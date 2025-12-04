читать дальше

watsapp, ответил на все интересующие меня вопросы, и в итоге мы забронировали сразу 2 экскурсии: одна по вечернему Бангкоку в день приезда, а вторая на следующее утро по основным достопримечательностям. Экскурсию по вечернему Бангкоку Василий проводил лично. Мы остались в полном восторге! Именно благодаря ему мы смогли почувствовать и полюбить это удивительный город. Василий обладает очень глубокими знаниями, хорошо понимает и любит культуру Таиланда. Мы посетили не только исторические достопримечательности и некоторые храмы, но и китайский квартал с его потрясающе колоритным ночным рынком, рынок цветов,улицу Кхао Сан, где не только прогулялись, но и посидели в кафе. Василий потрясающе организовал наше передвижение по городу. Мы перемешались на такси, на мотоцикле, на колоритных тук-туках. На следующий день нашим вторым гидом была очаровательная Пикник. С ней мы посетили Королевский дворец, храмы Изумрудного и лежачего Будды, покатались на лодке вдоль Бангкока, посмотрели огромных варанов, увидели огромную статую сидящего Будды, покормили сомиков. Пикник очень старалась, чтобы нам все понравилось, за что ей большое спасибо. В целом мы остались очень довольны, получили массу интересной информации и с удовольствием вернёмся в Таиланд.