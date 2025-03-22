Гора Развалка – экскурсии в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Развалка» в Железноводске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
На автобусе
14 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Сб, Вс в 06:00
3 мая в 06:00
4 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
10 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
На автобусе
15 часов
42 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
4 мая в 06:00
11 мая в 06:00
3500 ₽ за человека
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
На автобусе
14 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    инна
    22 марта 2025
    Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
    просто супер! Татьяна гид кладезь знаний огромное ей спасибо. столько узнать о КБР Осетии. горе Эльбрус и многих других местах.
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    Шали, Гозный мечети это что то космическое. Чеченская республика это уже практически Дубай. Я очень довольна. Ещё раз спасибо компаниям Спутник и Ладья за прекрасных гидов Татьяну и Липу. Отдельно спасибо водителю Александру все четко и по расписанию

  • N
    Nelly
    18 февраля 2025
    Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
    Экскурсия в целом понравилась! Виды были потрясающие, эмоции получены зашкаливающие! Как ни странно нас больше впечатлил подьем на гору Чегет,
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    к сожалению вид на Эльбрус не открылся, но панорама гор и природы была и без этого прекрасна! Также открытые подъемники это отдельный кайф - ты сам видишь, чувствуешь и слышишь! Подьем на Эльбрус так уже не впечатлил, были огромные очереди и соответственно вид и ощущение из закрытых кабинок уже не такой, но зато тепло.))) По организации хотелось бы чтобы при встрече гид встречал с улыбкой и приветливо , а не бурчанием под нос, все таки это задает настроение и первое правило в тур индустрии. Также стоило бы проговаривать инфо перед точкой выхода в самом автобусе (где когда, во сколько) и далее повторить на общей площадке, потому как некоторые за гидом не успевали или просто его не было слышно из-за окружения и посторонних звуков (микрофон можно было бы включить или сделать громче), так бы мы чувствовали себя увереннее и меньше дергали гида единичными вопросами. Сама тур компания организовала все хорошо, автобус был новый и комфортабельный.

  • К
    Короткова
    16 декабря 2024
    Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
    Видела Домбай во всей красе! Была замечательная погода.
  • А
    Антон
    15 декабря 2024
    Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
    Нам очень понравилось, только не повезло с погодой, было очень холодно, а мы были одеты по осеннему. Экскурсовод Александр, держит
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    всю группу в интересе, постоянно задает вопросы о пройденном материале, а также делится примерами из личной жизни. Спасибо водителю Роману, который знает свое дело на отлично. Спутник спасибо, обратимся еще.

  • Т
    Татьяна
    13 декабря 2024
    Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
    Экскурсия очень красивая. Потрясающие места!!!
  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2024
    Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
    Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
  • Ю
    Юлия
    15 октября 2024
    Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
    Экскурсия очень понравилась, появилось желание съездить отдельно в Чеченскую республику и насладиться ее красотой. По дороге в Грозный Людмила очень
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    интересно рассказывала про республики которые проезжали. Нигде не торопили, времени хватило и прогуляться и купить сувениры. Несмотря на длинную дорогу время пролетело быстро. Чечня очень красива, чистые улицы, нет рекламы. Красота мечетей поразила, особенно в Шали. Хотелось бы посмотреть на них в вечернее время. Отдельное спасибо водителю за комфортное и приятное вождение!

  • Н
    Николай
    20 декабря 2023
    Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
    Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍
  • К
    Ксения
    19 октября 2023
    Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
    Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.
  • Г
    Георгий
    21 июля 2023
    Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
    Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)
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    Боюсь ошибиться, но вроде нашего гида звали Амин, очень старался преподнести нам экскурсию как можно интереснее, рассказывал про все посещаемые нами места и не только, ходил с нами по каждой локации, помогал фотографироваться и снимать видео. Водил машину аккуратно. Ездили на Патриоте вчетвером, комфортно. Только окна бы почище для фото из машины)

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гора Развалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
  2. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
  3. Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
  4. Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Плато Бермамыт
  6. Пушкинская Галерея
  7. Дворец Эмира Бухарского
  8. Курортный парк
  9. Долина Нарзанов
  10. Каскадная Лестница
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Гора Развалка" можно забронировать 4 экскурсии от 2500 до 3700. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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