3 отзыва оставили туристы

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Мир подземного Стокгольма

Увидеть станции-шедевры самого необычного метро в мире и расшифровать идеи шведских архитекторов

5
3 отзыва
Мария
Мария – представитель из Стокгольм
Стокгольмцы совершенно нескромно, но совершенно справедливо называют свое метро 🚇 самым красивым в мире.

Готовы в этом убедиться? Вы посетите станции, похожие на залы галереи современного искусства, проникнете в замыслы и тайны художников.

Побываете в скалистом гроте, увидите гуляющие по потолку ботинки и другие чудеса шведской подземки.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €20 за человека

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Мир подземного Стокгольма
Мир подземного Стокгольма

Что вас ожидает

Цитадель современного шведского искусства
В Стокгольмском метро 🚇 на 94 станциях из 100 правит современное искусство, и наша прогулка 👣 охватит самые впечатляющие из них. Вас ждёт минимум шесть остановок — шесть самых ярких станций синей и красной веток. Приготовьтесь осмотреть и станцию-ад, которая расскажет, как жили и о чём беспокоились шведы в 70-х годах. И станцию, где по потолку гуляют ботинки, а поезда влетают через дворцовую арку. И станцию с яркой радугой посредине, и подземный грот, по которому сочится вода, а в кромешной темноте живут растения.

Проводник в подземный мир
Я помогу вам не только рассмотреть интересные станции стокгольмской подземки, но и расшифровать их «культурный код»: за яркими красками и эпатажным дизайном частенько скрываются секреты и удивительные истории 📖. Вы раскроете идеи художников и архитекторов, которые сложно угадать, не зная предысторию создания станции, и услышите об интригах, скандалах, а иногда и целых битвах, связанных со строительством самого креативного метро в мире.

Организационные детали

  • Мы встречаемся уже внутри метро, поэтому у вас должен быть действующий билет 🎫 на общественный транспорт Стокгольма. После бронирования экскурсии 🧭 мы с удовольствием расскажем, как выгоднее решить вопрос с транспортом в течение всей поездки!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на станции Solna Centrum
Мир подземного Стокгольма
Мир подземного Стокгольма
Мир подземного Стокгольма
Мир подземного Стокгольма
Мир подземного Стокгольма

Экскурсия проводится в пятницу в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Наша команда гидов проводит особенные экскурсии по Стокгольму – с историями без скучных дат, с завораживающими видами на город, с прогулками по легендарным местам и скрытым нетуристическим жемчужинам города. Вашими проводниками в Стокгольме станут увлеченные и вдохновляющие гиды, влюбленные в шведскую столицу!
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3 отзыва оставили туристы

Екатерина
5 января 2020
Метро Стокгольма достаточно специфическое по дизайну. Мне как москвичек избалованной доступностью разных выставок и музеев показалось не самым интересным. Однако, рассказ гида привносит содержательности объектам. Гид очень занимательно повествует об истории города и метро. Рекомендую для полноты впечатлений о Стокгольме.
4 января 2020
Очень хорошая и познавательная экскурсия.
21 декабря 2019
Спасибо за прекрасную экскурсию. Мария замечательный разказчик.

Мария проводит ещё 5 экскурсий

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