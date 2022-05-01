И Игорь 5 Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола Евгений интересный рассказчик, было познавательно!!!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Йошкар-Ола: магия эпох Красного города Все просто замечательно, спасибо за интересную и познавательную экскурсию.

А Александр 5 Отзыв на: Йошкар-Ола: магия эпох Красного города Были на экскурсии 23 апреля 2022, погода была хорошая, гид Галина великолепно провела экскурсию, даже самые скептически настроенные к большой прогулке участники остались очень довольны. Рекомендую!!! С первых минут было понятно, что Галина любит и гордиться своим городом. Галина, большое спасибо!!!

В Виктория 5 Отзыв на: Секреты вечерней Йошкар-Олы Все очень понравилось. Рекомендую.

Я Яна 5 Отзыв на: Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу Руслану огромное Питерское спасибо! Экскурсия интересная, прекрасный рассказчик, комфортная поездка, мы остались очень довольны! Однозначно рекомендуем Руслана как экскурсовода!

А Анна 5 Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола В Йошкар-Оле были впервые, о городе ничего не знали, Евгений интересно и подробно провёл экскурсию и все рассказал, отвечал на все вопросы, все очень понравилось. Спасибо!

А Александр 4 Отзыв на: Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину Весьма интересная по концепции экскурсия

С Светлана 5 Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола Познавательная, интересная, увлекательная экскурсия! Спасибо, Ксения!

А Анна 5 Отзыв на: Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку Прекрасные два дня в компании замечательного гида Константина Владимировича! Большой объем информации на доступном языке, ответит на все вопросы и покажет красивые, уникальные места республики Марий Эл.

Ю Юлия 5 Отзыв на: Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Были на экскурсии семьей с детьми. Понравилось и взрослым, и детям 14 и 8 лет. Очень приятный, грамотный экскурсовод Евгений. На мой взгляд правильно выстроенный маршрут. По ходу отвечал на интересующие вопросы, немного перестраивал маршрут под наши интересы. Остались очень довольны!!! Очень рекомендую к посещению

Е Евгений 5 Отзыв на: Секреты вечерней Йошкар-Олы Хорошая экскурсия, проведённая Евгением - человеком, который действительно разбирается в городе и знакомит с его историей буквально по кирпичикам. С ним было интересно узнавать как сам город, так и жизни людей, связанных с ним. Отдельная благодарность за рекомендацию мест, где можно попробовать национальную кухню и бронирование столика. Однозначно советую)

С Сергей 5 Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола Все ОК

О Ольга 5 Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола Шикарная экскурсия. Интересно, весело, живое общение. Евгений большой молодец. Очень всем рекомендую

Ю Юлия 5 Отзыв на: Секреты вечерней Йошкар-Олы Добрый день! С порога скажу — экскурсия отличнейшая, с какой стороны ни оцени))) Нашим гидом был Евгений. Во-первых, он безупречно владеет материалом. Во-вторых, так как мы в республике впервые, Евгений так построил рассказ, чтобы мы понимали контекст и историю города. Вроде бы два часа… А интересной информации было, как будто часов пять ходили! В-третьих, маршрут отлично организован и выстроен. В общем, спасибо большое за экскурсию и проведённое с нами время) Мы ушли очень и очень довольные:)

А Анна 5 Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола Очень понравилась экскурсия, Юлия рассказала всё очень подробно и интересно. Экскурсия хорошо организована. Прошла от часов до часов. Рекомендую.

И Ирина 5 Отзыв на: Йошкар-Ола - мозаика старины, современности и эпоса Отличная экскурсия. Нам все понравилось.

Н Нина 5 Отзыв на: Йошкар-Ола - мозаика старины, современности и эпоса Добрый день, спасибо Екатерине за позновательную и интересную экскурсию. Детям было весело и не утомительно.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола Если Вы хотите не просто посмотреть на красивые здания, а действительно коснуться "души города", то очень рекомендую данную экскурсию. Евгений - экскурсовод, который действительно любит свой город, который знает его до мельчайших подробностей, знает, как заинтриговать рассказом. Если Вы судите о городе по его жителям, то благодаря знакомству с Евгением у Вас останутся о городе только приятные впечатления)

И Ирина 5 Отзыв на: Многоликая Йошкар-Ола Брали экскурсию у Анастасии, остались очень довольны! Понравилось ещё то, что она показала как выглядел город ранее, у Анастасии с собой был небольшой альбом с фото прошлых лет. Это позволило ни только посмотреть нынешний город, но и увидеть как он изменился Прошлись по центру города, услышали рассказ ни только про сам город, но и про коренной народ, их обычаи