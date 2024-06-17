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держала всю нашу дружную компанию (познакомились в автобусе) в диалоге. Прекрасные рускеале, парк водопадов и конечно Валаам! И замечательный водитель Андрей, благодарим за легкую дорогу. Теперь то, к чему есть вопросы: - заселение группы было по разным отелям в Сортавале, почему-то я попала в отель «Сортавала2*», но она только на 1* тянет. При том, что оплачивали одну стоимость со всеми, другие же попали в прекрасный отель «Ласточкино гнездо»… как бы не понимаю, как так? Чем не вышла? - на Валааме очень много экскурсионных бесед, которые можно опустить и дать людям насладиться энергетикой места и погулять самостоятельно, у нас времени не было, жаль; - обед в первый день (700 р)! Максимум цена 350 р)) - просьба к агентству, давайте 2 билета (туда-обратно) при посадке на метеор в Валаам