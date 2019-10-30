Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности Стокгольма с воды
Проплывите под несколькими мостами и откройте для себя центральную часть города
Прослушайте комментарии, доступные на 10 языках
Забронируйте эту 2-часовую 15-минутную обзорную экскурсию и познакомьтесь со Стокгольмом с воды. Сядьте на экскурсионное судно и слушайте записанные комментарии на 10 языках, пока вы осматриваете знаковые достопримечательности этого потрясающего города.
Морская экскурсия пройдет под несколькими мостами, и вы пройдете через шлюз, соединяющий Балтийское море с озером Меларен.
По пути вы увидите достопримечательности центральной части Стокгольма, Старый город, остров Сёдермальм, Лилла Эссинген и Стора Эссинген, новый район, известный как Хаммарбю Сьёстад, и зеленые зоны Королевского Юргордена.
Это идеальный выбор для осмотра достопримечательностей при посещении Стокгольма, он подходит как для семей, так и для взрослых.
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождающий/встречающий
Транспорт на время мероприятия: Обзорный круиз
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 797 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
CARLA
30 окт 2019
(Испания)
Тур достаточно хорош, чтобы получить общее представление о том, что является наиболее важным и видимым в Стокгольме. Цена качество в порядке. Однако, как указано, это аудио-тур, поэтому вы вообще не взаимодействуете с персоналом на борту. Есть небольшое пространство для тех, кто хочет насладиться снаружи, я рекомендую его
P
Philipp
13 окт 2019
(Германия)
Overall a really nice tour. It’s a bit sad that most of the time stuff on the right side is mentioned. Since we were sitting on the left side it was a bit sad that all of the tour the only mentioned like 4 things on the left side. So that's the reason to lower the source to 4 stars. Everything else when really smooth.
А
Аноним
1 сен 2019
(Ирландия)
It was an excellent tour in wonderful weather and the commentary was interesting and informative. However the departure was 1 hour later than scheduled. I questioned a crew member and he informed me that it was probably because there were technical problems with another boat. I found his excuse to be unconvincing
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