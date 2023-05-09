Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана

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Добавьте в свою жизнь новых впечатлений – совершите прогулку по ночной Москве на индивидуальном катере, где вы сам себе капитан.

Вы сможете освоить управление новым видом транспорта и насладиться красотой столицы в лучах яркой ночной подсветки. На борту только вы и ваша компания, что сделает прогулку еще более романтичной.
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Ближайшие даты:
9
мая
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Что вас ожидает:

  • За 180 минут вы пройдете по Водоотводному каналу, центру города до Делового центра и обратно до Нагатинского затона по Москва-реке и увидите:
  • ГЭС-2 и нашумевшую скульптуру «Большая глина №4»
  • Памятник Петру Первому
  • Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой
  • Стадион Лужники
  • Гостиница Украина
  • Дом Правительства
  • Москва-Сити
  • Красный Октябрь
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Дом музыки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут

Маршрут катания максимальный, и проходит во всей центральной части Москва руки, где вы увидите все достопримечательности в ночной иллюминации – очень впечатляюще! На катере вы пройдете по Водоотводному каналу мимо ГЭС-2 и нашумевшей скульптуре «Большая глина №4», после выйдете у грандиозного памятника Петра I и продолжите движение до Москва-Сити. Москва-Сити – это крайняя точка маршрута, где открывается завораживающий вид на небоскребы Делового центра в ослепительных софитах. Далее продолжите свое движение, проходя мимо гостиницы Украина, Храма Христа Спасителя, Кремля, парка Зарядья и высотки на Котельнической набережной. Все достопримечательности в ночной подсветке выглядят особенно эффектно!

Катер «Шустрый»

Катер «Шустрый» рассчитан максимум на 4 человек с общим весом не более 300 кг (оптимальная пассажировместимость 3 человека). Простое управление и максимальная маневренность - основные его преимущества. В целях безопасности судно оснащено дополнительными блоками плавучести. Для управления не нужны права ГИМС - на борту будете только вы и ваши близкие. На катере есть 2 дивана, чтобы пассажиры могли разместиться комфортно.

Инструктаж

Перед началом катания проводится подробный инструктаж, чтобы каждый справился с управлением. Инструктор расскажет вам правила поведения на воде, объяснит нюансы прохождения маршрута и покажет, как управлять катером. В течение всего катания на связи будет инструктор, вы сможете ему позвонить – он поможет вам.

Программа:

За 30 минут до старта - инструктаж по управлению катером, технике безопасности и особенностям прохождения маршрута.

•23:00 – начало катания:

•23:00 - 23:35 - движемся по Москва-реке до Водоотводного канала:

•23:35 – 23:50 – прогулка по Водоотводному каналу:

•23:50 – 00:35 – движемся по центральной части Москва-реки от памятника Петра I до Москва-Сити:

•00:35 – 1:20 – разворот и обратный путь по Москва-реке от Москва-Сити до Кремля:

•1:20 – 1:35 – на катере пройдем от Кремля вдоль парка Зарядье, высотки на Котельнической набережной до Дома Музыки:

:35 – 02:00 – обратный путь, возращение на точку проката.

Важно знать:

  • Залог 10 тыс. руб. — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера; После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику;
  • Обязательно прибыть на причал за 30 мин. до начала катания для прохождения инструктажа;
  • Допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт строго запрещено;
  • К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Возьмите паспорт;
  • Дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет.

Ежедневно с 23:00 до 02:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
  • Экипировка: спасательные жилеты, карта
  • Пледы на каждого пассажира
  • Топливо
Место начала и завершения?
Москва, ул. Коломенская 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 23:00 до 02:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Залог 10 тыс. руб. — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику
  • Обязательно прибыть на причал за 30 мин. до начала катания для прохождения инструктажа
  • Допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт строго запрещено
  • К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Возьмите паспорт
  • Дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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