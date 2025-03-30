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пришлось. Удобно, что квест не ограничен по времени, по пути заходили в кафе, кормили голубей, просто гуляли. В конце не успели разобраться с заклинанием и шарами, опаздывали на поезд. Но в целом хорошо провели время. Пожелание от сына: в конце хотелось бы какой-то маленький подарочек за прохождение квеста))