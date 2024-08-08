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3 часа

Лучший выбор

Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж и расскажет о возможной встрече с китами. На прогулке увидите Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона»

Начало: У одного из причалов Териберки