Туры на автобусе на Валаам – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Туры на автобусе на Валаам» в Санкт-Петербурге, цены от 17 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
55 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
29 июня в 07:00
30 июня в 07:00
от 17 950 за человека
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
29 июня в 07:30
30 июня в 07:30
от 30 450 за человека
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
4 дня
9 отзывов
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
30 июня в 07:00
от 22 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    17 июня 2024
    Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
    Все было прекрасно, но были и вопросики к турагенту. Сначала про прекрасное! Гид Ирина прекрасна, очень содержательная, интересно и много рассказывала,
    читать дальше

    держала всю нашу дружную компанию (познакомились в автобусе) в диалоге. Прекрасные рускеале, парк водопадов и конечно Валаам! И замечательный водитель Андрей, благодарим за легкую дорогу. Теперь то, к чему есть вопросы: - заселение группы было по разным отелям в Сортавале, почему-то я попала в отель «Сортавала2*», но она только на 1* тянет. При том, что оплачивали одну стоимость со всеми, другие же попали в прекрасный отель «Ласточкино гнездо»… как бы не понимаю, как так? Чем не вышла? - на Валааме очень много экскурсионных бесед, которые можно опустить и дать людям насладиться энергетикой места и погулять самостоятельно, у нас времени не было, жаль; - обед в первый день (700 р)! Максимум цена 350 р)) - просьба к агентству, давайте 2 билета (туда-обратно) при посадке на метеор в Валаам

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и
    читать дальше

    времени встречи и с номером автобуса. Катерина очень интересно рассказывала о локациях, на которых мы побывали. Все четко, правильно и не занудно. Гостиница согласно запроса. Питание у нас была не включено. Обедали сами. Брали рыбные блюда - просто умопомрачительно вкусно! Рыба из местных рыбхозяйств. Впереди ещё поездка в Петрозаводск и Кижи. Ждём только положительных эмоций!

  • А
    Антонова
    19 мая 2024
    3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
    Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.
  • С
    Светлана
    6 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на автобусе на Валаам»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  2. 3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
  3. Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Набережная
  3. Петергоф
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Остров Валаам
  8. Ладожское озеро
  9. Царское село
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Туры на автобусе на Валаам" можно забронировать 3 тура от 17 950 до 30 450. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Туры на автобусе на Валаам», 67 ⭐ отзывов, цены от 17950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам