Экскурсии в городах Республики Марий Эл
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Марий Эл или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
от
2000
₽
за всё
Поразиться пути «поволжских финнов» в этнографическом странствии по Национальному музею
2600
₽
за всё
Познакомиться с эко-средой города, проследить его путь и полюбоваться центром
4
1 отзыв
1830
₽
за всё
Получить объемное представление о городе-сказке, пройдя по маршруту с оригинальной концепцией
2500
₽
за всё
Мы увидим исторический центр и Йошкар-Олу советской эпохи
5
1 отзыв
2500
₽
за всё
Еще 15 лет назад Йошкар-Ола из обычного провинциального городка начала превращаться
Групповые экскурсии
1200
₽
за чел.
Марийская Европа: история появления, отношение местных и панорама с самого высокого здания города
15500
₽
за чел.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге
500
₽
за чел.
В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями
4.9
13 отзывов
500
₽
за чел.
Познакомиться с городом при свете ночных огней и услышать самое главное о его истории и памятниках
5
31 отзыв
918
₽
за чел.
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
5
14 отзывов
918
₽
за чел.
Совершить путешествие сквозь время на прогулке по тихим улочкам и неожиданным местам Старого города
5
43 отзыва
450
₽
за чел.
Познакомиться с культурой города, его легендами и колоритом на прогулке по историческому центру
5
115 отзывов
918
₽
за чел.
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
1500
₽
за чел.
Если вы любите историю так, как любим её мы, эта поездка точно не оставит вас равнодушными
Обзорные по городам
15500
₽
за чел.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге
500
₽
за чел.
В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь со стилем конструктивизм, его историей и особенностями
4.9
13 отзывов
500
₽
за чел.
Познакомиться с городом при свете ночных огней и услышать самое главное о его истории и памятниках
9990
₽
за всё
Поразиться столице мистической республики Марий Эл и духовным традициям марийцев
5500
₽
за всё
Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой
5
21 отзыв
2000
₽
за всё
Посетить «Европу в центре России» и раскрыть секреты невероятной марийской столицы
5
55 отзывов
3000
₽
за всё
Душевная прогулка по красочной столице Марий Эл в компании городских легенд и нескучных историй
Туры на автомобиле
5
4 отзыва
12990
₽
за всё
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
9990
₽
за всё
Поразиться столице мистической республики Марий Эл и духовным традициям марийцев
5
1 отзыв
3900
₽
за всё
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
4.9
16 отзывов
3300
₽
за чел.
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы
4.8
12 отзывов
7800
₽
за всё
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
Гастрономические туры
4.9
16 отзывов
3300
₽
за чел.
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы
Экскурсионные туры на несколько дней
15500
₽
за чел.
Вы побываете на трех самых известных площадях, сделаете незабываемые кадры на фоне набережных Брюгге
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Марий Эл
- ИИгорь1 мая 2022Евгений интересный рассказчик, было познавательно!!!
- ДДмитрий1 мая 2022Отзыв на: Йошкар-Ола: магия эпох Красного городаВсе просто замечательно, спасибо за интересную и познавательную экскурсию.
- ААлександр26 апреля 2022Отзыв на: Йошкар-Ола: магия эпох Красного городаБыли на экскурсии 23 апреля 2022, погода была хорошая, гид Галина великолепно провела экскурсию, даже самые скептически настроенные к большой прогулке участники остались очень довольны. Рекомендую!!! С первых минут было понятно, что Галина любит и гордиться своим городом. Галина, большое спасибо!!!
- ВВиктория26 апреля 2022Все очень понравилось. Рекомендую.
- ЯЯна25 апреля 2022Отзыв на: Из Казани - в удивительную Йошкар-ОлуРуслану огромное Питерское спасибо! Экскурсия интересная, прекрасный рассказчик, комфортная поездка, мы остались очень довольны! Однозначно рекомендуем Руслана как экскурсовода!
- ААнна20 апреля 2022В Йошкар-Оле были впервые, о городе ничего не знали, Евгений интересно и подробно провёл экскурсию и все рассказал, отвечал на все вопросы, все очень понравилось. Спасибо!
- ААлександр20 апреля 2022Весьма интересная по концепции экскурсия
- ССветлана20 апреля 2022Отзыв на: Салам, Йошкар-ОлаПознавательная, интересная, увлекательная экскурсия! Спасибо, Ксения!
- ААнна19 апреля 2022Прекрасные два дня в компании замечательного гида Константина Владимировича! Большой объем информации на доступном языке, ответит на все вопросы и покажет красивые, уникальные места республики Марий Эл.
- ЮЮлия19 апреля 2022Были на экскурсии семьей с детьми. Понравилось и взрослым, и детям 14 и 8 лет. Очень приятный, грамотный экскурсовод Евгений. На мой взгляд правильно выстроенный маршрут. По ходу отвечал на интересующие вопросы, немного перестраивал маршрут под наши интересы. Остались очень довольны!!! Очень рекомендую к посещению
- ЕЕвгений15 апреля 2022Хорошая экскурсия, проведённая Евгением - человеком, который действительно разбирается в городе и знакомит с его историей буквально по кирпичикам. С ним было интересно узнавать как сам город, так и жизни людей, связанных с ним. Отдельная благодарность за рекомендацию мест, где можно попробовать национальную кухню и бронирование столика. Однозначно советую)
- ССергей15 апреля 2022Все ОК
- ООльга15 апреля 2022Шикарная экскурсия. Интересно, весело, живое общение. Евгений большой молодец. Очень всем рекомендую
- ЮЮлия13 апреля 2022Добрый день! С порога скажу — экскурсия отличнейшая, с какой стороны ни оцени))) Нашим гидом был Евгений. Во-первых, он безупречно владеет материалом. Во-вторых, так как мы в республике впервые, Евгений так построил рассказ, чтобы мы понимали контекст и историю города. Вроде бы два часа… А интересной информации было, как будто часов пять ходили! В-третьих, маршрут отлично организован и выстроен. В общем, спасибо большое за экскурсию и проведённое с нами время) Мы ушли очень и очень довольные:)
- ААнна13 апреля 2022Отзыв на: Салам, Йошкар-ОлаОчень понравилась экскурсия, Юлия рассказала всё очень подробно и интересно. Экскурсия хорошо организована. Прошла от часов до часов. Рекомендую.
- ИИрина11 апреля 2022Отличная экскурсия. Нам все понравилось.
- ННина11 апреля 2022Добрый день, спасибо Екатерине за позновательную и интересную экскурсию. Детям было весело и не утомительно.
- ЕЕкатерина10 апреля 2022Если Вы хотите не просто посмотреть на красивые здания, а действительно коснуться "души города", то очень рекомендую данную экскурсию. Евгений - экскурсовод, который действительно любит свой город, который знает его до мельчайших подробностей, знает, как заинтриговать рассказом. Если Вы судите о городе по его жителям, то благодаря знакомству с Евгением у Вас останутся о городе только приятные впечатления)
- ИИрина7 апреля 2022Отзыв на: Многоликая Йошкар-ОлаБрали экскурсию у Анастасии, остались очень довольны! Понравилось ещё то, что она показала как выглядел город ранее, у Анастасии с собой был небольшой альбом с фото прошлых лет. Это позволило ни только посмотреть нынешний город, но и увидеть как он изменился Прошлись по центру города, услышали рассказ ни только про сам город, но и про коренной народ, их обычаи
- ААнастасия6 апреля 2022Спасибо большое Евгению за экскурсию! Из группы была только я одна, и программа получилась индивидуальная! Евгений отработал насовесть от начала до конца! Очень включён в работу, учитывает нюансы, уточняет чтобы все было комфортно, понятно. Ответил на вопросы по еде, порекомендовал места к посещению и помог сориентироваться где лучше купить, то о чем я спрашивала.