Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

Кладбище кораблей прошлого века

Возле одной из самых известных достопримечательностей 🏛️ Териберки я расскажу о далеких 50-х, когда, как говорят, все эти суда активно использовались рыболовами. Вы услышите о промысловом быте поселка и былой бурной жизни вокруг старых рыболовецких заводов. И, конечно, яркие впечатления оставят сами виды железных корабельных каркасов, напоминающие скелеты гигантских животных.

Стихия Северного Ледовитого океана

Поездка в Териберку — это, в первую очередь, встреча с мощью океана, к которому не так просто подобраться в других местах Русского Севера. Обсудим, как незамерзающий океан ломал стереотипы, оказываясь не свинцовым и угрюмым, а тихим и ласковым, совсем как южные моря 🌊. С водой, отдающей бирюзой, будто это не суровое Заполярье, а знойное Средиземноморье. Однако не обойдем вниманием обманчивость этой безмятежности и поговорим о беспощадном Баренцевом море 🌊.

Водопад и «яйца дракона»

Вы также посетите объект, который неизменно значится в любом списке must see приезжающих в Териберку: водопад из Малого Батарейского озера с красными скалами и шумящим потоком чистейшей воды, стремительно утекающей в море 🌊 по каньону. А затем отправитесь на пляж 🏖️, где рассмотрите редкой формы камни, идеально отполированные сильным прибоем.

Метеостанция и песчаная бухта

Кроме того, я отвезу вас к первой на мурманском побережье Кольского полуострова гидрометеорологической станции и расскажу о ее почетном свидетельстве. На песчаном берегу вы сможете покататься на огромных качелях, наслаждаясь горизонтом. А после осмотрите священные камни саамов — сейды — и узнаете, какие традиции уже много веков живут на просторах бескрайней белоснежной арктической тундры.

Авторский эксклюзив и бонусы для счастливчиков

Изучив все знаковые объекты Териберки, вы поедете в гости. И угадайте к кому! К обаятельным животным Крайнего Севера — хаски и оленям. А в завершение программы продегустируете местное вино 🍷 из северных ягод и посетите самую северную пивоварню страны. При очень большой удаче вы сможете увидеть китов (белуху или финвала), дельфинов 🐬 и морских котиков. И, если повезет, посмотрите, как вдоль побережья летает сам орлан-белохвост.

Организационные детали