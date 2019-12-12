Мария проводит ещё 5 экскурсий

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Лучшие виды богемного острова Сёдермальм

Увидеть Стокгольм с самых впечатляющих ракурсов и прочувствовать его дух

Мария
Мария – представитель из Стокгольм
Сегодня вы отправитесь любоваться самыми замечательными видами Стокгольма, которые открываются с нашего хипстерского, творческого и молодёжного острова Сёдермальма.

Вы погрузитесь в атмосферу исторических кварталов, где когда-то жили бедняки, а сейчас мечтают жить почти все стокгольмцы.

А главное – посетите все самые главные смотровые площадки Стокгольма, откуда открываются захватывающие виды на центр города!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €20 за человека

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Лучшие виды богемного острова Сёдермальм
Лучшие виды богемного острова Сёдермальм

Что вас ожидает

Обитель богемы
Начнём нашу прогулку 👣 со знакомства с богом молний Тором, которого почитали древние скандинавы, а затем выйдем на смотровую площадку, которую строили со скандалами — теперь с неё открываются лучшие виды на центр Стокгольма! Тут когда-то находились Русские торговые ряды, а чуть дальше жгли ведьм. Сейчас это богемный район, где сохранились кварталы-заповедники со старинными деревянными домиками XVIXVII века и самые крутые улицы, где раньше проводились испытания автомобилей.

От палача до хипстеров
Вы увидите анархичное искусство Стокгольма и скульптурки, которые даже меньше знаменитого Железного мальчика. Мы отведём вас на знаменитую улочку, названную в честь палача, и к самому маленькому домику в Стокгольме, который висит над обрывом, будто ласточкино гнездо. А ещё мы расскажем и покажем, где после экскурсии 🧭 можно выпить 🍹 самый ароматный кофе в Стокгольме и где подают самый вкусный горячий шоколад; где на улочках нашего хипстерского SoFo прячутся винтажные магазины, художественные галереи и кофейни с неповторимой атмосферой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 на площади Mariatorget
Лучшие виды богемного острова Сёдермальм
Лучшие виды богемного острова Сёдермальм

Экскурсия проводится во вторник в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Наша команда гидов проводит особенные экскурсии по Стокгольму – с историями без скучных дат, с завораживающими видами на город, с прогулками по легендарным местам и скрытым нетуристическим жемчужинам города. Вашими проводниками в Стокгольме станут увлеченные и вдохновляющие гиды, влюбленные в шведскую столицу!
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Мария проводит ещё 5 экскурсий

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