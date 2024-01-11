3 дня
В Карелию на Новый год
Полюбоваться сказочными пейзажами и познакомиться с историей северных народов
Начало: Санкт-Петербург. 7:15 - у станции метро "Площадь В...
31 дек в 00:00
26 345₽ за человека
2 дня
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
Погулять по Онежской набережной, послушать рассказы об истории мест и посетить памятники архитектуры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
11 900₽ за человека
2 дня
Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации
Посетить дом Достоевского, погулять по Новгородскому кремлю и погрузиться в мир народного искусства
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
3 ноя в 07:00
9 390₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВадим11 января 2024Всё было хорошо, правда экскурсовод не очень хороша на своем месте, но мы с женой остались в целом довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Автобусные для школьников»
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