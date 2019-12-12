Нескучная онлайн прогулка 👣 от местных жителей на 1, 5 часа. Мы познакомим Вас не только с историей 📖 города, но и с современной жизнью шведов. Пройдемся по уютным улочкам старого города "Gamla stan" и в правительственных кварталах, побываем в Королевских садах, и в самом фешенебельном районе "Östermalm". С нами Вы узнаете, от куда появилось понятие Стокгольмский синдром, почему по одной из главных площадей города бежит курица, где находится горшок окруженный львами и лев окруженный горшками, что означает название города, где в Стокгольме тупик дьявола и почему он так называется. Мы раскроим Вам значение "тайных знаков" средневекового города, покажем улицу оплеухи и черных людей, загадаем желание на самом популярном месте в Стокгольме и дадим массу полезных советов для Вашего будущего путешествия в Швецию. Во время прогулки создается эффект присутствия в городе благодаря динамичному видео в реальном времени, и нашим вопросам на смекалку для Вас. Мы всегда рады Вашим комментариям во время экскурсии 🧭 и конечно вопросам по окончанию прогулки. Присоединяйтесь, будет не скучно!
Что входит
Услуги профессионального гида (онлайн)
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдёт онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Maria A.
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