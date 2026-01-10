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Экскурсии по Республике Марий Эл и городам

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Йошкар-Ола

Индивидуальные экскурсии

Фотопрогулка по Йошкар-Оле
Фотопрогулка по Йошкар-Оле
9000
за всё
Познакомиться с городом и увезти домой красивые снимки
Йошкар-Ола
Флирт с Европой: архитектурный и исторический код Йошкар-Олы
Флирт с Европой: архитектурный и исторический код Йошкар-Олы
5
6 отзывов
5990
за всё
Увидеть Царевококшайский кремль, Патриаршую площадь, площадь Ленина, набережные Брюгге и Амстердам
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола с аудиогидом
Йошкар-Ола с аудиогидом
4.5
2 отзыва
620
за чел.
Часы «12 апостолов», соборы и городские легенды - в формате самостоятельной прогулки
Йошкар-Ола
Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
5
10 отзывов
5500
за всё
Узнать хроники города от основания до современности - легко и интересно
Йошкар-Ола
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
4.8
8 отзывов
5800
за всё
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
Йошкар-Ола
Пешая прогулка по Красному городу
Пешая прогулка по Красному городу
6500
за всё
На экскурсии по Йошкар-Оле вы узнаете об истории города с момента его основания и увидите, как изменялся его облик. Мы посетим Царевококшайский кремль...
Йошкар-Ола
Секреты новогодней Йошкар-Олы
Секреты новогодней Йошкар-Олы
5999
за всё
Откройте для себя волшебную зимнюю Йошкар-Олу! Мы прогуляемся по празднично украшенным улицам и увидим уникальные инсталляции, живущие лишь несколько ...
Йошкар-Ола
Европейская сказка марийской столицы
Европейская сказка марийской столицы
5
20 отзывов
от
3000
за всё
Познакомиться поближе с Йошкар-Олой - через архитектуру, символы и городские истории
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола - город контрастов
Йошкар-Ола - город контрастов
5
4 отзыва
5999
за всё
Откройте для себя удивительную Йошкар-Олу! Вы пройдёте по историческим улочкам с соборами и купеческими домами, увидите современные набережные и необы...
Йошкар-Ола

Групповые экскурсии

Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
1300
за чел.
Пройтись по одной из центральных улиц города и погрузиться в марийскую историю и культуру
Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: от Венеции до Амстердама
Знакомство с Йошкар-Олой: от Венеции до Амстердама
1470
за чел.
Сравнить разную архитектуру, загадать желание и узнать, как строился и развивался город
Йошкар-Ола
Неочевидная Йошкар-Ола: парк культуры, зоопарк и краеведческий музей
Неочевидная Йошкар-Ола: парк культуры, зоопарк и краеведческий музей
3600
за чел.
Прокатиться на колесе обозрения, покормить животных и попробовать сладости
Йошкар-Ола
Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
5
283 отзыва
1000
за чел.
Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественны...
Йошкар-Ола
Вдохновляющая Йошкар-Ола: пешеходный маршрут на выбор
Вдохновляющая Йошкар-Ола: пешеходный маршрут на выбор
5
237 отзывов
1000
за чел.
Откройте для себя уникальный город, в котором сплелись эпохи, культуры и континенты! Вас ждет увлекательное путешествие по живописным улицам и набереж...
Йошкар-Ола
Йошкар‑Ола вне времени. Визитные карточки города
Йошкар‑Ола вне времени. Визитные карточки города
5
3 отзыва
900
за чел.
Наше путешествие во времени начнётся и завершится удивительными представлениями на городских часах. Вы увидите все часы — от солнечных до курантов. Пр...
Йошкар-Ола
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
5
18 отзывов
1600
за чел.
Окунуться в атмосферу детства и творчества и создать свой деревянный шедевр на память
Йошкар-Ола
Маршрут построен. Знакомьтесь, Йошкар-Ола
Маршрут построен. Знакомьтесь, Йошкар-Ола
5
6 отзывов
1000
за чел.
Комфортная экскурсия. Самая интересная и важная информация об ЙОШКАР-ОЛЕ и её истории. Вы познакомитесь с историей города и увидите все современные на...
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола: в поисках тайных знаний
Йошкар-Ола: в поисках тайных знаний
5
48 отзывов
1250
за чел.
Задать вопросы об истории и архитектуре - и найти ответ в городской среде
Йошкар-Ола

