Еще несколько необычных экскурсий в Ростове

«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим

Познакомиться с самобытным городом-ровесником российского государства и ощутить дух древности

Ольга
Ольга – представитель из Ростова
Отсылка к «Ивану Васильевичу» неслучайна — именно в Ростовском кремле снимали эпизоды советского фильма.

А прогулка 👣 по городу и вовсе напомнит погружение в мир былин.

На родине Алёши Поповича вы познакомитесь с одним из ключевых центров Средневековой Руси, ведущим историю 📖 с 862 года! Узнаете о ремеслах и посетите древние обители в сопровождении малинового звона колоколов.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

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«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим

Что вас ожидает

Старый город 🏙️ — взгляд в глубь истории 📖
У нас будет много тем для беседы. Вспомним историю 📖 призвания варяг и основания древнейших городов Руси, поговорим о местной топонимике, первых ростовских князьях и преданиях о богатыре из знаменитой троицы. На территории кремля вы осмотрите Архиерейский двор и Митрополичий сад, побываете на Соборной площади. Узнаете историю 📖 епархиальной резиденции. У берегов озера Неро откроете таинственные легенды древнего водоема. Вы также увидите оборонительные валы 17 века. А в старинных торговых рядах речь пойдет о славной купеческой жизни Ростова и его традиционных ремеслах, например, росписи по эмали.

Ростовские святыни
Вы посетите белокаменный Успенский собор начала 16 века, познакомитесь с историй первого христианского храма Северо-Восточной Руси и его главными реликвиями. Также в программе — действующий Спасо-Яковлевский монастырь. Вы в деталях рассмотрите необыкновенный памятник религиозной архитектуры 14 века, а со смотровой башни окинете взглядом панорамы города.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты 🎫 в кремль
  • В программу можно также включить Варницкий или Борисоглебский монастыри. Стоимость зависит от количества человек и необходимости аренды транспорта
  • Экскурсия ⛳ может начаться в Ярославле. Дополнительно оплачивается транспорт: легковая машина — 2500 руб., минивен (вместимостью до 6 человек) — 3000 руб.
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим
«Вдруг, как в сказке», или встреча с Ростовом Великим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Мы небольшая команда профессиональных гидов-историков, коренных ярославцев. Проводим индивидуальные экскурсии по Ярославлю, уголкам Ярославской области и Золотого кольца России. Рады предложить вам авторские путешествия по знаменитым достопримечательностям и нехоженым тропам: пешеходные, велосипедные, автомобильные и по реке.
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