верхом, зарядиться во время рафтинга и посетить Софийские водопады
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 9:30
28 июн в 09:30
5 июл в 09:30
70 200 ₽ за человека
В горы - от суеты и забот: треккинг-тур в Архызе без рюкзаков и с проживанием в отеле
Полюбоваться Софийским водопадом, увидеть лазурь высокогорных озёр и взойти на пик Смирнова
Начало: Минеральные Воды, в 11:30 встретим вас у ж/д вокза...
21 июн в 11:30
19 июл в 11:30
67 500 ₽ за человека