Обзорные по городам

Фотопрогулка по Йошкар-Оле
Фотопрогулка по Йошкар-Оле
9000
за всё
Познакомиться с городом и увезти домой красивые снимки
Йошкар-Ола
Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
1300
за чел.
Пройтись по одной из центральных улиц города и погрузиться в марийскую историю и культуру
Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: от Венеции до Амстердама
Знакомство с Йошкар-Олой: от Венеции до Амстердама
1470
за чел.
Сравнить разную архитектуру, загадать желание и узнать, как строился и развивался город
Йошкар-Ола
Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
5
283 отзыва
1000
за чел.
Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественны...
Йошкар-Ола
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
4.8
8 отзывов
5800
за всё
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
Йошкар-Ола
Йошкар‑Ола вне времени. Визитные карточки города
Йошкар‑Ола вне времени. Визитные карточки города
5
3 отзыва
900
за чел.
Наше путешествие во времени начнётся и завершится удивительными представлениями на городских часах. Вы увидите все часы — от солнечных до курантов. Пр...
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола - город контрастов
Йошкар-Ола - город контрастов
5
4 отзыва
5999
за всё
Откройте для себя удивительную Йошкар-Олу! Вы пройдёте по историческим улочкам с соборами и купеческими домами, увидите современные набережные и необы...
Йошкар-Ола
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
5
18 отзывов
1600
за чел.
Окунуться в атмосферу детства и творчества и создать свой деревянный шедевр на память
Йошкар-Ола
Небанальная Йошкар-Ола
Небанальная Йошкар-Ола
5
58 отзывов
5999
за всё
Кремль, набережная Амстердам, «Йошкин кот» и другие знаковые локации - на обзорной экскурсии
Йошкар-Ола

Водные прогулки

Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
5
11 отзывов
от
28500
за всё
Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары
Йошкар-Ола

Туры на автомобиле

Неочевидная Йошкар-Ола: парк культуры, зоопарк и краеведческий музей
Неочевидная Йошкар-Ола: парк культуры, зоопарк и краеведческий музей
3600
за чел.
Прокатиться на колесе обозрения, покормить животных и попробовать сладости
Йошкар-Ола
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
5
11 отзывов
от
28500
за всё
Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары
Йошкар-Ола
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
4
2 отзыва
от
16500
за всё
Пообщаться с жрецом, познакомиться с религией и бытом народа мари и отведать блинов с иван-чаем
Йошкар-Ола
Экоферма и 15 видов сыра
Экоферма и 15 видов сыра
23000
за всё
Отправиться из Йошкар-Олы на семейную сыроварню и продегустировать её продукцию
Йошкар-Ола
Красивая и вкусная Йошкар-Ола - на автопешеходной экскурсии
Красивая и вкусная Йошкар-Ола - на автопешеходной экскурсии
5
8 отзывов
от
8500
за чел.
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Йошкар-Ола
Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей
Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей
5
1 отзыв
от
28800
за всё
Поехать в купеческий городок, чтобы окунуться в быт марийцев и зайти в необычные музеи
Йошкар-Ола
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
5
13 отзывов
12900
за всё
Погулять по центру города, узнать о нём интересные факты и найти членов котосемьи
Йошкар-Ола
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
5
5 отзывов
27000
за всё
Отправиться в дворцово-парковый комплекс на берегу Волги и узнать о судьбе его владельцев
Йошкар-Ола

