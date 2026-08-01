Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники… Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Мистическое место со своей собственной музыкой»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Музыкальные»
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