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Экскурсии по барам Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Новосибирске, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
Путешествие в Барнаул - уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Сибири за один день
«За один день мы перенесём вас в столицу Алтайского края — город Барнаул — и с комфортом привезём обратно в Новосибирск»
4 июл в 08:30
5 июл в 08:30
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Барнаул из Новосибирска
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Барнаул из Новосибирска
Откройте для себя исторический Барнаул, его купеческие дома и уникальные музеи. Прогулка по Нагорному парку оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гостями
«В этом однодневном туре мы познакомимся со столицей Алтайского Края — городом Барнаулом»
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Начало: По договорённости с гидом
«Барнаул – это город, который гораздо больше похож на поселения Урала, нежели Сибири»
Расписание: Каждый день по предварительной договорённости с гидом
27 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день;
  2. Барнаул из Новосибирска;
  3. Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири.
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Собор Александра Невского;
  2. Набережная;
  3. Стоквартирный дом;
  4. Театр оперы и балета;
  5. Академгородок;
  6. Часовня Николая Чудотворца;
  7. Красный Проспект;
  8. Монумент славы;
  9. Бердские скалы;
  10. ОбьГЭС.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 27 000 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2026 год по теме «Бары и ночная жизнь», 6 ⭐ отзывов, цены от 27000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь