Музыкальные – туры в Южно-Сахалинске

Найдено 5 туров в категории «Музыкальные» в Южно-Сахалинске, цены от 88 559 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Пешая
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники… Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Пешая
На машине
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
13 дней
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
17 дней
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Музыкальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
  1. Кунашир - черный остров Курильской гряды;
  2. Чудеса острова Кунашир;
  3. Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан;
  4. Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир;
  5. 4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Музыкальные" можно забронировать 5 авторских туров от 88 559 до 395 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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