GetYourGuide проводит ещё 4 экскурсии

Отправляйтесь в обзорный круиз hop-on hop-off (вход-выход) по островам Стокгольма! Вы сможете посетить главные достопримечательности 🏛️ города, включая музей 🖼 Ваза, Старый город 🏙️, Королевский дворец и центр города с магазинами и ресторанами. Вы можете сесть и сойти с лодки на любой остановке маршрута, когда пожелаете.

Круиз сопровождается аудио-гидом на 10 языках, благодаря которому вы узнаете много интересного о Стокгольме на родном языке. Вам выдадут наушники для пользования аудиогидом.

Все суда были недавно отремонтированы и находятся в прекрасном состоянии. На борту в вашем распоряжении бесплатный wi-fi, туалеты и кафе, где можно сделать перерыв на кофе по-шведски – фику, а также выпить 🍹 прохладительные напитки.