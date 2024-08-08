Круизы однодневные – экскурсии в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Море впечатлений в Баренцевом море
На катере
21 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
4 500 за человека
Китовая разведка в Териберке
6 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Водная прогулка по Териберке: встреча с китами и арктическими пейзажами
Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж и расскажет о возможной встрече с китами. На прогулке увидите Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона»
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
12 авг в 13:00
6 600 за человека
Зима в Териберке - время горбатых китов
На катере
38 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    8 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Были на прогулке в начале августа. Встретили двух китов. Большое спасибо всей команде за море впечатлений!
  • Н
    Наталья
    7 августа 2024
    Китовая разведка в Териберке
    Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано) Видели горбатого кита, котиков и дельфинов. А легкая лодка и сноровка капитана позволяла нам быстрее подплывать в место, куда перемещался кит в отличие от больших кораблей. Спасибо 🙂
    Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)Отличная новая лодка и капитан Александр. Все отлично организовано)
  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Китовая разведка в Териберке
    Фантастическое путешествие на встречу с китами! Капитан катера "Катюша" Олег привел корабль в бухту, в которой плавали два огромных горбатых
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    кита. Животные питались рыбой, не обращая внимание на несколько небольших корабликов и лодок, с борта которых мы наблюдали за ними. Около двух часов мы медленно двигались по акватории бухты, сопровождая китов. Животные всплывали в среднем через 2-3 минуты, так что за все время мы смогли увидеть их около ста раз! Дважды кит всплывал примерно в 10-15 метрах от судна. Спасибо капитану катера Олегу и организатору нашего путешествия Анастасии за невероятные впечатления. Категорически рекомендую!

    Фантастическое путешествие на встречу с китами! Капитан катера "Катюша" Олег привел корабль в бухту, в которой
  • М
    Максим
    5 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Супер! Нам повезло с погодой, был полный штиль и очень ясная солнечная погода. Поэтому удалось разглядеть китят в далеке. Близко не подходили. На следующий день уже был туманище такой, что на 100 метров ничего не видно.
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Очень понравилось! Природа вокруг завораживает, китов увидели! Все отлично! Отдельное спасибо, капитану "Скитальца" Сергею, за максимальное желание показать китов), разворачивались несколько раз чтобы лучше рассмотреть!
  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Все прошло замечательно. Судно большое и относительно новое, особенно по сравнению с другими. Его не так болтало на волнах и в результате не так сильно качало
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков. Бронирование и организация морской
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    прогулки прошли без проблем. Спасибо менеджеру Марии за сопровождение. Прогулка по морю проходила на катере Гринин. Сам катер высокий, ухоженый, двигатель работает не очень шумно. Есть гальюн и каюта с горячим чаем и водой. Чисто. Капитан Олег Иванович на высоте, свое дело знает хорошо. Удалось увидеть китов и морского котика, а также потрясающие виды Баренцева моря. Спасибо организаторам за такую чудесную поездку, мы получили огромное удовольствие.

    Добрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадковДобрый день. Отдыхал в Териберке с женой в конце апреля. Погода была хорошая-без ветра и осадков
  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)
    Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)Китов не удалось увидеть, но впечатления самые потрясающие: от места, времени и ситуации)

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Море впечатлений в Баренцевом море
  2. Китовая разведка в Териберке
  3. Зима в Териберке - время горбатых китов
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в августе 2024
Сейчас в Териберке в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 6 600. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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