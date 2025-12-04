Мои заказы

Район Силом – экскурсии в Бангкоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Район Силом» в Бангкоке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
На машине
8 часов
46 отзывов
Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
от $320 за человека
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Пешая
5 часов
5 отзывов
Билеты
Бангкок: яркие места города
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Сегодня в 11:30
11 дек в 08:00
от $318 за билет
Новая классика современного Бангкока
Пешая
10 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
от $250 за человека
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Пешая
7 часов
41 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Бангкоку
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
$347 за всё до 4 чел.
Бангкок - город контрастов
Пешая
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • э
    эльвира
    4 декабря 2025
    Новая классика современного Бангкока
    Очень грамотный экскурсовод, продуманный неутомительный маршрут с большим количеством приятных моментов. Организатор заранее вышел на связь и подробно описав согласовал все нюансы нашей экскурсии. Вспоминаю с благодарностью.
  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Бангкок - город контрастов
    Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍
  • Ю
    Юлия
    11 ноября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Прогулка с Дмитрием была великолепна!
    Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️
  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.
    Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Выбрали Василия для глубокого знакомства с Бангкоком и ни разу не пожалели. Сразу после бронирования Василий связался со мной по
    читать дальше

    watsapp, ответил на все интересующие меня вопросы, и в итоге мы забронировали сразу 2 экскурсии: одна по вечернему Бангкоку в день приезда, а вторая на следующее утро по основным достопримечательностям. Экскурсию по вечернему Бангкоку Василий проводил лично. Мы остались в полном восторге! Именно благодаря ему мы смогли почувствовать и полюбить это удивительный город. Василий обладает очень глубокими знаниями, хорошо понимает и любит культуру Таиланда. Мы посетили не только исторические достопримечательности и некоторые храмы, но и китайский квартал с его потрясающе колоритным ночным рынком, рынок цветов,улицу Кхао Сан, где не только прогулялись, но и посидели в кафе. Василий потрясающе организовал наше передвижение по городу. Мы перемешались на такси, на мотоцикле, на колоритных тук-туках. На следующий день нашим вторым гидом была очаровательная Пикник. С ней мы посетили Королевский дворец, храмы Изумрудного и лежачего Будды, покатались на лодке вдоль Бангкока, посмотрели огромных варанов, увидели огромную статую сидящего Будды, покормили сомиков. Пикник очень старалась, чтобы нам все понравилось, за что ей большое спасибо. В целом мы остались очень довольны, получили массу интересной информации и с удовольствием вернёмся в Таиланд.

  • С
    Святослав
    30 октября 2025
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Мы с удовольствием прошли экскурсию по Бангкоку с замечательным гидом — Ольгой!
    Когда из-за траура Королевы-Матери Queen Sirikit отряд посещения Grand
    читать дальше

    Palace был закрыт, Ольга заранее сообщила нам и очень гибко и профессионально перепланировала маршрут.

    Мы посетили:
    •Wat Pho (Храм Лежащего Будды)
    •Wat Arun (Храм Утренней Зари)
    •Wat Traimit (Храм Золотого Будды)
    •Неспешную прогулку на лодке по реке и каналам
    •Wat Chakrawat (так называемый “Crocodile Temple”, храм с крокодилами)
    •И храм, где кормили черепах и были в полном восторге

    Ольга оказалась внимательным, увлечённым и интересным рассказчиком — её рассказы о местах, истории и культуре делали экскурсию живой и запоминающейся. Она также организовала мини-вэн с отличным водителем, и нам с тремя детьми было комфортно и безопасно.

    Спасибо, Ольга, за ваше мастерство, заботу и замечательный день! Мы с радостью порекомендуем вашу экскурсию друзьям и обязательно вернёмся ещё раз.

  • Я
    Яна
    28 октября 2025
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Нам очень понравился день, проведенный с Ольгой. Увидели всё, что пропускали в транзитных поездках) комфортно, информативно, мобильно. Рекомендую
  • А
    Анастасия
    21 октября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на
    читать дальше

    метро, лодке, погуляли в парке, были на смотровой площадке и в ресторане мишлен, прогулялись по чайнатауну, посетили классные бары, были и в новой и старой частях города. Очень рекомендуем экскурсию! Легкость в общении и приятное времяпрепровождение обеспечено!

