  1. Экскурсии

Музей Скансен под открытым небом

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Стокгольм
Старейший музей 🖼 под открытым небом Скансен приглашает окунуться в историческое прошлое Швеции и посмотреть, как жили люди прошлого.

Стеклодувы, гончары и пекари продолжают свою работу, не замечая любопытных взглядов туристов.

Неподалеку – зоопарк, где животные ходят практически на свободе и разрешают себя сфотографировать.
Задать вопрос
Музей Скансен под открытым небом
Музей Скансен под открытым небом

Что вы увидите

  • Скансен
Посетите первый в мире музей 🖼 под открытым небом и увидите целых 150 исторически интересных домов и усадеб. Узнайте о жизненных условиях шведского народа в период с 16-го века до первой половины 20-го века.
На территории Скансена ремесленники — стеклодувы, гончары, пекари, кожевенных дел мастера — трудятся над своими изделиями, не обращая на туристов никакого внимания, а актеры в национальных костюмах заняты обычными житейскими делами, воссоздавая атмосферу быта того времени.
В воздухе витают ароматы свежеиспеченных крендельков и булочек, которые можно купить и тут же съесть, наблюдая за работой сапожника или переплетчика.
Скансен — это не только этнографический музей с собственной кузницей, мельницей, церковью, огородами с лекарственными растениями, но еще и чудесный зоопарк, где можно повстречать лося, увидеть медведя, полюбоваться павлином, угостить белок семечками (они продаются в автомате тут же), понаблюдать за грациозными северными оленями и другими дикими и домашними скандинавскими животными. Звери обитают в свободных вольерах, а некоторые виды животных свободно перемещаются по территории, снисходительно позволяя себя фотографировать.
Что входит
  • Входной билет
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Скансен
Музей Скансен под открытым небом
Музей Скансен под открытым небом
Музей Скансен под открытым небом
Музей Скансен под открытым небом

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TicketsS
TicketsS
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

10 отзывов оставили туристы

TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Королевский тур по каналам Стокгольма
29
0.833 час
Королевский тур по каналам Стокгольма
14 отзывов
ABBA The Museum
33
2 часа
ABBA The Museum
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе
38
7 часов
Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе
10 отзывов
Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке
25
24 часа
Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Стокгольм

Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
скидка10%
40
36
3 часа
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
283 отзыва
Отголоски средневековья в шведской столице
Ежедневная прогулка по Стокгольму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму
170 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
О Стокгольме школьникам и их родителям
105
1.5 часа
О Стокгольме школьникам и их родителям
52 отзыва
Нескучная прогулка, которая поможет ребёнку узнать и запомнить город
Метро Стокгольма
70
1.5 часа
Метро Стокгольма
46 отзывов
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
0
0.34 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
41 отзыв
История Стокгольма без скучных фактов и дат
170
2 часа
История Стокгольма без скучных фактов и дат
34 отзыва
Рождественские традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей