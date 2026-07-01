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Индивидуальная
до 5 чел.
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
Путешествие в Барнаул - уникальная возможность познакомиться с историей и культурой Сибири за один день
«За один день мы перенесём вас в столицу Алтайского края — город Барнаул — и с комфортом привезём обратно в Новосибирск»
4 июл в 08:30
5 июл в 08:30
31 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Барнаул из Новосибирска
Откройте для себя исторический Барнаул, его купеческие дома и уникальные музеи. Прогулка по Нагорному парку оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гостями
«В этом однодневном туре мы познакомимся со столицей Алтайского Края — городом Барнаулом»
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Барнаул | Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Начало: По договорённости с гидом
«Барнаул – это город, который гораздо больше похож на поселения Урала, нежели Сибири»
Расписание: Каждый день по предварительной договорённости с гидом
27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Бары и ночная жизнь»
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