  • Г
    Геннадий
    15 октября 2025
    Бангкок - город контрастов
    Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!
  • М
    Марина
    15 сентября 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Приятные и знающие гид и его помощница. Спасибо!
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Новая классика современного Бангкока
    Солидная, хорошо продуманная и чётко организованная Еленой экскурсия по Бангкоку. Очень понравилась нам с мужем и милая Би - тайский
    читать дальше

    экскурсовод со знанием русского языка. Этот огромный город с бешеным трафиком требует много времени и сил - мы были в пути больше 10 часов - поэтому рекомендуем проводить экскурсию только на машине.

  • Т
    Таня
    24 августа 2025
    Новая классика современного Бангкока
    Очень хорошая экскурсия
    Лена помогла запланировать по моему желанию
    Советую всем кто хочет увидеть Бангкок за один день
    Спасибо большое Лена
  • Е
    Евгения
    27 июля 2025
    Новая классика современного Бангкока
    Если вы ищете идеального гида по Бангкоку-это конечно Елена. Мы провели с ней незабываемый день в Бангкоке с ощущением, что
    читать дальше

    встретились с родным человеком. Она очень тонко считала все наши интересы и максимально адаптировала экскурсию под нас. В итоге наш Бангкок ламповый, мистический и очень душевный! Отдельно хочу отметить тот факт, что за все время проведенное на этом ресурсе это единственный гид, которая заранее прислала очень детальное описание программы и обсудила все наши пожелания к экскурсии. Ну, и конечно спасибо за сногсшибательную и невероятно харизматичную Пикник. Мы гуляли по Королевскому дворцу со Звездой!

  • У
    Ульяна
    26 июля 2025
    Новая классика современного Бангкока
    Очень понравилась экскурсия! Елена замечательно рассказала множество интересных фактов о Бангкоке, и в целом о Тайландк, не перегружая информацией! Получилась
    читать дальше

    миксовая экскурсия пешая и на автомобиле!! Здорово провели время, кстате, даже как то не устали, на лайте, вернулись в отель очень довольные!!! Рекомендуем!!

  • А
    Аделина
    23 июля 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Мы провели замечательный день в Бангкоке с тайским русскоговорящим гидом 🤗 Было очень легко и интересно, было здорово побывать в таких красивых храмах, прокатиться на лодке по столь эклектичному Бангкоку 🥰
  • Е
    Екатерина
    8 июля 2025
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Огромное спасибо за возможность почувствовать историю, контрасты, ритм и шарм Бангкока! Прогулка была интересная, насыщенная, но не утомительная, благодаря нашему
    читать дальше

    прекрасному гиду-собеседнику Лиле. А очаровательная Мими (гид в Королевском дворце) добавила пикантности экскурсии и подарила массу позитива. Осталось очень приятное послевкусие и желание вернуться еще:) Также огромная благодарность всей команде. Всё было продуманно, четко и пунктуально. Отдельное спасибо за комфортный транспорт и профессионального водителя.

  • Н
    Наталья
    2 июля 2025
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Экскурсия нам понравилась. Лилиана «разработала» наш личный маршрут. Все было прекрасно организовано. Во дворце с нами была жизнерадостная Мими. Потом
    читать дальше

    мы снова встретились с Лилианой. С ней катались на лодочке, гуляли по городу. Она дала нам рекомендации где обедать, где делать покупки, как перемещаться по городу. Экскурсию рекомендую!

  • Е
    Елена
    23 июня 2025
    Бангкок - город контрастов
    Сегодня Дмитрием была проведена индивидуальная экскурсия для меня.
    Все очень хорошо прошло.
    Много посмотрели, удобно, что включена оплата за весь проезд.
    Были выполнены мои хотелки и запросы, Дмитрий подкорректирвал маршрут, чтобы я смогла посмотреть все, что мне хотелось.

    Очень рекомендую!
  • Е
    Евгений
    22 июня 2025
    Новая классика современного Бангкока
    Большое спасибо Елене за экскурсию. Она замечательный организатор и гид. Кроме посещения знаковых мест узнали много нового о культуре страны и местных обычаях, вкусно пообедали и даже вернулись в это место на следующий день.
  • И
    Ирина
    19 июня 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Супер, очень понравилась экскурсия. Василий всё быстро организовал, без проблем (18 июня в 22:00 я прилетела в Бангкок и решила
    читать дальше

    посмотреть город, написала на сайте, а в 09:00 19 июня уже поехала на экскурсию). Пикник очень много интересного рассказала про страну и религию, историю, культуру, народ, про Бангкок. Время пролетело быстро, не хотелось расставаться с таким милым, умным, добрым, весёлым и при этом очень мудрым Гидом. Отлично провела время. Благодарю всей душой🙏

