4 отзыва оставили туристы

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Путешествие по крышам Стокгольма

Взглянуть на город сверху вниз и узнать, где живёт герой Астрид Линдгрен

4.5
4 отзыва
Oksana
Oksana – представитель из Стокгольм
Хотите увидеть панораму сразу нескольких стокгольмских островов, чтобы город 🏙️ был виден так, словно вы смотрите на карту? Добро пожаловать на местные крыши! Это очень увлекательный способ сменить восприятие города, прочесть его историю 📖 в архитектуре и лучше понять ритм Стокгольма и его жителей.

А ещё это совершенно безопасно, поэтому решайтесь скорее и подражайте вместе со мной знаменитому Карлсону.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €410 за экскурсию

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Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма

Что вас ожидает

— Карлсон: Слушай, Малыш, пойдем погуляем по крышам…
— Малыш: А зачем?
— Карлсон: Как зачем? Искать приключений!!!

Приглашаем вас на самую интересную экскурсию ⛳ в мире — прогулку 👣 по Стокгольмским крышам. Мы увидим сразу несколько стокгольмских островов и узнаем историю 📖 их заселения. Сделаем несколько остановок, во время которых вы узнаете о жителях Старого города, начиная с XIII века; о королевском дворце, великолепные барельефы которого прекрасно видны даже на расстоянии нескольких сотен метров.

Старое здание парламента, нобелевская ратуша, дворянский собор и, конечно, — рыцарская церковь ⛪, которая находится в непосредственной близости от «наших» крыш — обо всем этом вы получите представление, узнаете много городских легенд и станете лучше понимать местных жителей.

От этого приключения захватывает дух, но вам не стоит беспокоиться, все меры безопасности будут соблюдены. И разумеется, мы покажем вам ту самую крышу, где живет «в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» — Карлсон.

Организационные детали

  • В стоимость включено: снаряжение, дополнительная теплая одежда.
  • Для того чтобы уточнить стоимость, пожалуйста напишите мне.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма
Путешествие по крышам Стокгольма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oksana
Oksana
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?
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4 отзыва оставили туристы

11 января 2018
Вообще, я боюсь высоты, и время от времени пытаюсь это преодолеть. Экскурсия по крышам Стокгольма, для этой цели, подошла как нельзя лучше: такой контролируемый безопасный страх:)) Отличный гид Оксана подробно познакомила с видами старой части города, который был виден, как на ладони. Всем рекомендую такое отличное начало дня!
3 мая 2015
Очень яркие и необычные впечатления. Домик Карлсона требует доработки: где картины с красными петухами и полки с вареньем:) В целом очень понравилось.
3 ноября 2014
Отличная экскурсия, экскурсовод Оксана очень внимательная, рассказала много такого, о чем не прочитаешь ни в одном путеводителе! Море позитивных эмоций! Спасибо!
23 сентября 2014
Спасибо большое за прогулку. За понимание и терпение к нашей не совсем адекватной компании. Крыши стали жемчужиной нашей программы в Стокгольме ! как только будут готовы фото я вам с удовольствием вышлю.

Oksana проводит ещё 5 экскурсий

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