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Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — город, плывущий над водой»

5
15 отзывов
Maria A.
Maria A. – Гид из Стокгольм
Динамичная и нескучная онлайн-прогулка от местных жителей.

Выйдем в прямой эфир и вместе с вами прогуляемся по стокгольмским улицам.

Познакомимся с историей 📖 города и с современной жизнью шведов.

Пройдемся по уютным улочкам старого города «Gamla stan» и по правительственным кварталам, побываем в Королевских садах, и в самом фешенебельном районе «Östermalm».

Побродим по самой узкой улице города и раскроем значения «тайных знаков» средневекового города.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — город, плывущий над водой»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — город, плывущий над водой»

Что вы увидите

  • Драмматический театр
  • Королевские сады
  • Королевская опера
  • парламент
  • Ридерхольмская церковь
  • дом рыцарей
  • Стурториет
  • Королевский дворец
  • железный мальчик
  • немецкая церковь
  • самая узкая улица
  • Золотой мост.
Нескучная онлайн прогулка 👣 от местных жителей на 1, 5 часа. Мы познакомим Вас не только с историей 📖 города, но и с современной жизнью шведов. Пройдемся по уютным улочкам старого города "Gamla stan" и в правительственных кварталах, побываем в Королевских садах, и в самом фешенебельном районе "Östermalm". С нами Вы узнаете, от куда появилось понятие Стокгольмский синдром, почему по одной из главных площадей города бежит курица, где находится горшок окруженный львами и лев окруженный горшками, что означает название города, где в Стокгольме тупик дьявола и почему он так называется. Мы раскроим Вам значение "тайных знаков" средневекового города, покажем улицу оплеухи и черных людей, загадаем желание на самом популярном месте в Стокгольме и дадим массу полезных советов для Вашего будущего путешествия в Швецию. Во время прогулки создается эффект присутствия в городе благодаря динамичному видео в реальном времени, и нашим вопросам на смекалку для Вас. Мы всегда рады Вашим комментариям во время экскурсии 🧭 и конечно вопросам по окончанию прогулки. Присоединяйтесь, будет не скучно!
Что входит
  • Услуги профессионального гида (онлайн)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдёт онлайн
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — город, плывущий над водой»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — город, плывущий над водой»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — город, плывущий над водой»
Онлайн-экскурсия: «Стокгольм — город, плывущий над водой»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Maria A.
Maria A.
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15 отзывов оставили туристы

Maria A. проводит ещё 2 экскурсии

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