Гастрономические туры

Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
Обзорная прогулка по яркой Йошкар-Оле (с опцией обеда)
5
283 отзыва
1000
за чел.
Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественны...
Йошкар-Ола
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
Этнопрограмма «В гостях у марийских язычников»
5
11 отзывов
от
28500
за всё
Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары
Йошкар-Ола
Экоферма и 15 видов сыра
Экоферма и 15 видов сыра
23000
за всё
Отправиться из Йошкар-Олы на семейную сыроварню и продегустировать её продукцию
Йошкар-Ола
Самое интересное в Йошкар-Оле
Самое интересное в Йошкар-Оле
4.9
11 отзывов
1150
за чел.
Увидеть ключевые достопримечательности - от часов «12 апостолов» до кремля
Йошкар-Ола
Гастрономическая Йошкар-Ола
Гастрономическая Йошкар-Ола
5
7 отзывов
2200
за чел.
Погулять по городу и познакомиться с его основными достопримечательностями
Йошкар-Ола
Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей
Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей
5
1 отзыв
от
28800
за всё
Поехать в купеческий городок, чтобы окунуться в быт марийцев и зайти в необычные музеи
Йошкар-Ола
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
5
1 отзыв
от
16800
за всё
Увидеть главные красоты города, попробовать национальные блюда и напечь блинов коман-мелна
Йошкар-Ола
Посещение сыроварни
Посещение сыроварни
23850
за всё
Хотите узнать, как протекает жизнь на ферме? Приглашаю вас отправиться в настоящее хозяйство. Здесь мы посетим сыроварню и посмотрим, как происходит п...
Йошкар-Ола
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
4.8
138 отзывов
3420
за чел.
Приглашаю вас на пешеходную экскурсию по cтoлицe Республики Мaрий Эл. Вместе с нами Вы пройдете популярный туристический маршрут, который станет отлич...
Йошкар-Ола

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Марий Эл

М
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Дата посещения: 9 янв 2026
Отличная экскурсия. Экскурсовод Евгений очень интересно все рассказывает, ответил на все наши многочисленные вопросы. Музей прекрасный, лес и животные показаны диараммами, все натурально. Очень зрелищно.Рекомендую, интересно и взрослым и детям.
Отличная экскурсия. Экскурсовод Евгений очень интересно все рассказывает, ответил на все наши многочисленные вопросы. Музей прекрасный,
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О
По Йошкар-Оле - без спешки
Дата посещения: 1 янв 2026
Отличный экскурсовод! Спасибо большое за интересный и познавательный рассказ.
Отличный экскурсовод! Спасибо большое за интересный и познавательный рассказ.
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А
Йошкар-Ола: в поисках тайных знаний
Дата посещения: 13 ноя 2025
Отличная обзорная экскурсия по центру города!Приятный экскурсовод Евгений, рассказывает очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую!
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Т
По Йошкар-Оле - без спешки
Дата посещения: 3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Валерий, у которого тонкое чувство юмора, глубокие знания и любовь к Ёшке! Два часа пролетели как 5 минут. Много узнали интересного! Очень рекомендую!
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Анастасия
Прогулка по Йошкар-Оле с гидом-историком
Йошкар-Ола удивила, гид рассказала об истории разных периодов. Прошлись по самым основным местам, но хотелось ещё)) Надо было 4 часа брать 🤣 Вернемся, хотелось бы о самой народности узнать глубже.
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С
Небанальная Йошкар-Ола
Были сегодня на экскурсии "Небанальная Йошкар-Ола". Изумительная подача материала от экскурсовода Алексея. Информативно, грамотно, очень приятная речь. Узнали много интересного о Республике Марий Эл и её столице Йошкар-Ола. Алексей браво!
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И
Салам, Йошкар-Ола
Посетили двухчасовую экскурсию по Йошкар-Оле. Нам очень понравился город, уютный, тёплый и гостеприимный. Благодарим Наталью за интересную экскурсию!
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A
Секреты вечерней Йошкар-Олы
В целом экскурсия хорошая, только чувствовалось, что это заученный текст, который гид еще и повторял зачем-то несколько раз, забыв, что уже рассказывал это:(Поэтому сняла звезду.
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Т
По Йошкар-Оле - без спешки
Экскурсия очень понравилась, даже ребенок 8 лет слушал внимательно
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Н
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
Эта экскурсия проведет по тем местам которые являются кусочками истории города (Царская России и раннесоветский период), интересный рассказ от Евгения.
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Можно увидит то что сложно найти и узнать как два дома стали одним. Даже был маленький кусочек мистики. Спасибо за экскурсию.

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