Еще несколько необычных экскурсий в Ростове

Старый город 🏙️ — взгляд в глубь истории 📖 У нас будет много тем для беседы. Вспомним историю 📖 призвания варяг и основания древнейших городов Руси, поговорим о местной топонимике, первых ростовских князьях и преданиях о богатыре из знаменитой троицы. На территории кремля вы осмотрите Архиерейский двор и Митрополичий сад, побываете на Соборной площади. Узнаете историю 📖 епархиальной резиденции. У берегов озера Неро откроете таинственные легенды древнего водоема. Вы также увидите оборонительные валы 17 века. А в старинных торговых рядах речь пойдет о славной купеческой жизни Ростова и его традиционных ремеслах, например, росписи по эмали.
Ростовские святыни Вы посетите белокаменный Успенский собор начала 16 века, познакомитесь с историй первого христианского храма Северо-Восточной Руси и его главными реликвиями. Также в программе — действующий Спасо-Яковлевский монастырь. Вы в деталях рассмотрите необыкновенный памятник религиозной архитектуры 14 века, а со смотровой башни окинете взглядом панорамы города.
Организационные детали
В стоимость включены билеты 🎫 в кремль
В программу можно также включить Варницкий или Борисоглебский монастыри. Стоимость зависит от количества человек и необходимости аренды транспорта
Экскурсия ⛳ может начаться в Ярославле. Дополнительно оплачивается транспорт: легковая машина — 2500 руб., минивен (вместимостью до 6 человек) — 3000 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы небольшая команда профессиональных гидов-историков, коренных ярославцев. Проводим индивидуальные экскурсии по Ярославлю, уголкам Ярославской области и Золотого кольца России. Рады предложить вам авторские путешествия по знаменитым достопримечательностям и нехоженым тропам: пешеходные, велосипедные, автомобильные и по реке.