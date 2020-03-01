Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Какая радость: будет бал!

Вы полюбуетесь убранством парадных комнат и представите, какие балы здесь устраивал хозяин. Круглый зал с античными росписями, Мраморный зал для танцев, а также зал с колоннами — но больше всего гостей дворца удивляла театральная сцена с механическими машинами, которые воссоздают звуки дождя, грома и ветра.

Вы познакомитесь с бальной культурой XIX века: во что одевались, что ели и пили, какие танцы танцевали. А еще поймете, каков был смысл этих мероприятий — помимо увеселительного.

Хорошие манеры

Вы не только услышите историю усадьбы и её хозяев, но также разберетесь в тонкостях бального этикета. Я объясню, что означает фраза «менять, как перчатки», научу, как веером можно договориться о свидании или, наоборот, отвадить кавалера. Расскажу, зачем нужны были записные книжки для девушек, какие танцы считались в то время неприличными и что было в 19 веке показателем роскошного бала.