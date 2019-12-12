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Королевский тур по каналам Стокгольма

4.9
14 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Стокгольм
Если вы уже осмотрели Стокгольм на суше, самое время сделать это с воды.

Маршрут кораблика проходит вокруг самой зеленой части города – острова Югорден.

На нем расположены все главные музеи 🖼 города (Юнибаккен, Васа, Скансен и другие), а также парк 🌳 развлечений Грёна Лунд.
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Королевский тур по каналам Стокгольма
Королевский тур по каналам Стокгольма

Что вы увидите

  • Музей Юнибаккен
  • Музей Васа
  • Парк Грёна Лунд
  • Скансен Вальдемарсудде
Прогулка по королевским каналам с аудиогидом. Во время поездки можно будет узнать о строениях местности, музеях 🖼 и достопримечательностях 🏛️. Экскурсия ⛳ проходит с апреля по декабрь.
Оставляя позади внутренние каналы Стокгольма, знаменитые здания и красивую архитектуру мы направляемся к каналу Юргорден. Берега здесь утопают в зелени и с воды можно увидеть множество интересных музеев и старинных построек Стокгольма.
Возвращаясь обратно, туристы станут свидетелями потрясающей панорамы Стокгольма, сверкающего на горизонте. Такое зрелище можно увидеть только с воды. Для детей на борту теплохода подготовлены цветные мелки и бумага для рисования.
Что входит
  • Аудиогид
  • Билет на корабль
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Strömkajen, Stockholm.
Королевский тур по каналам Стокгольма
Королевский тур по каналам Стокгольма
Королевский тур по каналам Стокгольма
Королевский тур по каналам Стокгольма

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TicketsS
TicketsS
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14 отзывов оставили туристы

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