Скажите «Спасибо за музыку» в ABBA The Museum, который является главной достопримечательностью 🏛️ Стокгольма для любителей музыки! Войдите в звездный мир лауреатов песен Евровидения 1974 года и посмотрите оригинальные артефакты, памятные вещи, сценические костюмы и многое другое.

Вы сможете выйти на сцену вместе с виртуальным квартетом, чтобы исполнить и записать в студии хиты группы, примерить сценические костюмы музыкантов, ну а если повезет, даже поговорить с ними по телефону. Экскурсоводами в путешествии по истории 📖 группы выступают сами участники ABBA – из их многочасовых интервью смонтирован увлекательный рассказ.

В музее есть караоке. Синтезатор, который подключен к инструменту в доме Бенни Андерссона, можно музицировать на пару. Телефон, номер которого знают только участники группы. То есть, если он звонит, трубку нужно хватать.