Мария проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Обитель богемы

Начнём нашу прогулку 👣 со знакомства с богом молний Тором, которого почитали древние скандинавы, а затем выйдем на смотровую площадку, которую строили со скандалами — теперь с неё открываются лучшие виды на центр Стокгольма! Тут когда-то находились Русские торговые ряды, а чуть дальше жгли ведьм. Сейчас это богемный район, где сохранились кварталы-заповедники со старинными деревянными домиками XVI — XVII века и самые крутые улицы, где раньше проводились испытания автомобилей.

От палача до хипстеров

Вы увидите анархичное искусство Стокгольма и скульптурки, которые даже меньше знаменитого Железного мальчика. Мы отведём вас на знаменитую улочку, названную в честь палача, и к самому маленькому домику в Стокгольме, который висит над обрывом, будто ласточкино гнездо. А ещё мы расскажем и покажем, где после экскурсии 🧭 можно выпить 🍹 самый ароматный кофе в Стокгольме и где подают самый вкусный горячий шоколад; где на улочках нашего хипстерского SoFo прячутся винтажные магазины, художественные галереи и кофейни с неповторимой атмосферой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.