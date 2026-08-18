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Билеты
«Москва-Сити» со всех сторон
Погулять по деловому району и узнать, что скрывается за амбициозными стеклянными фасадами
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 11:00
20 авг в 17:00
1000 ₽ за билет
Групповая
до 15 чел.
«Эхо Леса»: иммерсивная экскурсия в московском лесу
Мы знаем место, где оживает история. Атмосфера 12 века с настоящими артефактами из прошлого
Начало: У станции метро «Беляево». Прогулка пройдёт в Битц...
23 авг в 12:00
29 авг в 12:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 19:00
28 авг в 19:00
4 сен в 19:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Москвы
Если вы в Москве впервые и хотите увидеть больше, чем Красную площадь, этот маршрут для вас! Узнайте небанальные факты и насладитесь видами столицы
24 авг в 05:00
25 авг в 05:00
от 17 650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
НеобыЧайная прогулка по Москве
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Обзорная прогулка по Москве «Все лучшее сразу»
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
31 авг в 08:00
12 сен в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Маяковская
20 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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