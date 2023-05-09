Маршрут

Маршрут катания максимальный, и проходит во всей центральной части Москва руки, где вы увидите все достопримечательности в ночной иллюминации – очень впечатляюще! На катере вы пройдете по Водоотводному каналу мимо ГЭС-2 и нашумевшей скульптуре «Большая глина №4», после выйдете у грандиозного памятника Петра I и продолжите движение до Москва-Сити. Москва-Сити – это крайняя точка маршрута, где открывается завораживающий вид на небоскребы Делового центра в ослепительных софитах. Далее продолжите свое движение, проходя мимо гостиницы Украина, Храма Христа Спасителя, Кремля, парка Зарядья и высотки на Котельнической набережной. Все достопримечательности в ночной подсветке выглядят особенно эффектно!

Катер «Шустрый»

Катер «Шустрый» рассчитан максимум на 4 человек с общим весом не более 300 кг (оптимальная пассажировместимость 3 человека). Простое управление и максимальная маневренность - основные его преимущества. В целях безопасности судно оснащено дополнительными блоками плавучести. Для управления не нужны права ГИМС - на борту будете только вы и ваши близкие. На катере есть 2 дивана, чтобы пассажиры могли разместиться комфортно.

Инструктаж

Перед началом катания проводится подробный инструктаж, чтобы каждый справился с управлением. Инструктор расскажет вам правила поведения на воде, объяснит нюансы прохождения маршрута и покажет, как управлять катером. В течение всего катания на связи будет инструктор, вы сможете ему позвонить – он поможет вам.

Программа:

За 30 минут до старта - инструктаж по управлению катером, технике безопасности и особенностям прохождения маршрута.

•23:00 – начало катания:

•23:00 - 23:35 - движемся по Москва-реке до Водоотводного канала:

•23:35 – 23:50 – прогулка по Водоотводному каналу:

•23:50 – 00:35 – движемся по центральной части Москва-реки от памятника Петра I до Москва-Сити:

•00:35 – 1:20 – разворот и обратный путь по Москва-реке от Москва-Сити до Кремля:

•1:20 – 1:35 – на катере пройдем от Кремля вдоль парка Зарядье, высотки на Котельнической набережной до Дома Музыки:

:35 – 02:00 – обратный путь, возращение на точку проката.

Важно знать: