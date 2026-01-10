Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Марий Эл или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
9000
₽
за всё
Познакомиться с городом и увезти домой красивые снимки
5
6 отзывов
5990
₽
за всё
Увидеть Царевококшайский кремль, Патриаршую площадь, площадь Ленина, набережные Брюгге и Амстердам
4.5
2 отзыва
620
₽
за чел.
Часы «12 апостолов», соборы и городские легенды - в формате самостоятельной прогулки
5
10 отзывов
5500
₽
за всё
Узнать хроники города от основания до современности - легко и интересно
4.8
8 отзывов
5800
₽
за всё
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
6500
₽
за всё
На экскурсии по Йошкар-Оле вы узнаете об истории города с момента его основания и увидите, как изменялся его облик. Мы посетим Царевококшайский кремль...
5999
₽
за всё
Откройте для себя волшебную зимнюю Йошкар-Олу! Мы прогуляемся по празднично украшенным улицам и увидим уникальные инсталляции, живущие лишь несколько ...
5
20 отзывов
от
3000
₽
за всё
Познакомиться поближе с Йошкар-Олой - через архитектуру, символы и городские истории
5
4 отзыва
5999
₽
за всё
Откройте для себя удивительную Йошкар-Олу! Вы пройдёте по историческим улочкам с соборами и купеческими домами, увидите современные набережные и необы...
Групповые экскурсии
1300
₽
за чел.
Пройтись по одной из центральных улиц города и погрузиться в марийскую историю и культуру
1470
₽
за чел.
Сравнить разную архитектуру, загадать желание и узнать, как строился и развивался город
3600
₽
за чел.
Прокатиться на колесе обозрения, покормить животных и попробовать сладости
5
283 отзыва
1000
₽
за чел.
Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественны...
5
237 отзывов
1000
₽
за чел.
Откройте для себя уникальный город, в котором сплелись эпохи, культуры и континенты! Вас ждет увлекательное путешествие по живописным улицам и набереж...
5
3 отзыва
900
₽
за чел.
Наше путешествие во времени начнётся и завершится удивительными представлениями на городских часах. Вы увидите все часы — от солнечных до курантов. Пр...
5
18 отзывов
1600
₽
за чел.
Окунуться в атмосферу детства и творчества и создать свой деревянный шедевр на память
5
6 отзывов
1000
₽
за чел.
Комфортная экскурсия. Самая интересная и важная информация об ЙОШКАР-ОЛЕ и её истории. Вы познакомитесь с историей города и увидите все современные на...
5
48 отзывов
1250
₽
за чел.
Задать вопросы об истории и архитектуре - и найти ответ в городской среде
Обзорные по городам
9000
₽
за всё
Познакомиться с городом и увезти домой красивые снимки
1300
₽
за чел.
Пройтись по одной из центральных улиц города и погрузиться в марийскую историю и культуру
1470
₽
за чел.
Сравнить разную архитектуру, загадать желание и узнать, как строился и развивался город
5
283 отзыва
1000
₽
за чел.
Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественны...
4.8
8 отзывов
5800
₽
за всё
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
5
3 отзыва
900
₽
за чел.
Наше путешествие во времени начнётся и завершится удивительными представлениями на городских часах. Вы увидите все часы — от солнечных до курантов. Пр...
5
4 отзыва
5999
₽
за всё
Откройте для себя удивительную Йошкар-Олу! Вы пройдёте по историческим улочкам с соборами и купеческими домами, увидите современные набережные и необы...
5
18 отзывов
1600
₽
за чел.
Окунуться в атмосферу детства и творчества и создать свой деревянный шедевр на память
5
58 отзывов
5999
₽
за всё
Кремль, набережная Амстердам, «Йошкин кот» и другие знаковые локации - на обзорной экскурсии
Водные прогулки
5
11 отзывов
от
28500
₽
за всё
Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары
Туры на автомобиле
3600
₽
за чел.
