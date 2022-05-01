Экскурсии по Республике Марий Эл

Экскурсии в городах Республики Марий Эл

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Марий Эл или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Йошкар-Ола

Индивидуальные экскурсии

Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
от
2000
за всё
Поразиться пути «поволжских финнов» в этнографическом странствии по Национальному музею
Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
2600
за всё
Познакомиться с эко-средой города, проследить его путь и полюбоваться центром
Йошкар-Ола
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
4
1 отзыв
1830
за всё
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола, что в имени твоём?
Йошкар-Ола, что в имени твоём?
2500
за всё
Мы увидим исторический центр и Йошкар-Олу советской эпохи
Йошкар-Ола
Поездка в замок Шереметева из Йошкар-Олы
Поездка в замок Шереметева из Йошкар-Олы
13000
за всё
Йошкар-Ола
Экскурсия по Йошкар-Оле и поездка в Мироносицкий монастырь
Экскурсия по Йошкар-Оле и поездка в Мироносицкий монастырь
7000
за всё
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола новогодняя
Йошкар-Ола новогодняя
2100
за всё
Йошкар-Ола
Экскурсия по Йошкар-Оле с посещением комплекса «Чудо-кони»
Экскурсия по Йошкар-Оле с посещением комплекса «Чудо-кони»
9000
за всё
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола - Европа в центре России
Йошкар-Ола - Европа в центре России
5
1 отзыв
2500
за всё
Еще 15 лет назад Йошкар-Ола из обычного провинциального городка начала превращаться
Йошкар-Ола

Групповые экскурсии

Йошкар-Ола как на ладони
Йошкар-Ола как на ладони
1200
за чел.
Марийская Европа: история появления, отношение местных и панорама с самого высокого здания города
Йошкар-Ола
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
15500
за чел.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге
Йошкар-Ола
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле
500
за чел.
В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями
Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
4.9
13 отзывов
500
за чел.
Познакомиться с городом при свете ночных огней и услышать самое главное о его истории и памятниках
Йошкар-Ола
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Секреты вечерней Йошкар-Олы
5
31 отзыв
918
за чел.
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Йошкар-Ола
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему
Дух Царевококшайска: открыть город по-настоящему
5
14 отзывов
918
за чел.
Совершить путешествие сквозь время на прогулке по тихим улочкам и неожиданным местам Старого города
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
5
43 отзыва
450
за чел.
Познакомиться с культурой города, его легендами и колоритом на прогулке по историческому центру
Йошкар-Ола
Привет, Йошкар-Ола
Привет, Йошкар-Ола
5
115 отзывов
918
за чел.
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
Йошкар-Ола
Храмы и усадьбы Марий Эл
Храмы и усадьбы Марий Эл
1500
за чел.
Если вы любите историю так, как любим её мы, эта поездка точно не оставит вас равнодушными
Йошкар-Ола

Обзорные по городам

ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
15500
за чел.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге
Йошкар-Ола
Конструктивизм в Йошкар-Оле
Конструктивизм в Йошкар-Оле
500
за чел.
В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями
Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
5
4 отзыва
3000
за всё
Наш город - единственный в России на букву «Й»
Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
Вечерняя Йошкар-Ола
4.9
13 отзывов
500
за чел.
Познакомиться с городом при свете ночных огней и услышать самое главное о его истории и памятниках
Йошкар-Ола
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
9990
за всё
Поразиться столице мистической республики Марий Эл и духовным традициям марийцев
Йошкар-Ола
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
5500
за всё
Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой
Йошкар-Ола
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
5
1 отзыв
от
2400
за всё
Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
Многоликая Йошкар-Ола
5
21 отзыв
2000
за всё
Посетить «Европу в центре России» и раскрыть секреты невероятной марийской столицы
Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
Салам, Йошкар-Ола
5
55 отзывов
3000
за всё
Душевная прогулка по красочной столице Марий Эл в компании городских легенд и нескучных историй
Йошкар-Ола

Туры на автомобиле

Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
5
4 отзыва
12990
за всё
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Йошкар-Ола
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань - Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
9990
за всё
Поразиться столице мистической республики Марий Эл и духовным традициям марийцев
Йошкар-Ола
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
5
1 отзыв
3900
за всё
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
Йошкар-Ола
Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
4.9
16 отзывов
3300
за чел.
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы
Йошкар-Ола
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
4.8
12 отзывов
7800
за всё
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
Йошкар-Ола

Гастрономические туры

Гастротур по-марийски
Гастротур по-марийски
4.9
16 отзывов
3300
за чел.
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы
Йошкар-Ола

Экскурсионные туры на несколько дней

ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
ВкусноЙошка: яркие выходные в Приволжье
15500
за чел.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге
Йошкар-Ола

