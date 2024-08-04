3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
8 мар в 09:15
9 мая в 09:15
19 900₽ за человека
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
12 окт в 08:00
19 окт в 10:00
8 000₽ за человека
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
8 мая в 08:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 9 мая»
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