Аудиогид
Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
По живому и гостеприимному сибирскому городу - с аудиогидом
Начало: Тобольский Кремль
Завтра в 07:30
25 сен в 07:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
1 окт в 19:00
8 окт в 19:00
1600 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: история и современность
Прогулка по Тюмени - это возможность окунуться в историю города, узнать о его значении для Сибири и увидеть уникальные достопримечательности
Начало: В сквере Нефтяников
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
4950 ₽
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 4950 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 3 ⭐ отзыва, цены от 1520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь