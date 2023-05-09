Добавьте в свою жизнь новых впечатлений – совершите прогулку по ночной Москве на индивидуальном катере, где вы сам себе капитан.
Вы сможете освоить управление новым видом транспорта и насладиться красотой столицы в лучах яркой ночной подсветки. На борту только вы и ваша компания, что сделает прогулку еще более романтичной.
Вы сможете освоить управление новым видом транспорта и насладиться красотой столицы в лучах яркой ночной подсветки. На борту только вы и ваша компания, что сделает прогулку еще более романтичной.
Ближайшие даты:
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мая
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Что вас ожидает:
- За 180 минут вы пройдете по Водоотводному каналу, центру города до Делового центра и обратно до Нагатинского затона по Москва-реке и увидите:
- ГЭС-2 и нашумевшую скульптуру «Большая глина №4»
- Памятник Петру Первому
- Воробьевы горы со зданием университета и канатной дорогой над рекой
- Стадион Лужники
- Гостиница Украина
- Дом Правительства
- Москва-Сити
- Красный Октябрь
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парящий мост парка Зарядье
- Высотка на Котельнической набережной
- Дом музыки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут
Маршрут катания максимальный, и проходит во всей центральной части Москва руки, где вы увидите все достопримечательности в ночной иллюминации – очень впечатляюще! На катере вы пройдете по Водоотводному каналу мимо ГЭС-2 и нашумевшей скульптуре «Большая глина №4», после выйдете у грандиозного памятника Петра I и продолжите движение до Москва-Сити. Москва-Сити – это крайняя точка маршрута, где открывается завораживающий вид на небоскребы Делового центра в ослепительных софитах. Далее продолжите свое движение, проходя мимо гостиницы Украина, Храма Христа Спасителя, Кремля, парка Зарядья и высотки на Котельнической набережной. Все достопримечательности в ночной подсветке выглядят особенно эффектно!
Катер «Шустрый»
Катер «Шустрый» рассчитан максимум на 4 человек с общим весом не более 300 кг (оптимальная пассажировместимость 3 человека). Простое управление и максимальная маневренность - основные его преимущества. В целях безопасности судно оснащено дополнительными блоками плавучести. Для управления не нужны права ГИМС - на борту будете только вы и ваши близкие. На катере есть 2 дивана, чтобы пассажиры могли разместиться комфортно.
Инструктаж
Перед началом катания проводится подробный инструктаж, чтобы каждый справился с управлением. Инструктор расскажет вам правила поведения на воде, объяснит нюансы прохождения маршрута и покажет, как управлять катером. В течение всего катания на связи будет инструктор, вы сможете ему позвонить – он поможет вам.
Программа:
За 30 минут до старта - инструктаж по управлению катером, технике безопасности и особенностям прохождения маршрута.
•23:00 – начало катания:
•23:00 - 23:35 - движемся по Москва-реке до Водоотводного канала:
•23:35 – 23:50 – прогулка по Водоотводному каналу:
•23:50 – 00:35 – движемся по центральной части Москва-реки от памятника Петра I до Москва-Сити:
•00:35 – 1:20 – разворот и обратный путь по Москва-реке от Москва-Сити до Кремля:
•1:20 – 1:35 – на катере пройдем от Кремля вдоль парка Зарядье, высотки на Котельнической набережной до Дома Музыки:
:35 – 02:00 – обратный путь, возращение на точку проката.
Важно знать:
- Залог 10 тыс. руб. — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера; После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику;
- Обязательно прибыть на причал за 30 мин. до начала катания для прохождения инструктажа;
- Допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт строго запрещено;
- К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Возьмите паспорт;
- Дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет.
Ежедневно с 23:00 до 02:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
- Экипировка: спасательные жилеты, карта
- Пледы на каждого пассажира
- Топливо
- Место начала и завершения?
- Москва, ул. Коломенская 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 23:00 до 02:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Залог 10 тыс. руб. — вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику
- Обязательно прибыть на причал за 30 мин. до начала катания для прохождения инструктажа
- Допускаются только трезвые граждане. Брать с собой алкоголь на борт строго запрещено
- К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Возьмите паспорт
- Дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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