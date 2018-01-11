4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

— Карлсон: Слушай, Малыш, пойдем погуляем по крышам…

— Малыш: А зачем?

— Карлсон: Как зачем? Искать приключений!!!

Приглашаем вас на самую интересную экскурсию ⛳ в мире — прогулку 👣 по Стокгольмским крышам. Мы увидим сразу несколько стокгольмских островов и узнаем историю 📖 их заселения. Сделаем несколько остановок, во время которых вы узнаете о жителях Старого города, начиная с XIII века; о королевском дворце, великолепные барельефы которого прекрасно видны даже на расстоянии нескольких сотен метров.

Старое здание парламента, нобелевская ратуша, дворянский собор и, конечно, — рыцарская церковь ⛪, которая находится в непосредственной близости от «наших» крыш — обо всем этом вы получите представление, узнаете много городских легенд и станете лучше понимать местных жителей.

От этого приключения захватывает дух, но вам не стоит беспокоиться, все меры безопасности будут соблюдены. И разумеется, мы покажем вам ту самую крышу, где живет «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» — Карлсон.

Организационные детали