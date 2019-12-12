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Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Стокгольм
Передвигаясь по городу на двухэтажном автобусе 🚌 Hop-On-Hop-Off вы сможете открыть для себя Стокгольм в удобном для себя темпе, и быть уверенными, что ничего важного не упустите.

Заходите и выходите без ограничений на любой из 20 удобно расположенных остановок по городу и исследуйте улицы и здания Стокгольма.

Проездной билет 🎫 действителен в течение 24 или 72 часов с момента его активации, что позволит вам спланировать свой собственный маршрут.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €38 за человека

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Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе

Что вы увидите

  • 1. Центральный вокзал.
  • 2. Gallerian (не работает в период с октября по март).
  • 3. Площадь Густава Адольфа / Королевский оперный театр.
  • 4. Старый город (не работает с октября по март).
  • 5. Фьелльгатан (не работает в период с октября по март).
  • 6. Терминал Viking Line и круизный причал S167 (не работает в период с октября по март).
  • 7. Medborgarplatsen (не работает в период с октября по март).
  • 8. Скепсброн.
  • 9. Королевский дворец.
  • 10. Кунгстрэдгорден.
  • 11. Ниброплан / Театр драмы.
  • 12. Styrmansgatan (не работает в период с октября по март).
  • 13. Музей Васа.
  • 14. Грёна Лунд – Скансен – музей ABBA.
  • 15. Музей северных стран – Круизный терминал (15a) Frihamnen F634 – Круизный терминал (15b) Frihamnen F638.
  • 16. Карлаплан.
  • 17. Стуреплан.
  • 18. Hötorget.
  • 19. Городской терминал.
  • 20. Родхусет.
  • 21. Ратуша.
Групповая обзорная экскурсия ⛳ по Стокгольму с аудиогидом. Исследуйте улицы и здания Стокгольма согласно вашему собственному графику с 24-часовым билетом на экскурсионный hop-on hop-off автобус. Полюбуйтесь панорамными видами приморской части города и исторического центра с верхнего этажа автобуса с открытым верхом.
Проездной билет 🎫 действителен в течение 24 или 72 часов с момента его активации, что позволит вам спланировать свой собственный маршрут.
Развлекательные и информативные комментарии, записанные на 10 языках, делают этот тур идеальным для посетителей со всего мира! Все пассажиры получают новые наушники при первом предъявлении билетов.

Маршрут:

  • 1. Центральный вокзал.
  • 2. Gallerian (не работает в период с октября по март).
  • 3. Площадь Густава Адольфа / Королевский оперный театр.
  • 4. Старый город 🏙️ (не работает с октября по март).
  • 5. Фьелльгатан (не работает в период с октября по март).
  • 6. Терминал Viking Line и круизный причал S167 (не работает в период с октября по март).
  • 7. Medborgarplatsen (не работает в период с октября по март).
  • 8. Скепсброн.
  • 9. Королевский дворец.
  • 10. Кунгстрэдгорден.
  • 11. Ниброплан / Театр драмы.
  • 12. Styrmansgatan (не работает в период с октября по март).
  • 13. Музей 🖼 Васа.
  • 14. Грёна Лунд – Скансен – музей ABBA.
  • 15. Музей северных стран – Круизный терминал (15a) Frihamnen F634 – Круизный терминал (15b) Frihamnen F638.
  • 16. Карлаплан.
  • 17. Стуреплан.
  • 18. Hötorget.
  • 19. Городской терминал.
  • 20. Родхусет.
  • 21. Ратуша.
  • Вы можете сесть на автобус на любой из 20 остановок по всему городу.
  • Автобус курсирует примерно каждые 20 минут в летний период и примерно каждые 30 минут в зимний период.
  • Автобусы ходят круглый год с 10:00 до 17:00.
Что входит
  • Билет на hop-on hop-off автобус.
  • Наушники для аудиогида.
  • Карта.
  • Wi-Fi на борту.
Что не входит
  • Еда и напитки.
  • Чаевые.
  • Входные билеты или расходы на мероприятия.
Начало
🚩 Stockholm, Vasagatan 24,
Место завершения
🏁 на любой остановке
Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Стокгольму Hop-On-Hop-Off на двухэтажном автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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