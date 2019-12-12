Прогулка по королевским каналам с аудиогидом. Во время поездки можно будет узнать о строениях местности, музеях 🖼 и достопримечательностях 🏛️. Экскурсия ⛳ проходит с апреля по декабрь.

Оставляя позади внутренние каналы Стокгольма, знаменитые здания и красивую архитектуру мы направляемся к каналу Юргорден. Берега здесь утопают в зелени и с воды можно увидеть множество интересных музеев и старинных построек Стокгольма.

Возвращаясь обратно, туристы станут свидетелями потрясающей панорамы Стокгольма, сверкающего на горизонте. Такое зрелище можно увидеть только с воды. Для детей на борту теплохода подготовлены цветные мелки и бумага для рисования.