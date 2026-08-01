Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Чехова возле одноименного театрального центра»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Чехова возле одноименного театрального центра»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Чехова возле одноименного театрального центра»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Чехова возле одноименного театрального центра»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Театральные»
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