Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Санкт-Петербурге, цены от 2 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
На автобусе
112 отзывов
16 часов
Групповая
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2 990 за человека
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00
21 дек в 16:00
22 дек в 16:00
9 500 за всё до 3 чел.
Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
Пешая
26 отзывов
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга»
Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии
Начало: Ст. м Гостинный двор
Расписание: Любой день в удобное для Вас время
17 авг в 19:00
1 сен в 19:00
4 300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 января 2024
    Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Хотелось бы поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию!!! Это был насыщенный вечер эмоций и впечатлений! Наталья рассказала много интересного и показала удивительно красивые уголки Петербурга. Рассказала о потаённых уголах и исторических зданиях. Отдельно хочется отметмть фотосъёмку)))) фотографии получились выше всяких похвал!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на Новый год»

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  3. Петр, Новый год и ёлки - как родился Праздник
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 2 990 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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