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Марий Эл

  • И
    Игорь
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола
    Евгений интересный рассказчик, было познавательно!!!
  • Д
    Дмитрий
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
    Все просто замечательно, спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
  • А
    Александр
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
    Были на экскурсии 23 апреля 2022, погода была хорошая, гид Галина великолепно провела экскурсию, даже самые скептически настроенные к большой прогулке участники остались очень довольны. Рекомендую!!! С первых минут было понятно, что Галина любит и гордиться своим городом. Галина, большое спасибо!!!
  • В
    Виктория
    26 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Все очень понравилось. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
    Руслану огромное Питерское спасибо! Экскурсия интересная, прекрасный рассказчик, комфортная поездка, мы остались очень довольны! Однозначно рекомендуем Руслана как экскурсовода!
  • А
    Анна
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола
    В Йошкар-Оле были впервые, о городе ничего не знали, Евгений интересно и подробно провёл экскурсию и все рассказал, отвечал на все вопросы, все очень понравилось. Спасибо!
  • А
    Александр
    20 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
    Весьма интересная по концепции экскурсия
  • С
    Светлана
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола
    Познавательная, интересная, увлекательная экскурсия! Спасибо, Ксения!
  • А
    Анна
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Прекрасные два дня в компании замечательного гида Константина Владимировича! Большой объем информации на доступном языке, ответит на все вопросы и покажет красивые, уникальные места республики Марий Эл.
  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Были на экскурсии семьей с детьми. Понравилось и взрослым, и детям 14 и 8 лет. Очень приятный, грамотный экскурсовод Евгений. На мой взгляд правильно выстроенный маршрут. По ходу отвечал на интересующие вопросы, немного перестраивал маршрут под наши интересы. Остались очень довольны!!! Очень рекомендую к посещению
  • Е
    Евгений
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Хорошая экскурсия, проведённая Евгением - человеком, который действительно разбирается в городе и знакомит с его историей буквально по кирпичикам. С ним было интересно узнавать как сам город, так и жизни людей, связанных с ним. Отдельная благодарность за рекомендацию мест, где можно попробовать национальную кухню и бронирование столика. Однозначно советую)
  • С
    Сергей
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола
    Все ОК
  • О
    Ольга
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола
    Шикарная экскурсия. Интересно, весело, живое общение. Евгений большой молодец. Очень всем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    13 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Добрый день! С порога скажу — экскурсия отличнейшая, с какой стороны ни оцени))) Нашим гидом был Евгений. Во-первых, он безупречно владеет материалом. Во-вторых, так как мы в республике впервые, Евгений так построил рассказ, чтобы мы понимали контекст и историю города. Вроде бы два часа… А интересной информации было, как будто часов пять ходили! В-третьих, маршрут отлично организован и выстроен. В общем, спасибо большое за экскурсию и проведённое с нами время) Мы ушли очень и очень довольные:)
  • А
    Анна
    13 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Салам, Йошкар-Ола
    Очень понравилась экскурсия, Юлия рассказала всё очень подробно и интересно. Экскурсия хорошо организована. Прошла от часов до часов. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Йошкар-Ола - мозаика старины, современности и эпоса
    Отличная экскурсия. Нам все понравилось.
  • Н
    Нина
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Йошкар-Ола - мозаика старины, современности и эпоса
    Добрый день, спасибо Екатерине за позновательную и интересную экскурсию. Детям было весело и не утомительно.
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола
    Если Вы хотите не просто посмотреть на красивые здания, а действительно коснуться "души города", то очень рекомендую данную экскурсию. Евгений - экскурсовод, который действительно любит свой город, который знает его до мельчайших подробностей, знает, как заинтриговать рассказом. Если Вы судите о городе по его жителям, то благодаря знакомству с Евгением у Вас останутся о городе только приятные впечатления)
  • И
    Ирина
    7 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Многоликая Йошкар-Ола
    Брали экскурсию у Анастасии, остались очень довольны! Понравилось ещё то, что она показала как выглядел город ранее, у Анастасии с собой был небольшой альбом с фото прошлых лет. Это позволило ни только посмотреть нынешний город, но и увидеть как он изменился Прошлись по центру города, услышали рассказ ни только про сам город, но и про коренной народ, их обычаи
  • А
    Анастасия
    6 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Привет, Йошкар-Ола
    Спасибо большое Евгению за экскурсию! Из группы была только я одна, и программа получилась индивидуальная! Евгений отработал насовесть от начала до конца! Очень включён в работу, учитывает нюансы, уточняет чтобы все было комфортно, понятно. Ответил на вопросы по еде, порекомендовал места к посещению и помог сориентироваться где лучше купить, то о чем я спрашивала.
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