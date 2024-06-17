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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
29 июня в 07:00
30 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. «Рускеала», Валаам, Кижи включены
Начало: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
29 июня в 07:30
30 июня в 07:30
от 30 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
30 июня в 07:00
от 22 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья17 июня 2024Все было прекрасно, но были и вопросики к турагенту. Сначала про прекрасное! Гид Ирина прекрасна, очень содержательная, интересно и много рассказывала,
- ЕЕлена3 июня 2024Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!
- ТТатьяна26 мая 2024Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и
- ААнтонова19 мая 2024Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.
- ССветлана6 октября 2022Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на автобусе на Валаам»
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