Прокатиться на колесе обозрения, покормить животных и попробовать сладости
5
11 отзывов
от
28500
₽
за всё
Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары
4
2 отзыва
от
16500
₽
за всё
Пообщаться с жрецом, познакомиться с религией и бытом народа мари и отведать блинов с иван-чаем
23000
₽
за всё
Отправиться из Йошкар-Олы на семейную сыроварню и продегустировать её продукцию
5
8 отзывов
от
8500
₽
за чел.
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
5
1 отзыв
от
28800
₽
за всё
Поехать в купеческий городок, чтобы окунуться в быт марийцев и зайти в необычные музеи
5
13 отзывов
12900
₽
за всё
Погулять по центру города, узнать о нём интересные факты и найти членов котосемьи
5
5 отзывов
27000
₽
за всё
Отправиться в дворцово-парковый комплекс на берегу Волги и узнать о судьбе его владельцев
Гастрономические туры
5
283 отзыва
1000
₽
за чел.
Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественны...
5
11 отзывов
от
28500
₽
за всё
Народная музыка, игры, языческие обряды и национальный обед - в древнем поселении Кокшамары
23000
₽
за всё
Отправиться из Йошкар-Олы на семейную сыроварню и продегустировать её продукцию
4.9
11 отзывов
1150
₽
за чел.
Увидеть ключевые достопримечательности - от часов «12 апостолов» до кремля
5
7 отзывов
2200
₽
за чел.
Погулять по городу и познакомиться с его основными достопримечательностями
5
1 отзыв
от
28800
₽
за всё
Поехать в купеческий городок, чтобы окунуться в быт марийцев и зайти в необычные музеи
5
1 отзыв
от
16800
₽
за всё
Увидеть главные красоты города, попробовать национальные блюда и напечь блинов коман-мелна
23850
₽
за всё
Хотите узнать, как протекает жизнь на ферме? Приглашаю вас отправиться в настоящее хозяйство. Здесь мы посетим сыроварню и посмотрим, как происходит п...
4.8
138 отзывов
3420
₽
за чел.
Приглашаю вас на пешеходную экскурсию по cтoлицe Республики Мaрий Эл. Вместе с нами Вы пройдете популярный туристический маршрут, который станет отлич...
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Марий Эл
М
Дата посещения: 9 янв 2026
Отличная экскурсия. Экскурсовод Евгений очень интересно все рассказывает, ответил на все наши многочисленные вопросы. Музей прекрасный, лес и животные показаны диараммами, все натурально. Очень зрелищно.Рекомендую, интересно и взрослым и детям.
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О
Дата посещения: 1 янв 2026
Отличный экскурсовод! Спасибо большое за интересный и познавательный рассказ.
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А
Дата посещения: 13 ноя 2025
Отличная обзорная экскурсия по центру города!Приятный экскурсовод Евгений, рассказывает очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую!
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Т
Дата посещения: 3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и гид Валерий, у которого тонкое чувство юмора, глубокие знания и любовь к Ёшке! Два часа пролетели как 5 минут. Много узнали интересного! Очень рекомендую!
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Йошкар-Ола удивила, гид рассказала об истории разных периодов. Прошлись по самым основным местам, но хотелось ещё)) Надо было 4 часа брать 🤣 Вернемся, хотелось бы о самой народности узнать глубже.
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С
Были сегодня на экскурсии "Небанальная Йошкар-Ола". Изумительная подача материала от экскурсовода Алексея. Информативно, грамотно, очень приятная речь. Узнали много интересного о Республике Марий Эл и её столице Йошкар-Ола. Алексей браво!
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И
Посетили двухчасовую экскурсию по Йошкар-Оле. Нам очень понравился город, уютный, тёплый и гостеприимный. Благодарим Наталью за интересную экскурсию!
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A
В целом экскурсия хорошая, только чувствовалось, что это заученный текст, который гид еще и повторял зачем-то несколько раз, забыв, что уже рассказывал это:(Поэтому сняла звезду.
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Т
Экскурсия очень понравилась, даже ребенок 8 лет слушал внимательно
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Н
Эта экскурсия проведет по тем местам которые являются кусочками истории города (Царская России и раннесоветский период), интересный рассказ от Евгения.
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