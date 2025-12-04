Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
от $320 за человека
Билеты
Бангкок: яркие места города
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Сегодня в 11:30
11 дек в 08:00
от $318 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
15 дек в 09:00
17 дек в 09:00
от $250 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Бангкоку
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
$347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бангкок - город контрастов
Увидеть, как традиционная культура соседствует с современностью, на прогулке по улицам столицы
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ээльвира4 декабря 2025Очень грамотный экскурсовод, продуманный неутомительный маршрут с большим количеством приятных моментов. Организатор заранее вышел на связь и подробно описав согласовал все нюансы нашей экскурсии. Вспоминаю с благодарностью.
- ИИрина1 декабря 2025Экскурсию для нас провел Йен, интереснейший парень и гид. Посмотрели Бангкок с разных сторон, покатались по реке и каналам, побывали на чайной церемонии, съели вкуснейший падтай и много всего интересного увидели. Бангкок действительно город контрастов 👍
- ЮЮлия11 ноября 2025Прогулка с Дмитрием была великолепна!
Такой разный прекрасный Бангкок. Нам не хватило,вернемся еще! ❤️
- ААлександр3 ноября 2025Сегодня побывали на экскурсии по Бангкоку с Дмитрием, получили массу интересной информации по истории, по традициям тайцев. А еще попробовали вкуснейший падтай.
Всем рекомендуем Дмитрия. Отличный экскурсовод, приятный собеседник, очень интересно подает информацию.
- ТТатьяна3 ноября 2025Выбрали Василия для глубокого знакомства с Бангкоком и ни разу не пожалели. Сразу после бронирования Василий связался со мной по
- ССвятослав30 октября 2025Мы с удовольствием прошли экскурсию по Бангкоку с замечательным гидом — Ольгой!
Когда из-за траура Королевы-Матери Queen Sirikit отряд посещения Grand
- ЯЯна28 октября 2025Нам очень понравился день, проведенный с Ольгой. Увидели всё, что пропускали в транзитных поездках) комфортно, информативно, мобильно. Рекомендую
- ААнастасия21 октября 2025Дмитрий провел отличную экскурсию! Очень насыщенная программа-много ярких локаций, интересной информации о бытовой жизни и обычаях местных жителей. Прокатились на
- ГГеннадий15 октября 2025Впервые в Бангкоке и экскурсия с Дмитрием оставила самые восторженные впечатления!!! Действительно город контрастов. Спасибо большое вашей компании и лично Дмитрию за этот день!!! Обязательно еще раз вернемся!!!
- ММарина15 сентября 2025Приятные и знающие гид и его помощница. Спасибо!
- ЕЕлена26 августа 2025Солидная, хорошо продуманная и чётко организованная Еленой экскурсия по Бангкоку. Очень понравилась нам с мужем и милая Би - тайский
- ТТаня24 августа 2025Очень хорошая экскурсия
Лена помогла запланировать по моему желанию
Советую всем кто хочет увидеть Бангкок за один день
Спасибо большое Лена
- ЕЕвгения27 июля 2025Если вы ищете идеального гида по Бангкоку-это конечно Елена. Мы провели с ней незабываемый день в Бангкоке с ощущением, что
- УУльяна26 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Елена замечательно рассказала множество интересных фактов о Бангкоке, и в целом о Тайландк, не перегружая информацией! Получилась
- ААделина23 июля 2025Мы провели замечательный день в Бангкоке с тайским русскоговорящим гидом 🤗 Было очень легко и интересно, было здорово побывать в таких красивых храмах, прокатиться на лодке по столь эклектичному Бангкоку 🥰
- ЕЕкатерина8 июля 2025Огромное спасибо за возможность почувствовать историю, контрасты, ритм и шарм Бангкока! Прогулка была интересная, насыщенная, но не утомительная, благодаря нашему
- ННаталья2 июля 2025Экскурсия нам понравилась. Лилиана «разработала» наш личный маршрут. Все было прекрасно организовано. Во дворце с нами была жизнерадостная Мими. Потом
- ЕЕлена23 июня 2025Сегодня Дмитрием была проведена индивидуальная экскурсия для меня.
Все очень хорошо прошло.
Много посмотрели, удобно, что включена оплата за весь проезд.
Были выполнены мои хотелки и запросы, Дмитрий подкорректирвал маршрут, чтобы я смогла посмотреть все, что мне хотелось.
Очень рекомендую!
- ЕЕвгений22 июня 2025Большое спасибо Елене за экскурсию. Она замечательный организатор и гид. Кроме посещения знаковых мест узнали много нового о культуре страны и местных обычаях, вкусно пообедали и даже вернулись в это место на следующий день.
- ИИрина19 июня 2025Супер, очень понравилась экскурсия. Василий всё быстро организовал, без проблем (18 июня в 22:00 я прилетела в Бангкок и решила
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Район Силом»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Район Силом" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 347. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Бангкоке на 2025 год по теме «Район Силом», 144 ⭐ отзыва, цены от $250. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль