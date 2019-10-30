Забронируйте эту 2-часовую 15-минутную обзорную экскурсию и познакомьтесь со Стокгольмом с воды. Сядьте на экскурсионное судно и слушайте записанные комментарии на 10 языках, пока вы осматриваете знаковые достопримечательности этого потрясающего города.

Морская экскурсия пройдет под несколькими мостами, и вы пройдете через шлюз, соединяющий Балтийское море с озером Меларен.

По пути вы увидите достопримечательности центральной части Стокгольма, Старый город, остров Сёдермальм, Лилла Эссинген и Стора Эссинген, новый район, известный как Хаммарбю Сьёстад, и зеленые зоны Королевского Юргордена.

Это идеальный выбор для осмотра достопримечательностей при посещении Стокгольма, он подходит как для семей, так и для взрослых.