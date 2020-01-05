3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Цитадель современного шведского искусства

В Стокгольмском метро 🚇 на 94 станциях из 100 правит современное искусство, и наша прогулка 👣 охватит самые впечатляющие из них. Вас ждёт минимум шесть остановок — шесть самых ярких станций синей и красной веток. Приготовьтесь осмотреть и станцию-ад, которая расскажет, как жили и о чём беспокоились шведы в 70-х годах. И станцию, где по потолку гуляют ботинки, а поезда влетают через дворцовую арку. И станцию с яркой радугой посредине, и подземный грот, по которому сочится вода, а в кромешной темноте живут растения.

Проводник в подземный мир

Я помогу вам не только рассмотреть интересные станции стокгольмской подземки, но и расшифровать их «культурный код»: за яркими красками и эпатажным дизайном частенько скрываются секреты и удивительные истории 📖. Вы раскроете идеи художников и архитекторов, которые сложно угадать, не зная предысторию создания станции, и услышите об интригах, скандалах, а иногда и целых битвах, связанных со строительством самого креативного метро в мире.

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