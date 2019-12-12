GetYourGuide проводит ещё 4 экскурсии

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Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке

4
1 отзыв
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Стокгольм
Билет 🎫 на круиз по островам Стокгольма на большой лодке ⚓ hop-on hop-off.

Вы сможете полюбоваться красивыми 🤩 видами шведской столицы ⭐️ с воды.

В вашем распоряжении на корабле: бесплатный wi-fi, туалеты, а также кафе, где можно сделать перерыв на кофе по-шведски – фику.

Выходите на любой из остановок, гуляйте и садитесь в любую следующую лодку.

В круизе есть бесплатный аудиогид на русском языке.
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Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке
Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке
Отправляйтесь в обзорный круиз hop-on hop-off (вход-выход) по островам Стокгольма! Вы сможете посетить главные достопримечательности 🏛️ города, включая музей 🖼 Ваза, Старый город 🏙️, Королевский дворец и центр города с магазинами и ресторанами. Вы можете сесть и сойти с лодки на любой остановке маршрута, когда пожелаете.
Круиз сопровождается аудио-гидом на 10 языках, благодаря которому вы узнаете много интересного о Стокгольме на родном языке. Вам выдадут наушники для пользования аудиогидом.
Все суда были недавно отремонтированы и находятся в прекрасном состоянии. На борту в вашем распоряжении бесплатный wi-fi, туалеты и кафе, где можно сделать перерыв на кофе по-шведски – фику, а также выпить 🍹 прохладительные напитки.
Что входит
  • Аудиогид/наушники на 10 языках (Испанский, Шведский, Китайский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Русский)
  • Билет на лодку на 24 или 72 часа (на выбор)
  • Бесплатный wi-fi на борту
Что не входит
  • Еда и напитки в кафе на судне
Начало и место завершения
🚩 На любой из 7 остановок по маршруту круиза
Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке
Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке
Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке
Стокгольм: hop-on hop-off тур на красной лодке

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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