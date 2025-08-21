Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
21 авг в 12:00
18 сен в 12:00
50 500 ₽ за человека
Среди гор, стремящихся в небо: путешествие по природным достопримечательностям Кавказа с треккингами
Полюбоваться Эльбрусов, погулять по Тызыльскому ущелью и встретить рассвет на плато Шаджатмаз
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00. Ж/д вокзал Кислов...
27 авг в 12:00
31 окт в 12:00
51 200 ₽ за человека
-
10%
Пик звездопада Персеиды: ночь на плато Канжол в палатках с видом на Эльбрус
Увидеть, как рассвет окрасит вершину, загадать множество желаний и погулять по Тызылскому ущелью
Начало: Заберём вас из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков...
11 авг в 10:00
12 авг в 12:30
15 300 ₽
17 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Плато Канжол»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июле 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Плато Канжол" можно забронировать 3 тура от 15 300 до 51 200 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Плато Канжол», цены от 15300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь