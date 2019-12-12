Посетите первый в мире музей 🖼 под открытым небом и увидите целых 150 исторически интересных домов и усадеб. Узнайте о жизненных условиях шведского народа в период с 16-го века до первой половины 20-го века.

На территории Скансена ремесленники — стеклодувы, гончары, пекари, кожевенных дел мастера — трудятся над своими изделиями, не обращая на туристов никакого внимания, а актеры в национальных костюмах заняты обычными житейскими делами, воссоздавая атмосферу быта того времени.

В воздухе витают ароматы свежеиспеченных крендельков и булочек, которые можно купить и тут же съесть, наблюдая за работой сапожника или переплетчика.

Скансен — это не только этнографический музей с собственной кузницей, мельницей, церковью, огородами с лекарственными растениями, но еще и чудесный зоопарк, где можно повстречать лося, увидеть медведя, полюбоваться павлином, угостить белок семечками (они продаются в автомате тут же), понаблюдать за грациозными северными оленями и другими дикими и домашними скандинавскими животными. Звери обитают в свободных вольерах, а некоторые виды животных свободно перемещаются по территории, снисходительно позволяя себя фотографировать.