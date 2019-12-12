Нескучная онлайн прогулка 👣 от местных жителей на 1, 5 часа. Мы познакомим Вас не только с историей 📖 города, но и с современной жизнью шведов. Пройдемся по уютным улочкам старого города "Gamla stan" и в правительственных кварталах, побываем в Королевских садах, и в самом фешенебельном районе "Östermalm". С нами Вы узнаете, от куда появилось понятие Стокгольмский синдром, почему по одной из главных площадей города бежит курица, где находится горшок окруженный львами и лев окруженный горшками, что означает название города, где в Стокгольме тупик дьявола и почему он так называется. Мы раскроим Вам значение "тайных знаков" средневекового города, покажем улицу оплеухи и черных людей, загадаем желание на самом популярном месте в Стокгольме и дадим массу полезных советов для Вашего будущего путешествия в Швецию. Во время прогулки создается эффект присутствия в городе благодаря динамичному видео в реальном времени, и нашим вопросам на смекалку для Вас. Мы всегда рады Вашим комментариям во время экскурсии 🧭 и конечно вопросам по окончанию прогулки. Присоединяйтесь, будет не скучно!