Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Териберка — открыть неистовую красоту Арктики

Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка

Николай
Николай – представитель из Териберки
Железные скелеты кораблей, обретшие покой на берегу океана, и левиафановские панорамы, «драконьи яйца» и саамские сейды — все вместе это легендарная Териберка.

Я покажу ее самые необыкновенные места, расскажу об истории 📖 поселка и природе края.

А также отвезу в гости к хаски с оленями и предложу отведать вина из северных ягод!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-19 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

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Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики

Что вас ожидает

Кладбище кораблей прошлого века
Возле одной из самых известных достопримечательностей 🏛️ Териберки я расскажу о далеких 50-х, когда, как говорят, все эти суда активно использовались рыболовами. Вы услышите о промысловом быте поселка и былой бурной жизни вокруг старых рыболовецких заводов. И, конечно, яркие впечатления оставят сами виды железных корабельных каркасов, напоминающие скелеты гигантских животных.

Стихия Северного Ледовитого океана
Поездка в Териберку — это, в первую очередь, встреча с мощью океана, к которому не так просто подобраться в других местах Русского Севера. Обсудим, как незамерзающий океан ломал стереотипы, оказываясь не свинцовым и угрюмым, а тихим и ласковым, совсем как южные моря 🌊. С водой, отдающей бирюзой, будто это не суровое Заполярье, а знойное Средиземноморье. Однако не обойдем вниманием обманчивость этой безмятежности и поговорим о беспощадном Баренцевом море 🌊.

Водопад и «яйца дракона»
Вы также посетите объект, который неизменно значится в любом списке must see приезжающих в Териберку: водопад из Малого Батарейского озера с красными скалами и шумящим потоком чистейшей воды, стремительно утекающей в море 🌊 по каньону. А затем отправитесь на пляж 🏖️, где рассмотрите редкой формы камни, идеально отполированные сильным прибоем.

Метеостанция и песчаная бухта
Кроме того, я отвезу вас к первой на мурманском побережье Кольского полуострова гидрометеорологической станции и расскажу о ее почетном свидетельстве. На песчаном берегу вы сможете покататься на огромных качелях, наслаждаясь горизонтом. А после осмотрите священные камни саамов — сейды — и узнаете, какие традиции уже много веков живут на просторах бескрайней белоснежной арктической тундры.

Авторский эксклюзив и бонусы для счастливчиков
Изучив все знаковые объекты Териберки, вы поедете в гости. И угадайте к кому! К обаятельным животным Крайнего Севера — хаски и оленям. А в завершение программы продегустируете местное вино 🍷 из северных ягод и посетите самую северную пивоварню страны. При очень большой удаче вы сможете увидеть китов (белуху или финвала), дельфинов 🐬 и морских котиков. И, если повезет, посмотрите, как вдоль побережья летает сам орлан-белохвост.

Организационные детали

  • Трансфер и дегустации вина входят в стоимость экскурсии 🧭
  • Дополнительные расходы: питание 🍽️ в ресторане (два заведения на выбор), морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок), зимой поездка в санях на снегоходе (1000 руб. с человека), а также посещение фермы с оленями и хаски: 200 рублей с человека, дети до 14 лет — бесплатно
  • Каждому гостю останется от меня памятный сувенир 🎁
Начало и место завершения
🚩 в месте вашего проживания в Мурманске
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!
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