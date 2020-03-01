Мария проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Усадьба Люблино — путешествие в XIX век

Пройти по парадным залам, узнать тонкости бального этикета и погрузиться атмосферу дворянской Москвы

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
В свое время имение Люблино было известно каждому москвичу.

Его владелец, знаменитый богач и хлебосол Николай Дурасов, устраивал такие званые обеды, да еще и с театральными представлениями, что слава о них гремела на всю Москву! Я помогу вам увидеть усадьбу в прежнем блеске, расскажу, как отдыхали и веселились дворяне, и познакомлю с правилами поведения на балах.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча возле дворца Дурасова
Забронировать экскурсию
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век

Что вас ожидает

Какая радость: будет бал!
Вы полюбуетесь убранством парадных комнат и представите, какие балы здесь устраивал хозяин. Круглый зал с античными росписями, Мраморный зал для танцев, а также зал с колоннами — но больше всего гостей дворца удивляла театральная сцена с механическими машинами, которые воссоздают звуки дождя, грома и ветра.
Вы познакомитесь с бальной культурой XIX века: во что одевались, что ели и пили, какие танцы танцевали. А еще поймете, каков был смысл этих мероприятий — помимо увеселительного.

Хорошие манеры
Вы не только услышите историю усадьбы и её хозяев, но также разберетесь в тонкостях бального этикета. Я объясню, что означает фраза «менять, как перчатки», научу, как веером можно договориться о свидании или, наоборот, отвадить кавалера. Расскажу, зачем нужны были записные книжки для девушек, какие танцы считались в то время неприличными и что было в 19 веке показателем роскошного бала.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты: взрослый — 200 р., дети 7-17 лет и пенсионеры — 100 р. Имеется аккредитация дворца в Люблино.

Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век
Усадьба Люблино — путешествие в XIX век

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле дворца Дурасова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Я профессиональный экскурсовод по столице, хотя по первому образованию я психолог. Легко нахожу подход к совершенно разным людям, очень люблю работать с детскими группами. От каждой экскурсии я сама получаю огромное удовольствие, поскольку рассказываю только самые проверенные, отборные и интересные факты. Со мной вы будете удивляться, смеяться, недоумевать и, конечно, узнавать много нового о столице России.
Напишите мне

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Москва от купцов до бизнесменовМосква от купцов до бизнесменовМосква от купцов до бизнесменов
4500 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город
Эта авторская экскурсия познакомит вас с непростой историей русского купечества и поможет по-новому осмыслить выражение "богатые тоже плачут". Прогуливаясь от Красной площади по Никольской улице, мы исследуем быт и историю купеческой Москвы, проследим, как она менялась от 16 века до революции, и поговорим о судьбах знаменитых купцов, которые увековечили свои имена в русской промышленности и русском искусстве.

Индивидуальные экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
14 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
37 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
5 отзывов
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
7 отзывов
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река