Мария проводит ещё 1 экскурсию

Какая радость: будет бал!
Вы полюбуетесь убранством парадных комнат и представите, какие балы здесь устраивал хозяин. Круглый зал с античными росписями, Мраморный зал для танцев, а также зал с колоннами — но больше всего гостей дворца удивляла театральная сцена с механическими машинами, которые воссоздают звуки дождя, грома и ветра.
Вы познакомитесь с бальной культурой XIX века: во что одевались, что ели и пили, какие танцы танцевали. А еще поймете, каков был смысл этих мероприятий — помимо увеселительного.
Хорошие манеры
Вы не только услышите историю усадьбы и её хозяев, но также разберетесь в тонкостях бального этикета. Я объясню, что означает фраза «менять, как перчатки», научу, как веером можно договориться о свидании или, наоборот, отвадить кавалера. Расскажу, зачем нужны были записные книжки для девушек, какие танцы считались в то время неприличными и что было в 19 веке показателем роскошного бала.
Отдельно оплачиваются входные билеты: взрослый — 200 р., дети 7-17 лет и пенсионеры — 100 р. Имеется аккредитация дворца в Люблино.