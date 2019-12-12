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ABBA The Museum

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Стокгольм
Какой же Стокгольм без АВВА? В интерактивном музее, посвященном истории 📖 группы, вы сможете прикоснуться к легенде: спеть с музыкантами на одной сцене, записать пару-тройку хитов на студии, помузицировать на синтезаторе с Бенни Андерсоном.

Музей 🖼 работает ежедневно.
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ABBA The Museum
ABBA The Museum

Что вы увидите

  • ABBA The Museum
Скажите «Спасибо за музыку» в ABBA The Museum, который является главной достопримечательностью 🏛️ Стокгольма для любителей музыки! Войдите в звездный мир лауреатов песен Евровидения 1974 года и посмотрите оригинальные артефакты, памятные вещи, сценические костюмы и многое другое.
Вы сможете выйти на сцену вместе с виртуальным квартетом, чтобы исполнить и записать в студии хиты группы, примерить сценические костюмы музыкантов, ну а если повезет, даже поговорить с ними по телефону. Экскурсоводами в путешествии по истории 📖 группы выступают сами участники ABBA – из их многочасовых интервью смонтирован увлекательный рассказ.
В музее есть караоке. Синтезатор, который подключен к инструменту в доме Бенни Андерссона, можно музицировать на пару. Телефон, номер которого знают только участники группы. То есть, если он звонит, трубку нужно хватать.
Что входит
  • Входной билет
  • Аудиогид
Что не входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 АBBA Museum
ABBA The Museum
ABBA The Museum
ABBA The Museum
ABBA The Museum

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TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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