Индивидуальная
до 10 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
13 окт в 11:00
16 окт в 11:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
22 окт в 19:00
29 окт в 19:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны чёрного золота, спасение Сибири и горячие источники
Экскурсия-расследование без гида по Тюмени советского времени - на основе реальных событий (16+)
Начало: В районе Текутьевского бульвара
18 окт в 06:00
19 окт в 06:00
1520 ₽ за всё до 6 чел.
