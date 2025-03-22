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к сожалению вид на Эльбрус не открылся, но панорама гор и природы была и без этого прекрасна! Также открытые подъемники это отдельный кайф - ты сам видишь, чувствуешь и слышишь! Подьем на Эльбрус так уже не впечатлил, были огромные очереди и соответственно вид и ощущение из закрытых кабинок уже не такой, но зато тепло.))) По организации хотелось бы чтобы при встрече гид встречал с улыбкой и приветливо , а не бурчанием под нос, все таки это задает настроение и первое правило в тур индустрии. Также стоило бы проговаривать инфо перед точкой выхода в самом автобусе (где когда, во сколько) и далее повторить на общей площадке, потому как некоторые за гидом не успевали или просто его не было слышно из-за окружения и посторонних звуков (микрофон можно было бы включить или сделать громче), так бы мы чувствовали себя увереннее и меньше дергали гида единичными вопросами. Сама тур компания организовала все хорошо, автобус был новый и комфортабельный.