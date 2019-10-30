Admire the top sights of Stockholm from the water on a cruise that takes you under bridges and by the city’s main

4.4
797 отзывов
В группе
до 10 чел.
Admire the top sights of Stockholm from the water on a cruise that takes you under bridges and by the city’s main landmarks.

Enjoy recorded commentary in your choice of 10 languages as you sail on both the Baltic Sea and the Lake Mälaren.
Stockholm: Under the Bridges Boat Tour
Stockholm: Under the Bridges Boat Tour
Stockholm: Under the Bridges Boat Tour

Что вы увидите 🤩

  • Юргордене
  • Остров Сёдермальм
  • Старый город, Стокгольм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите достопримечательности Стокгольма с воды
  2. Проплывите под несколькими мостами и откройте для себя центральную часть города
  3. Прослушайте комментарии, доступные на 10 языках
Забронируйте эту 2-часовую 15-минутную обзорную экскурсию и познакомьтесь со Стокгольмом с воды. Сядьте на экскурсионное судно и слушайте записанные комментарии на 10 языках, пока вы осматриваете знаковые достопримечательности этого потрясающего города.
Морская экскурсия пройдет под несколькими мостами, и вы пройдете через шлюз, соединяющий Балтийское море с озером Меларен.
По пути вы увидите достопримечательности центральной части Стокгольма, Старый город, остров Сёдермальм, Лилла Эссинген и Стора Эссинген, новый район, известный как Хаммарбю Сьёстад, и зеленые зоны Королевского Юргордена.
Это идеальный выбор для осмотра достопримечательностей при посещении Стокгольма, он подходит как для семей, так и для взрослых.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождающий/встречающий
  • Транспорт на время мероприятия: Обзорный круиз
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 797 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
409
4
292
3
73
2
12
1
11
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
30 окт 2019
(Испания)
Тур достаточно хорош, чтобы получить общее представление о том, что является наиболее важным и видимым в Стокгольме. Цена качество в порядке. Однако, как указано, это аудио-тур, поэтому вы вообще не взаимодействуете с персоналом на борту. Есть небольшое пространство для тех, кто хочет насладиться снаружи, я рекомендую его
P
13 окт 2019
(Германия)
Overall a really nice tour. It’s a bit sad that most of the time stuff on the right side is mentioned. Since we were sitting on the left side it was a bit sad that all of the tour the only mentioned like 4 things on the left side. So that's the reason to lower the source to 4 stars. Everything else when really smooth.
А
1 сен 2019
(Ирландия)
It was an excellent tour in wonderful weather and the commentary was interesting and informative. However the departure was 1 hour later than scheduled. I questioned a crew member and he informed me that it was probably because there were technical problems with another boat. I found his excuse to be unconvincing

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