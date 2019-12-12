Групповая обзорная экскурсия ⛳ по Стокгольму с аудиогидом. Исследуйте улицы и здания Стокгольма согласно вашему собственному графику с 24-часовым билетом на экскурсионный hop-on hop-off автобус. Полюбуйтесь панорамными видами приморской части города и исторического центра с верхнего этажа автобуса с открытым верхом.

Проездной билет 🎫 действителен в течение 24 или 72 часов с момента его активации, что позволит вам спланировать свой собственный маршрут.

Развлекательные и информативные комментарии, записанные на 10 языках, делают этот тур идеальным для посетителей со всего мира! Все пассажиры получают новые наушники при первом предъявлении билетов.

Маршрут: