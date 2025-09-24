Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Тюмени, цены от 1520 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»
По живому и гостеприимному сибирскому городу - с аудиогидом
Начало: Тобольский Кремль
Завтра в 07:30
25 сен в 07:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
1 окт в 19:00
8 окт в 19:00
1600 ₽ за человека
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Пешая
1.5 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: история и современность
Прогулка по Тюмени - это возможность окунуться в историю города, узнать о его значении для Сибири и увидеть уникальные достопримечательности
Начало: В сквере Нефтяников
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
4950 ₽5500 ₽ за всё до 4 чел.

