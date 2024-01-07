16 часов
Групповая
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2 990₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Новогодняя сказка Петербурга: волшебный тур
Откройте для себя праздничный Санкт-Петербург, наслаждаясь волшебством новогодних украшений и историями старинных традиций
Начало: В центре города, по догоаоренности по вашему адрес...
Расписание: ежедневно в 16.00 и 20.00
21 дек в 16:00
22 дек в 16:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка «Новогодние традиции Петербурга»
Откройте для себя истоки новогодних традиций и запечатлейте воспоминания на профессиональные фотографии
Начало: Ст. м Гостинный двор
Расписание: Любой день в удобное для Вас время
17 авг в 19:00
1 сен в 19:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 января 2024Хотелось бы поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию!!! Это был насыщенный вечер эмоций и впечатлений! Наталья рассказала много интересного и показала удивительно красивые уголки Петербурга. Рассказала о потаённых уголах и исторических зданиях. Отдельно хочется отметмть фотосъёмку)))) фотографии получились выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии на Новый год»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 2 990 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Экскурсии на Новый год», 150 ⭐ отзывов, цены от 2990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь