2. Gallerian (не работает в период с октября по март).
3. Площадь Густава Адольфа / Королевский оперный театр.
4. Старый город (не работает с октября по март).
5. Фьелльгатан (не работает в период с октября по март).
6. Терминал Viking Line и круизный причал S167 (не работает в период с октября по март).
7. Medborgarplatsen (не работает в период с октября по март).
8. Скепсброн.
9. Королевский дворец.
10. Кунгстрэдгорден.
11. Ниброплан / Театр драмы.
12. Styrmansgatan (не работает в период с октября по март).
13. Музей Васа.
14. Грёна Лунд – Скансен – музей ABBA.
15. Музей северных стран – Круизный терминал (15a) Frihamnen F634 – Круизный терминал (15b) Frihamnen F638.
16. Карлаплан.
17. Стуреплан.
18. Hötorget.
19. Городской терминал.
20. Родхусет.
21. Ратуша.
Групповая обзорная экскурсия ⛳ по Стокгольму с аудиогидом. Исследуйте улицы и здания Стокгольма согласно вашему собственному графику с 24-часовым билетом на экскурсионный hop-on hop-off автобус. Полюбуйтесь панорамными видами приморской части города и исторического центра с верхнего этажа автобуса с открытым верхом.
Проездной билет 🎫 действителен в течение 24 или 72 часов с момента его активации, что позволит вам спланировать свой собственный маршрут.
Развлекательные и информативные комментарии, записанные на 10 языках, делают этот тур идеальным для посетителей со всего мира! Все пассажиры получают новые наушники при первом предъявлении билетов.
Маршрут:
1. Центральный вокзал.
2. Gallerian (не работает в период с октября по март).
3. Площадь Густава Адольфа / Королевский оперный театр.
4. Старый город 🏙️ (не работает с октября по март).
5. Фьелльгатан (не работает в период с октября по март).
6. Терминал Viking Line и круизный причал S167 (не работает в период с октября по март).
7. Medborgarplatsen (не работает в период с октября по март).
8. Скепсброн.
9. Королевский дворец.
10. Кунгстрэдгорден.
11. Ниброплан / Театр драмы.
12. Styrmansgatan (не работает в период с октября по март).
13. Музей 🖼 Васа.
14. Грёна Лунд – Скансен – музей ABBA.
15. Музей северных стран – Круизный терминал (15a) Frihamnen F634 – Круизный терминал (15b) Frihamnen F638.
16. Карлаплан.
17. Стуреплан.
18. Hötorget.
19. Городской терминал.
20. Родхусет.
21. Ратуша.
Вы можете сесть на автобус на любой из 20 остановок по всему городу.
Автобус курсирует примерно каждые 20 минут в летний период и примерно каждые 30 минут в зимний период.
Автобусы ходят круглый год с 10:00 до 17:00.
Что входит
Билет на hop-on hop-off автобус.
Наушники для аудиогида.
Карта.
Wi-Fi на борту.
Что не входит
Еда и напитки.
Чаевые.
Входные билеты или расходы на мероприятия.
Начало
🚩 Stockholm, Vasagatan 24,
Место завершения
🏁 на любой остановке
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.