Еще несколько необычных экскурсий в Ростове

Что вас ожидает

Старый город 🏙️ — взгляд в глубь истории 📖

У нас будет много тем для беседы. Вспомним историю 📖 призвания варяг и основания древнейших городов Руси, поговорим о местной топонимике, первых ростовских князьях и преданиях о богатыре из знаменитой троицы. На территории кремля вы осмотрите Архиерейский двор и Митрополичий сад, побываете на Соборной площади. Узнаете историю 📖 епархиальной резиденции. У берегов озера Неро откроете таинственные легенды древнего водоема. Вы также увидите оборонительные валы 17 века. А в старинных торговых рядах речь пойдет о славной купеческой жизни Ростова и его традиционных ремеслах, например, росписи по эмали.

Ростовские святыни

Вы посетите белокаменный Успенский собор начала 16 века, познакомитесь с историй первого христианского храма Северо-Восточной Руси и его главными реликвиями. Также в программе — действующий Спасо-Яковлевский монастырь. Вы в деталях рассмотрите необыкновенный памятник религиозной архитектуры 14 века, а со смотровой башни окинете взглядом панорамы города.

Организационные детали