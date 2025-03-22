Мини-группа
до 1 чел.
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Сб, Вс в 06:00
3 мая в 06:00
4 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Грозный, Аргун, Шали: По следам красивейших мест Чечни
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Вс в 06:00
4 мая в 06:00
11 мая в 06:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- иинна22 марта 2025просто супер! Татьяна гид кладезь знаний огромное ей спасибо. столько узнать о КБР Осетии. горе Эльбрус и многих других местах.
- NNelly18 февраля 2025Экскурсия в целом понравилась! Виды были потрясающие, эмоции получены зашкаливающие! Как ни странно нас больше впечатлил подьем на гору Чегет,
- ККороткова16 декабря 2024Видела Домбай во всей красе! Была замечательная погода.
- ААнтон15 декабря 2024Нам очень понравилось, только не повезло с погодой, было очень холодно, а мы были одеты по осеннему. Экскурсовод Александр, держит
- ТТатьяна13 декабря 2024Экскурсия очень красивая. Потрясающие места!!!
- ЮЮлия19 ноября 2024Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
- ЮЮлия15 октября 2024Экскурсия очень понравилась, появилось желание съездить отдельно в Чеченскую республику и насладиться ее красотой. По дороге в Грозный Людмила очень
- ННиколай20 декабря 2023Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍
- ККсения19 октября 2023Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.
- ГГеоргий21 июля 2023Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гора Развалка»
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