2 часа
Водная прогулка
Лучший выборМоре впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
4 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Лучший выборВодная прогулка по Териберке: встреча с китами и арктическими пейзажами
Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж и расскажет о возможной встрече с китами. На прогулке увидите Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона»
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
12 авг в 13:00
6 600₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЗима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
6 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр8 августа 2024Были на прогулке в начале августа. Встретили двух китов. Большое спасибо всей команде за море впечатлений!
- ННаталья7 августа 2024Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано) Видели горбатого кита, котиков и дельфинов. А легкая лодка и сноровка капитана позволяла нам быстрее подплывать в место, куда перемещался кит в отличие от больших кораблей. Спасибо 🙂
- ССергей6 августа 2024Фантастическое путешествие на встречу с китами! Капитан катера "Катюша" Олег привел корабль в бухту, в которой плавали два огромных горбатых
- ММаксим5 августа 2024Супер! Нам повезло с погодой, был полный штиль и очень ясная солнечная погода. Поэтому удалось разглядеть китят в далеке. Близко не подходили. На следующий день уже был туманище такой, что на 100 метров ничего не видно.
- ИИрина4 августа 2024Очень понравилось! Природа вокруг завораживает, китов увидели! Все отлично! Отдельное спасибо, капитану "Скитальца" Сергею, за максимальное желание показать китов), разворачивались несколько раз чтобы лучше рассмотреть!
- ИИрина3 августа 2024Все прошло замечательно. Судно большое и относительно новое, особенно по сравнению с другими. Его не так болтало на волнах и в результате не так сильно качало
- ДДмитрий30 апреля 2024Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
- ДДмитрий14 апреля 2024Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Круизы однодневные»
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